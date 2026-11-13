Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Подмосковье

МЧС: Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Домодедово

Tекст: Тимур Шайдуллин

Возгорание произошло в садовом некоммерческом товариществе «Пеленг-Борисово». К моменту прибытия пожарных дом горел по всей площади. В ходе тушения была установлена гибель ребенка 2023 года рождения, сообщает МЧС по Московской области в Max.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы бытового электрообогревателя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в результате пожара в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека, в том числе двое детей.

В понедельник в результате возгорания в жилом доме в поселке Камарчага Красноярского края погибли женщина и двое малолетних детей.

В октябре ребенок и пожилая женщина погибли при пожаре в доме многодетной семьи в городе Скопине Рязанской области.