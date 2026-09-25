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Киевский комплекс «Парковый» остановил работу после повреждения дата-центра
В Киеве приостановил работу выставочный комплекс «Парковый» после повреждения крупного дата-центра на его территории.
Выставочный комплекс «Парковый» в столице Украины, на территории которого был поврежден крупный дата-центр, приостановил работу, передает ТАСС. «Комплекс временно приостанавливает работу», – говорится в сообщении пресс-службы комплекса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 сентября Министерство обороны России сообщило о поражении киевского телекоммуникационного центра «Парковый» на территории одноименного выставочного комплекса.
Из-за повреждений инфраструктуры дата-центров в украинской столице возникли сбои в работе интернета. А накануне российские военные уничтожили столичные центры обработки данных New-Telco и «Юнайтед ДС».