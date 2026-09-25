Бундестаг одобрил введение топливной скидки

Tекст: Денис Тельманов

Парламент ФРГ поддержал законопроект о снижении энергетического налога на горючее на 14 евроцентов, передает ТАСС. С учетом налога на добавленную стоимость итоговая экономия для водителей составит 17 центов за литр. Данная мера будет действовать с октября до конца декабря текущего года.

Для окончательного вступления закона в силу 1 октября требуется одобрение Бундесрата в ближайшую пятницу. Резкий скачок стоимости горючего в стране произошел после обострения ситуации вокруг Ирана.

Ранее немецкие власти уже применяли подобную практику в мае и июне. После отмены льгот 1 июля стоимость бензина и дизеля на заправках снова стремительно пошла вверх.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя стоимость дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума в 2,453 евро за литр.

Руководство фракции ХДС/ХСС в Бундестаге призвало власти срочно вернуть топливную скидку для стабилизации цен.

Правительство ФРГ запланировало уменьшение энергетического налога на 14 центов с 1 октября.