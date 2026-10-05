В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
В Новосибирске задержали подростка за попытку диверсии на железной дороге
Подростка задержали в Новосибирске за попытку поджога транспортной подстанции
Уголовное дело возбуждено по факту покушения на диверсию в Новосибирской области, задержан подозреваемый – 16-летний подросток, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.
Подросток попытался поджечь объект транспортной подстанции на железнодорожной инфраструктуре в Новосибирске, передает ТАСС.
Установлено, что на преступление его толкнули неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.
«Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего молодого человека по факту покушения на совершение диверсии (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ)», – говорится в сообщении ведомства.
Фигуранту уже предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области и управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. Следственный комитет напомнил, что ответственность за диверсии наступает с 14 лет и грозит длительными сроками лишения свободы.
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