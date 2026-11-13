Подростков в Новосибирске отдали под суд за поджог на железной дороге

Tекст: Дарья Григоренко

Следствие установило, что в декабре 2025 года один из обвиняемых согласился за 421,8 доллара поджечь объект на железной дороге по заданию находящегося за рубежом незнакомца. Подросток прошел обучение и вовлек в преступление двоих друзей, сообщило ведомство в Max.

22 декабря подростки попытались поджечь релейный шкаф в Новосибирской области. Огонь затух, но оборудование было повреждено. Они отправили видеоотчет куратору, получили деньги и были задержаны сотрудниками транспортной полиции и УФСБ.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – заявили в управлении.

В зависимости от роли подростки от 15 до 18 лет обвиняются в прохождении обучения для диверсий, содействии диверсионной деятельности, госизмене и покушении на диверсию. Следователи продолжают расследование дела в отношении неустановленного лица, склонившего их к преступлению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Новосибирской области 16-летнего подростка задержали по подозрению в покушении на диверсию на железной дороге.

В августе двое юношей из Приморья предстали перед военным судом по обвинению в поджоге восьми релейных шкафов за криптовалюту.

В июле несовершеннолетнего жителя Москвы отправили под суд за теракт на железной дороге, совершенный за вознаграждение.