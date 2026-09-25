Ландшафтный пожар в Оренбургской области создал угрозу поселку Губерля

Природный пожар в Оренбургской области начал угрожать поселку Губерля

Tекст: Тимур Шайдуллин

Крупный природный пожар в Оренбургской области угрожает жилым домам поселка Губерля. Фронт огня достиг длины около одного километра, сообщает пресс-служба МЧС.

«В Гайском и Новотроицком муниципальных округах Оренбуржья произошло загорание сухой растительности. Огненный фронт составляет порядка одного километра. Из-за сильного порывистого ветра до 11 метров в секунду произошел переход пожара через автодорогу. Существует угроза населенному пункту Губерля», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Спасатели уже подготовили транспорт для возможной эвакуации местных жителей. Кроме того, проводится дополнительная опашка территории вокруг поселка. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В тушении огня задействованы около 60 человек и 18 единиц техники. Аэромобильная группировка регионального управления спасательного ведомства приведена в полную готовность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Кваркенском районе Оренбургской области из-за природных пожаров. Тогда огонь перекинулся на жилые дома в поселке Октябрьский.

Позже спасатели локализовали крупное возгорание на территории Беляевского района.