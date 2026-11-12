Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Путин попросил спецпосланников США оценить контакты с ЕС по Украине
Президент Владимир Путин попросил американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.
Глава государства предложил американским представителям обсудить перспективы дальнейших контактов по итогам состоявшихся в Абу-Даби переговоров, передает РИА «Новости».
Российский лидер также попросил посланников поделиться оценками украинского урегулирования с точки зрения европейских коллег после их недавнего общения с представителями Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием. Стив Уиткофф выразил удовлетворение возобновлением трехстороннего формата в ОАЭ.
Во вторник американские переговорщики вместе с главой МИД ОАЭ заняли места между российской и украинской делегациями в Абу-Даби.