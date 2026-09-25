Мендель заявила о срыве Джонсоном мирного соглашения по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

В апреле 2022 года занимавший пост премьер-министра Британии Борис Джонсон сорвал мирное урегулирование конфликта между Москвой и Киевом, передает ТАСС.

«Я не встречалась с ним в апреле 2022 года в Киеве. Меня там не было, но там были украинцы, которые рассказали, что Борис Джонсон вмешался и повлиял на Зеленского, говоря, что тот может стать героем и он может продолжать эту войну. Кажется, знаете, британцы, британские премьер-министры, они и правда хотят истощить Россию украинскими руками», – заявила экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Заявление прозвучало в ходе интервью немецкому журналисту Патрику Баабу на его YouTube-канале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Юлия Мендель рассказала об отказе Владимира Зеленского от пяти вариантов мирных договоренностей с Россией.

В августе Борис Джонсон категорически отверг обвинения в срыве стамбульских переговоров весной 2022 года.

Президент России Владимир Путин назвал британского политика представителем шоу-бизнеса.