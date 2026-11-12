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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге
    Кушнер: США начали обсуждать с Европой архитектуру безопасности
    Эксперт: Путин усилил военный потенциал ОДКБ современным российским оружием
    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    Путин объяснил подход России к территориальному вопросу на Украине
    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для ВС России
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    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

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    12 ноября 2026, 16:17 • Новости дня

    Путин попросил спецпосланников США оценить контакты с ЕС по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин попросил американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.

    Глава государства предложил американским представителям обсудить перспективы дальнейших контактов по итогам состоявшихся в Абу-Даби переговоров, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также попросил посланников поделиться оценками украинского урегулирования с точки зрения европейских коллег после их недавнего общения с представителями Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием. Стив Уиткофф выразил удовлетворение возобновлением трехстороннего формата в ОАЭ.

    Во вторник американские переговорщики вместе с главой МИД ОАЭ заняли места между российской и украинской делегациями в Абу-Даби.

    12 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России

    Kyodo News: Министры стран G7 осудили Китай и Иран за поддержку России

    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министры иностранных дел стран «Большой семерки» по итогам встречи в Париже приняли совместную декларацию с осуждением Китая, КНДР и Ирана за военную поддержку Москвы на фоне конфликта на Украине.

    В совместном заявлении по итогам двухдневной встречи в Париже главы внешнеполитических ведомств стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины, пишет Kyodo News.

    Участники встречи осудили предоставление военной помощи России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия, компонентов двойного назначения и военную подготовку со стороны Китая.

    «Мы ясно дали понять о нашем намерении продолжать принимать меры против этих стран», – заявили министры.

    Кроме того, представители «Большой семерки» выразили обеспокоенность действиями Пекина к востоку от Тайваня, отметив угрозу региональной стабильности и безопасности международного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти КНР официально подтвердили европейским чиновникам нейтральный статус в украинском конфликте. В июне Пекин начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах около Тайваня. В мае в Брюсселе приступили к созданию плана готовности европейских государств оказывать вооруженную поддержку Киеву.

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    12 ноября 2026, 12:53 • Новости дня
    Эстония выдвинула Кошту и Каллас на роль переговорщиков по Украине

    Эстония предложила Кошту и Каллас на роль переговорщиков по Украине

    Эстония выдвинула Кошту и Каллас на роль переговорщиков по Украине
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Эстонский политик отметил, что мандат дипломатов исходит напрямую от Европейского совета, поэтому странам объединения не потребуется разрабатывать специальный план, пишет Politico.

    «Европа уже выбрала своих представителей: председателя Совета Антониу Кошту и [верховного представителя] Каю Каллас. Оба явно подотчетны странам ЕС», – заявил Михал.

    Вопрос о представителе Европы приобрел актуальность на фоне активизации усилий США по урегулированию конфликта. В состоявшихся ранее трехсторонних переговорах в Абу-Даби участвовали представители России, Соединенных Штатов и Украины, а Евросоюз представляли старшие госслужащие на отдельной встрече.

    Спецпосланник американского президента Джаред Кушнер отметил, что выбор Европой единого представителя стал бы для нее большим достижением, чем убеждение Москвы включить ЕС в переговоры.

    Участие Евросоюза в дипломатическом процессе будет обсуждаться в пятницу на неформальном саммите Европейского совета в Дублине по инициативе премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

    Издание подчеркивает наличие разногласий среди европейских стран по поводу кандидатуры переговорщика. Критики Каллас считают ее слишком агрессивно настроенной по отношению к России. Кроме того, член французской партии «Национальное объединение» Фабрис Леджери заявил об отсутствии у Евросоюза дипломатической компетенции выступать от лица Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика по мирному урегулированию.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер анонсировал подготовку крупнейшего обмена пленными за время конфликта.

    Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц призвал включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита Евросоюза в Дублине.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 11:22 • Новости дня
    Россия усомнилась в способности Европы выбрать единого переговорщика

    Ушаков: Европа пока не смогла выбрать единого кандидата на роль переговорщика

    Россия усомнилась в способности Европы выбрать единого переговорщика
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика по мирному урегулированию.

    В настоящее время европейские государства не могут определиться с единым представителем для участия в дипломатическом процессе, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что сложно, действительно, будет. На данный момент пока они не могут», – сказал Ушаков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Дональда Трампа о трудностях с назначением европейского посланника.

    Помощник главы государства добавил, что выбор подходящей кандидатуры также зависит от того, с кем именно Европе предстоит вести переговорный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о необходимости включить европейских представителей в следующий раунд переговоров по Украине.

    Во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступил за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о неучастии Европы в мирных переговорах.

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    12 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
    Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    Путин отметил, что у России был хороший гуманитарный опыт сотрудничества с Украиной вокруг Алешек, передает РИА «Новости». Глава государства предложил использовать этот успешный прецедент для организации новой гуманитарной миссии в Константиновке.

    Российский лидер предложил поручить уполномоченным по правам человека России и Украины совместную работу над организацией и запуском данного гуманитарного процесса.

    «В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, в Донбассе есть такой населенный пункт – Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской... поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека», – сказал он.

    Президент также подчеркнул, что российские силы полностью контролируют Константиновку. В связи с этим Россия готова гарантировать и обеспечить абсолютную безопасность работы будущей гуманитарной миссии на этой территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Юрий Ушаков заявил об обсуждении мирного урегулирования на Украине на предстоящей встрече со спецпосланниками.

    Президент Владимир Путин начал встречу со спецпосланниками американского лидера в Кремле.

    Помощники главы государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский присоединились к переговорам.

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    12 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером описал позицию Европы по системе безопасности с помощью старой шутки о коррупции.

    Глава государства рассказал анекдот о жулике, который построил виллы и коттеджи, передает РИА «Новости».

    «Знаете, есть очень старая шутка на этот счет. Она не имеет никакой привязки к пространственной. Но с учетом особенностей сегодняшнего дня, я скажу так. Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ. Его спрашивают, где взял деньги? Он отвечает: «В тумбочке».

    - Да, хорошо, а кто положил деньги в тумбочку?
    - Жена.
    - А откуда взяла жена?
    - Я ей дал.
    - А ты откуда взял?
    - Из тумбочки.

    Круг замкнулся».

    Президент пояснил, что Европа заявляет о готовности заключить мир после сделки, но затем собирается ввести войска на Украину, что приведет к продолжению войны.

    Путин подчеркнул абсолютную неприемлемость присутствия иностранных войск на украинской территории для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Москва, Вашингтон и Киев обсудили урегулирование конфликта на Украине и устройство европейской безопасности.

    Российский лидер предупредил о начале войны с Россией в случае появления европейских войск на украинской территории.

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    12 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин объяснил подход России к территориальному вопросу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В конфликте на Украине для России важнее люди и их право жить по своим традициям, чем вопросы территорий, заявил президент Владимир Путин на встрече с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Путин подчеркнул, что тема территорий в украинском конфликте понимается по-разному, для России важнее люди, живущие там, передает ТАСС. «Мы знаем, что по-разному с обеих сторон понимаются вопросы территорий. Для нас важнее люди, которые проживают там, их традиции, культура, право жить по своим правилам, право жить в соответствии со своими традиционными ценностями», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием. Стив Уиткофф выразил удовлетворение возобновлением трехстороннего формата в ОАЭ.

    Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.


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    12 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян

    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян с 16 ноября

    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян
    @ eye ubiquitous/hutchison/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел Финляндии объявило о введении с 16 ноября новых ограничений на въезд в страну для граждан России, включая профессиональных спортсменов.

    С 16 ноября Финляндия вводит новые ограничения на въезд на территорию страны для граждан России, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

    В дипломатическом ведомстве пояснили, что очередное ужесточение пограничного режима затрагивает выдачу разрешительных документов для трудовой деятельности. Обновленные правила коснутся поездок с целью краткосрочной работы по визе.

    Отдельное внимание в сообщении министерства уделяется представителям спортивной отрасли. В ведомстве подчеркнули, что новые ограничения на въезд будут в полной мере распространяться на российских граждан, профессионально занимающихся спортом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министерство иностранных дел Финляндии приняло решение ужесточить визовую политику для недопуска российских спортсменов.

    На прошлой неделе премьер-министр Петтери Орпо заявил о подготовке дополнительных мер по ограничению въезда граждан России.

    В прошлый четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неонацизмом намерения властей Финляндии ограничить въезд российских спортсменов на территорию Шенгенской зоны.

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    12 ноября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для ВС России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что иностранные войска на территории Украины станут законной целью для Вооруженных сил.

    По словам Путина, иностранные войска на Украине являются законной целью для ВС России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что возможность присутствия иностранных воинских контингентов на украинской территории создает угрозу национальной безопасности России.

    Глава государства также напомнил, что Москва всегда последовательно заявляла о том, что появление иностранных войск на Украине абсолютно неприемлемо. «Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием.

    Глава государства предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    К беседе с американскими эмиссарами присоединились помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский.

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    12 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной

    Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером призвал Европу выбрать мир или войну

    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о необходимости для европейских стран окончательно определиться в выборе между миром и войной.

    На встрече с американскими представителями обсуждалась позиция европейских государств в контексте глобальной безопасности, передает РИА «Новости». Российский лидер выразил желание увидеть результаты взаимодействия Соединенных Штатов со своими партнерами в Европе.

    «Нам очень хотелось бы, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработала с вашими европейскими советниками, чтобы в конце концов определились с вопросом, чего они хотят – мира или войны», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг специальный посланник президента США Джаред Кушнер сообщил о начале обсуждения архитектуры безопасности с европейскими представителями.

    В среду американские переговорщики выразили намерение обсудить возможность привлечения стран Европы к многостороннему формату урегулирования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова исключила участие европейских государств в переговорах.

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    12 ноября 2026, 14:49 • Новости дня
    ПВО Украины столкнулась с проблемами из-за сбоев в работе Starlink

    Советник Зеленского Бескрестнов заявил о сбоях ПВО из-за ограничения Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает трудности в борьбе с российскими беспилотниками на фоне перебоев в работе спутниковой связи Starlink.

    Украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает проблемы в противодействии российским беспилотникам из-за сбоев в работе спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщил советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, передает ТАСС.

    «Скорость работы Starlink во время движения снова ограничили. Мы недолго радовались. Поэтому снова возникли проблемы со связью с вертолетами, преследующими «Шахеды», и с реактивными перехватчиками, сбивающими реактивные «Шахеды», – написал Бескрестнов в своем телеграм-канале.

    В четверг Владимир Зеленский заявил о новых значительных сбоях в работе системы Starshield. По его словам, скорость работы спутниковой связи упала до 161 км в час.

    Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил о срыве ряда боевых задач из-за ограничений в работе спутниковой сети Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после ограничения работы системы Starshield.

    До этого Бескрестнов уже также сообщал о серьезном подрыве украинской обороноспособности из-за падения скорости работы терминалов.

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    12 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечным.

    Соответствующее заявление главы государства прозвучало в ходе встречи с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле, передает РИА «Новости».

    «Что касается длительности мира (на Украине) и его устойчивости, надежности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для Вооруженных сил.

    В тот же день он предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    Во вторник американские спецпосланники выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

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    12 ноября 2026, 13:44 • Новости дня
    Газпром указал на возросшую уязвимость газового рынка Европы

    Газпром: Отказ от ископаемого топлива сделал Европу уязвимее к кризисам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Политика отказа от ископаемых видов топлива в Европе доказала свою неэффективность, сделав европейский рынок более уязвимым к любым внешним кризисам, заявили в Газпроме.

    «В Европе политика отказа от ископаемых видов топлива доказала свою неэффективность. Так, ставка на ВИЭ, зависящие от погоды, и СПГ вместо надежных трубопроводных поставок привела к значительному росту цен на газ», – цитирует компанию РИА «Новости».

    Там отметили, что другим следствием стал исторически минимальный уровень заполненности подземных хранилищ в начале сезона отбора.

    В результате европейский рынок стал более уязвим к любым внешним кризисам, которые отражаются на экономике и энергобезопасности региона, заключили в «Газпроме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Газпром сообщил о рисках для европейских потребителей зимой из-за высоких темпов отбора энергоносителя из подземных резервуаров.

    В прошлом месяце глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на европейские подземные хранилища из-за отказа от поставок российского газа.

    В сентябре Газпром предупредил о серьезных рисках для стабильного обеспечения европейских потребителей газом из-за высоких цен и медленного заполнения хранилищ.

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    12 ноября 2026, 14:06 • Новости дня
    Рябков рассказал о поведении делегации Украины на переговорах

    Рябков: Поведение украинской делегации зависит от обсуждаемой тематики

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что поведение украинской делегации на переговорах зависит от обсуждаемой темы.

    Поведение представителей Киева в ходе диалога меняется в зависимости от вопросов, стоящих на повестке дня, передает РИА «Новости».

    «Слушайте, поведение наших оппонентов и украинской делегации зависит от той тематики, которая обсуждается. Напряженность, безусловно, чувствуется», – заявил дипломат.

    Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможном проявлении гибкости со стороны членов украинской делегации на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о риске срыва усилий по урегулированию украинского кризиса из-за привлечения европейских государств.

    Участники переговоров в Абу-Даби детально отработали повестку дня по Украине в различных форматах.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова указала на неуместность присутствия европейских стран за столом переговоров по урегулированию конфликта.

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    12 ноября 2026, 15:38 • Новости дня
    Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

    Песков: Путин в четверг проведет оперативное совещание с Совбезом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, совещание запланировано на четверг, пишет РИА «Новости». «Также сегодня, скорее всего, он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о самостоятельном внесении Владимиром Путиным изменений в рабочий график.

    В пятницу Песков также сообщил о планах главы государства провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Оно было посвящено предстоящим в ОАЭ переговорам по украинскому урегулированию.

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    12 ноября 2026, 15:32 • Новости дня
    Главу Конституционного суда Польши не пустили на рабочее место

    Полиция не пустила главу Конституционного суда Польши на рабочее место

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники полиции отказались пропустить председателя Конституционного суда Польши Богдана Свенчковского в здание ведомства в Варшаве.

    Утром Свенчковский прибыл к воротам Конституционного суда на аллее Шуха и потребовал пропустить его на рабочее место, однако дежурившие там сотрудники правоохранительных органов отказали ему, передает РИА «Новости».

    Полицейские сослались на распоряжение исполняющей обязанности председателя суда Анны Корвин-Петровской. У здания собрались протестующие сторонники оппозиционной партии «Право и справедливость», которые выкрикивали нецензурные лозунги в адрес полиции и правительства страны. До силового противостояния дело не дошло.

    После неудачной попытки пройти внутрь Свенчковский выступил перед журналистами и обвинил премьер-министра Польши Дональда Туска в узурпации судебной власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Польши Дональд Туск пригласил президента страны Кароля Навроцкого к себе домой в Сопот для урегулирования спора вокруг Конституционного суда.

    На прошлой неделе Верховный суд Польши постановил отклонить апелляцию отстраненного от обязанностей Богдана Свенчковского.

    В начале месяца объявившая себя исполняющей обязанности руководителя Конституционного суда Анна Корвин-Пиотровская запретила Свенчковскому входить в здание.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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