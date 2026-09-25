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    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    6 комментариев
    25 сентября 2026, 16:40 • Новости дня

    Танзания подала заявку на место непостоянного члена Совбеза ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Танзании выдвинули свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период с 2029 по 2030 год, заручившись поддержкой Африканского союза, пишет газета The Citizen со ссылкой на вице-президента страны Деограшеса Ндеджемби.

    Африканский союз уже официально принял к сведению кандидатуру Танзании на место в Совбезе, передает ТАСС со ссылкой на The Citizen. «Танзания будет добиваться поддержки государств – членов ООН, чтобы отстаивать интересы Африки и содействовать поддержанию международного мира и безопасности», – заявил Ндеджемби.

    Выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН на этот период пройдут на заседании Генеральной Ассамблеи в июне 2028 года. В случае избрания Танзания планирует сосредоточиться на превентивной дипломатии и мирном разрешении споров.

    Кроме того, власти намерены уделить особое внимание реформированию миротворческих операций ООН и расширению участия женщин и молодежи в мирных процессах.

    Ранее Танзания уже дважды избиралась непостоянным членом Совбеза ООН – в 1975-1976 и 2005-2006 годах. Она также имеет значительный опыт участия в урегулировании конфликтов в Африке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ливия выдвинула свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2028-2029 годы.

    Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш выступил за предоставление африканским странам постоянного представительства в Совбезе.

    Глава МИД России Сергей Лавров поддержал справедливые требования государств Африки об увеличении своего присутствия в этом органе.

    23 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Генеральной Ассамблеи ООН глава Украины Владимир Зеленский произнес речь, однако слушателей в помещении практически не оказалось, за исключением присутствовавшей в полном составе украинской делегации.

    Зеленский произнес речь с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН перед практически отсутствующей аудиторией. Выступление главы Украины проходило в рамках утренней сессии, и к моменту его выхода помещение уже покинули почти все дипломаты, передает ТАСС.

    Он появился на публике в черном пиджаке не по размеру и без галстука. Выступающий говорил на плохом английском языке, допуская грамматические ошибки. При этом установленный регламент был превышен почти в два раза.

    Единственными слушателями, которые присутствовали на заседании в полном составе, оказались представители украинской делегации. Остальные места в огромном зале пустовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский политик проигнорировал строгий дресс-код на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    В прошлом году он также выступил перед полупустым залом. Глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность контактов с украинской делегацией на текущем мероприятии.

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    22 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    @ Stefan Jeremiah/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский проигнорировал строгий дресс-код на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, появившись среди мировых политиков в мешковатой одежде.

    Во вторник политик прибыл в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке в кроссовках и пиджаке, который оказался ему явно велик, передает РИА «Новости». Из-за длинных рукавов гостю приходилось постоянно их поправлять.

    Абсолютное большинство участников мероприятия традиционно отдают предпочтение строгим темным костюмам, светлым рубашкам и классическим туфлям. Однако Зеленский предпочел надеть черную рубашку без галстука и брюки, собиравшиеся складками над спортивной обувью.

    Члены сопровождающей делегации также отказались от официального стиля. Один из представителей команды пришел на встречу в обычной ветровке.

    Напомним, президент США Дональд Трамп не внес Зеленского в расписание встреч на полях Генассамблеи ООН.

    В прошлом году Белый дом поинтересовался у украинских чиновников о наличии делового костюма для переговоров.

    Французские журналисты сравнили образ украинского лидера на саммите НАТО с диджеем.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    25 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от Гутерреша исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и передал ему доклад о фальсификациях в Буче.

    В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Стороны обсудили актуальные вопросы работы ООН и итоги деятельности Гутерреша на его посту, передает пресс-служба МИД.

    Лавров передал Гутеррешу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», подготовленный Международным общественным трибуналом во главе с его председателем, членом Общественной палаты России М.С. Григорьевым, посвящённый разоблачению распространяемых киевским режимом фейков о якобы имевшей место в Буче резне.

    «Он потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов совершенной Киевом и его натовскими спонсорами инсценировки», – уточнили в МИД.

    Лавров в беседе с Гутеррешем также подчеркнул необходимость реформирования ООН для адаптации к многополярному миру. Он отметил важность расширения представительства стран Мирового большинства в Секретариате и беспристрастной работы сотрудников организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров также передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

    Захарова ранее обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче, а Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче.

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    23 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Лавров: Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии
    Лавров: Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим в соответствии с Декларацией ООН о принципах международного права не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В очередной раз сошлюсь на консенсусную Декларацию ООН 1970 года о принципах международного права, касающихся отношений между государствами в соответствии с Уставом ООН», – цитирует ТАСС главу российского внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, документ четко закрепляет применение принципов суверенитета и территориальной целостности лишь к тем государствам, которые соблюдают равноправие и самоопределение народов. Кроме того, такие страны должны иметь правительство, представляющее весь народ без различий расы, религии или цвета кожи.

    Министр подчеркнул очевидность того факта, что киевский режим не является правительством, защищающим интересы жителей этих регионов.

    «Очевидно, по-моему, всем, что киевский режим не может считаться правительством, представляющим интересы жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, которых он объявил террористами, нелюдями и существами», – подчеркнул глава российского дипведомства.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

    Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН во время доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Напомним, Россия обратилась в ООН с официальным запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение. Глава МИД Сергей Лавров назвал позором позицию генерального секретаря организации Антониу Гутерриша по Крыму и Донбассу. Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса «принцип самоопределения неприменим».

    Также министр отметил полное соответствие возвращения Крыма в состав страны принципам Генеральной Ассамблеи ООН.

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    23 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    @ Frank Franklin II/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем первом выступлении на Генеральной Ассамблее ООН призвала исключить из Устава организации формулировки, определяющие Японию и Германию как «враждебные государства».

    Такаити отметила, что положения о «враждебных государствах» должны быть удалены незамедлительно в соответствии с резолюцией 2005 года, учитывая вклад Токио в работу ООН на протяжении 70 лет, пишет Bloomberg.

    Китайская делегация присутствовала при выступлении. Ранее Пекин использовал этот статус Японии в ООН для критики Токио на фоне напряженности вокруг Тайваня, называя Японию угрозой региональному миру. Такаити заявляла, что вторжение на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии.

    Перед выступлением Такаити встретилась с Дональдом Трампом, чтобы обсудить координацию по вопросам Китая и глобальные финансы. Стороны подтвердили намерение укреплять двусторонний альянс.

    Также японский премьер провела встречу с Владимиром Зеленским, заявив, что Токио продолжит поддерживать Украину и сохранит санкции против России. Отношения между Японией и РФ ухудшились после визита президента Владимира Путина на Курильские острова.

    В своей речи Такаити выразила поддержку Международному уголовному суду, президент которого Томоко Аканэ попала под санкции США, и предупредила об опасности военного сотрудничества КНДР и России. Япония также рассматривает увеличение расходов на оборону до 3,5% ВВП в течение 10 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай поддержал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о сохранении вражеского статуса Японии в Уставе ООН. В августе Лавров зачитал соответствующую статью из Устава ООН. В прошлом году Пекин напомнил Токио об особых правах государств – основателей всемирной организации.

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    22 сентября 2026, 21:59 • Новости дня
    Стубб заявил о намерении Финляндии войти в Совбез ООН

    Стубб: Финляндия будет баллотироваться в непостоянные члены Совбеза ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финская сторона намеревается побороться за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период с 2029 по 2030 год, заявил президент страны Александр Стубб.

    «Моя страна, Финляндия, заинтересована в успехе Организации Объединенных Наций и будет продолжать активно участвовать в ее работе. Поэтому мы выдвигаем свою кандидатуру на выборах в Совет Безопасности на 2029-2030 годы», – заявил Стубб, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что республика намерена уделять первостепенное внимание вопросам поддержания мира, благополучию людей и развитию партнерских отношений.

    По его словам, финская сторона стремится к процветанию народов и твердо верит в необходимость диалога и международного сотрудничества.

    Ранее МИД России одобрил вхождение Киргизии в непостоянный пул Совета Безопасности ООН.

    В августе Стубб уклонился от прогноза по возобновлению диалога с Россией.

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    22 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    МИД: Россия поможет в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша

    МИД: Россия будет участвовать в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша

    МИД: Россия поможет в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов пообещал активное участие Москвы в преобразовании ООН после завершения полномочий генерального секретаря Антониу Гутерриша.

    Российские дипломаты готовятся к серьезным преобразованиям внутри структуры Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости». «Потребуется большая работа над ошибками, мы будем в ней активно участвовать. Каковы будут ее итоги – покажет время», – подчеркнул Алимов.

    Ранее дипломат сообщил, что Москва потребует от нового генерального секретаря ООН пересмотра предвзятой линии по Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ожидает от будущего руководителя устранения недочетов нынешнего руководства.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов констатировал провал работы ООН на украинском направлении.

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    24 сентября 2026, 08:22 • Новости дня
    Лавров уличил ООН в двойных стандартах по Донбассу и Крыму

    Лавров уличил Секретариат ООН в двуличии по вопросам Донбасса и Крыма

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в позиции ООН относительно права на самоопределение разных регионов мира.

    Министр иностранных дел России обратил внимание на двойные стандарты в подходах всемирной организации, передает РИА «Новости».

    Выступая на заседании Совета Безопасности, он указал на разницу в оценках прав жителей Донбасса, Крыма и Гренландии.

    Глава российской дипломатии напомнил о позиции генерального секретаря Антониу Гутерриша, который настаивал на принципе территориальной целостности Украины. При этом в случае с Гренландией представители организации допускали решение вопроса на основе права на самоопределение.

    «Если кто-то что-то понял из этого, то я вам завидую. Как видим, Гренландия – это не Крым и не Донбасс, и вместе им не сойтись. С нетерпением ждем продолжение сериала. Будет интересно услышать реакцию секретариата на возможные вопросы журналистов о планах Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии», – заявил дипломат.

    В завершение выступления министр выразил надежду, что следующий глава всемирной организации вернет официальную риторику в русло международного права. Это, по его мнению, поможет западным политикам вернуться к реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил об узурпации секретариата ООН западными странами.

    Накануне министр отказал киевскому режиму в праве представлять жителей Крыма и Донбасса.

    Напомним, Россия обратилась в ООН с официальным запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал позором позицию генерального секретаря организации Антониу Гутерриша по Крыму и Донбассу. Гутерриш объявил о неприменимости принципа самоопределения к этим регионам.

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    24 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон отказался поддержать антироссийскую декларацию Киева перед началом профильного заседания Совета Безопасности ООН.

    Соединенные Штаты отказались присоединиться к антироссийскому заявлению Украины перед заседанием Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Документ был представлен перед началом обсуждения украинской тематики.

    Текст заявления совместно зачитали глава европейской дипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Инициативу Киева поддержали несколько западных стран.

    Среди государств, одобривших документ, оказались Австрия, Канада, Эстония, Франция, Словакия, Швейцария, Италия и Британия.

    Антироссийский документ по Украине поддержало только 51 государство из 193 членов ООН.

    Месяцем ранее Вашингтон проигнорировал аналогичную совместную декларацию с осуждением действий Москвы.

    В мае американская администрация отказалась одобрять зачитанное украинским постпредом обращение.

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    23 сентября 2026, 03:36 • Новости дня
    МИД: Действия Гутерриша на посту генсека подорвали доверие к ООН
    МИД: Действия Гутерриша на посту генсека подорвали доверие к ООН
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Действия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша серьезно подорвали доверие к всемирной организации, сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в преддверии участия российской делегации в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    По словам дипломата, на предстоящей встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с генсеком ООН в Нью-Йорке российская сторона намерена указать на неудовлетворительные итоги работы Гутерриша. Вместо обмена мнениями Москва будет вынуждена акцентировать внимание на проблемах, передает ТАСС.

    «Работа португальца запомнится регулярными превышениями полномочий, отходом от соблюдения базовых норм и принципов Устава ООН, хранителем которых призван выступать генеральный секретарь», – подчеркнул Логвинов.

    Он добавил, что деятельность Гутерриша сопровождалась ангажированными политическими заявлениями и практическими шагами без консультаций с государствами-членами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Александр Алимов пообещал активное участие Москвы в преобразовании ООН после ухода Антониу Гутерриша.

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в заявлениях генерального секретаря об инциденте в Буче.

    Ранее российский министр обвинил руководителя международной организации в откровенном подыгрывании западным странам.

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    23 сентября 2026, 15:56 • Новости дня
    Индия призвала реформировать ООН в интересах Глобального Юга

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о необходимости реформирования структур ООН для вовлечения стран Глобального Юга в процесс принятия глобальных решений.

    Джайшанкар призвал реформировать ООН и механизмы многостороннего сотрудничества, передает РИА «Новости». По его словам, развивающиеся страны должны участвовать в обсуждении вопросов, напрямую касающихся их будущего.

    «Глобальный Юг должен участвовать в структурах принятия решений, которые обсуждают вопросы, напрямую касающиеся нашего будущего… Реформа ООН и многосторонности в целом необходима для того, чтобы учитывать приоритеты Глобального Юга», – заявил министр на встрече в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    Политик отметил, что государства Глобального Юга часто первыми сталкиваются с глобальными кризисами, но остаются последними при принятии решений. Он подчеркнул беспрецедентную важность солидарности этих стран в текущих условиях.

    Джайшанкар добавил, что вместо необходимого многостороннего взаимодействия наблюдается его демонтаж. Международные организации, от которых ждали решений, сами стали проблемой. Министр призвал использовать существующие платформы для защиты интересов Глобального Юга.

    Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал незамедлительно провести реформу Совета Безопасности ООН.

    Президент России Владимир Путин предложил расширить состав Совбеза ООН за счет государств Глобального Юга.

    Участники недавнего саммита БРИКС закрепили в Делийской декларации ключевую роль развивающихся стран в преодолении международных кризисов.

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    24 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Гросси заявил о готовности сотрудничать с Россией в случае избрания генсеком ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о готовности к совместной работе с Москвой в случае избрания на пост генерального секретаря ООН.

    Глава МАГАТЭ Гросси подтвердил готовность к совместной работе с российской стороной в случае избрания на пост генсека всемирной организации, передает РИА «Новости».

    «Конечно», – ответил глава МАГАТЭ на полях Генеральной Ассамблеи на вопрос журналистов о перспективах взаимодействия с российской стороной в новой должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа претендующий на пост генсека ООН глава МАГАТЭ заявил о хороших рабочих отношениях с Россией.

    Ранее российские власти положительно охарактеризовали кандидатуру дипломата для выдвижения на эту высокую должность. А уже в середине сентября Рафаэль Гросси подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Москвой по вопросам безопасности Запорожской АЭС.

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    23 сентября 2026, 09:46 • Новости дня
    Главы МИД Польши и Белоруссии провели первую встречу за десять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и глава МИД Белоруссии Максим Рыженков провели двусторонние переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Встреча руководителей дипломатических ведомств стала первой за последние десять лет. По словам польского министра, стороны обсудили ситуацию на границе двух государств и вопросы региональной безопасности, передает ТАСС.

    Сикорский отметил готовность Варшавы поддержать улучшение и разморозку двусторонних отношений, назвав состоявшийся диалог «подснежником, который может расцвести». Кроме того, дипломат анонсировал скорое открытие нового здания польского посольства в Минске.

    В пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства подтвердили факт переговоров. Там уточнили, что министры оценили текущее состояние отношений между странами и наметили пути их дальнейшего развития в интересах народов, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала галоперидол сделавшему запасы на случай войны Сикорскому.

    Накануне сам министр рассказал о заготовленных рисе и варенье.

    В прошлом году глава польского ведомства попросил сограждан отказаться от поездок в Белоруссию.

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    23 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Большинство стран ООН отказались поддержать антироссийскую декларацию

    Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержала только 51 страна из 193

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Менее трети государств – членов Организации Объединенных Наций поддержали антироссийское заявление по ситуации на Украине, при этом США к документу не присоединились.

    Только 51 государство из 193 членов ООН выступило в поддержку документа по Украине с бездоказательными обвинениями в адрес России. Об этом стало известно из заявления министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, передает РИА «Новости».

    «Я бы просто хотел подчеркнуть, что с учетом присоединения 51 страны количество подписавших эту декларацию стран на 11 больше, чем в прошлом году», – отметил дипломат перед заседанием Совета Безопасности ООН. Примечательно, что Соединенные Штаты отказались присоединиться к антироссийскому заявлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее подготовленную антироссийскую декларацию одобрили лишь 50 государств из 193 членов организации.

    Американская делегация в прошлом году также не поддержала антироссийское заявление Киева об Уставе ООН. А постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил о заметном сокращении числа голосующих за резолюции Киева стран.

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    23 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН
    Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН
    @ russiaun

    Tекст: Дарья Григоренко

    Делегация России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

    Отмечается, что правительственный борт преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет всех стран за 12 часов 45 минут, передает ТАСС.

    Центральным событием визита станет выступление Лаврова на общеполитической дискуссии, которое запланировано на 26 сентября.

    Ранее в Госдепе сообщили, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио 23 сентября в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о запланированной на 23 сентября встрече.

    Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков анонсировал детальное обсуждение ситуации вокруг Украины.

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    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности

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    Модернизация Су-57 дала развитие всей боевой авиации России

    ВКС России получили очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Как говорят в ОАК, новый технический облик самолета будет способствовать расширению задач в ходе проведения СВО. По мнению экспертов, боевой опыт заметно повлиял на модернизацию истребителя. Какие изменения могли произойти в бортовом радиоэлектронном оборудовании и других системах самолета? Подробности

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    Урсула впервые обидела Украину сильнее, чем Трамп

    Украинская делегация в Нью-Йорке оказалась в ситуации, когда рушится примерно все. Даже самые надежные союзники предают Киев в тяжелое для него время, на глазах перерастающее в смутное. А особенно обидный удар по утопающему нанесла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: да как у нее вообще рука поднялась? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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