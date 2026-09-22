Глава МИД Польши Сикорский подготовил запасы еды на случай войны

Tекст: Мария Иванова

Руководитель польского внешнеполитического ведомства сообщил о наличии у него дома запасов риса, ручного водяного насоса и фруктового варенья, приготовленного из урожая с собственного огорода, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Fakt.

По словам министра, у него есть инструкции по технике безопасности, а также заранее спланировано местоположение убежища. Политик подчеркнул важность умения накладывать медицинскую повязку, отметив, что этот навык полезен и в мирное время.

Оценивая необходимость сбора эвакуационного рюкзака для населения, глава дипломатического ведомства призвал граждан прислушиваться к рекомендациям государства о подготовке к неспокойным временам. Ранее польские власти советовали жителям страны подготовить набор для выживания, рассчитанный минимум на 72 часа, на случай чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий или внезапной эвакуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова поставила диагноз руководителю польского дипломатического ведомства.

Весной Сикорский раскрыл величину ставок в конфликте Европейского союза с Россией.

В феврале министр заявил о решающей борьбе Москвы и Брюсселя.