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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    5 комментариев
    22 сентября 2026, 13:28 • Новости дня

    В ОП подвели итоги общественного наблюдения за выборами

    Исполнительный директор НОМ Песков заявил о зрелости избирательной системы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Прошедшие выборы в Госдуму состоялись при рекордной явке свыше 56%, выдержав беспрецедентное внешнее давление и массированные атаки на российскую избирательную инфраструктуру, заявил сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алексей Песков.

    В Общественной палате России 21 сентября прошла итоговая пресс-конференция ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами в Госдуму.

    Сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков, открывая мероприятие, заявил: «Противник сделал ставку на срыв выборов». Он напомнил о массированной атаке беспилотников на Москву в ночь с 19 на 20 сентября и подчеркнул, что, несмотря на давление, все участки открывались вовремя и отработали кампанию.

    По данным ситуационного центра, операторы волонтерского кол-центра совершили более 20 тыс. звонков наблюдателям, на горячую линию поступило свыше 500 обращений, их проверка продолжается. Алексей Песков сообщил, что явка превысила 56% и стала выше, чем на предыдущих парламентских кампаниях, что он назвал ответом гражданского общества на попытки запугивания. В регионах к подготовке общественных наблюдателей привлекли более 900 экспертов, проведено свыше 2,6 тыс. очных семинаров, в каждом субъекте работал центр общественного наблюдения.

    Спикер рассказал о ракетной опасности в Воронежской области и диверсии на Дальнем Востоке, где подпилили столб связи и перерезали кабель, оставив без связи несколько крупных регионов. В Херсонской области при атаке дрона на автобус погибла член участковой комиссии Ольга Демьяненко, в Запорожской области орденом Мужества посмертно наградили председателя участковой комиссии Елену Астанину. При этом Песков отметил, что, по данным карты сообщений ассоциации «Независимый общественный мониторинг», из более чем 350 тыс. сигналов о возможных нарушениях в кампании 2021 года подтвержденными признали только семь.

    Член рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Владимир Шаповалов сообщил, что в рамках работы ситуационного центра провели шесть круглых столов с участием более 50 экспертов. Он заявил, что в России действует демократическая избирательная система, обеспечивающая активное избирательное право практически для всех граждан, в том числе за пределами страны. По его словам, рекордные условия для голосования россиян создали в 152 государствах, а почти 80% явки в исторических регионах свидетельствуют о необратимости процесса их вхождения в состав России.

    О стабильной работе федеральной системы дистанционного электронного голосования рассказал сопредседатель Координационного совета ОП РФ по наблюдению и контролю за выборами, председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов. Он уточнил, что на четыре миллиона избирателей в ТИК ДЭГ поступило всего шесть обращений, по двум из которых дали разъяснения, а четыре обращения не удалось идентифицировать. Артамонов назвал единичные жалобы «потрясающим результатом» и свидетельством надежности системы.

    Член экспертной группы ДЭГ, сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Карпушин отметил, что серверы работали без перегрузок и остановок, а большой объем данных сейчас анализируется. Он сообщил о решении выложить данные голосования ДЭГ в открытый доступ как шаг к дополнительной прозрачности. Разработчик программного обеспечения и член экспертной группы Сергей Слотин добавил, что дистанционную форму выбрали более четырех миллионов избирателей, при этом на одного участника ДЭГ приходилось в среднем 3,9 бюллетеня.

    Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «НОМ» Александр Брод заявил, что выборы прошли в правовом поле и внешние попытки повлиять на волеизъявление граждан не изменили результаты. Он подчеркнул особую роль общественных наблюдателей в обеспечении прозрачности и опровержении фейков, в том числе сообщений о якобы голосовании мужчин в военкоматах в Башкортостане и ряде регионов. По его словам, такие вбросы электоральные эксперты оперативно выявляли и опровергали.

    На пресс-конференции представили и международные оценки. Алексей Песков сообщил, что за выборами следили представители 133 стран, число международных экспертов превысило показатели прошлых кампаний, несмотря на давление и угрозы. Президент Экономического, социального и экологического совета Центрально-Африканской Республики Альфред Таинга Полоко рассказал, что делегация из африканских стран посетила более 20 центров общественного наблюдения и свыше 40 участков и увидела свободный и прозрачный процесс, соответствующий универсальным принципам демократии.

    Генеральный продюсер телеканала TVC21 из Молдавии Нина Димогло подчеркнула, что выборы в России прошли на высоком уровне и впечатлили ее прозрачностью, видеонаблюдением и работой независимых наблюдателей. Руководитель штаба общественного наблюдения Белгородской области Ирина Борисова рассказала, что региональный штаб в выборные дни стал центром общественно-политической жизни, а международные наблюдатели высоко оценили кампанию. Ее коллега из Смоленской области Марина Проскурина сообщила, что общественным контролем были охвачены все участки, все провокации и случаи порчи бюллетеней зафиксировали и отработали, проблемных ситуаций не возникло.

    Подводя итоги, Алексей Песков заявил, что избирательная система России прошла серьезное испытание и показала высокую готовность к подобным вызовам, а общество продемонстрировало патриотизм и гражданскую зрелость. Он отметил, что ситуационный центр ОП РФ в дни голосования регулярно предоставлял оперативные и проверенные данные. Суммарная аудитория эфиров ситицентра, по его словам, превысила 38,5 млн человек.

    21 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Партия «Справедливая Россия» набрала необходимые пять процентов голосов избирателей для прохода в Государственную думу по федеральному списку, следует из подсчетов ЦИК.

    Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

    «Справедливая Россия» по результатам обработки 96,91% протоколов набрала 5% голосов, необходимые для прохождения в Госдуму по федеральному списку.

    Лидирующую позицию на выборах удерживает «Единая Россия», получившая поддержку 57,82% избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,76% голосов. Вслед за ними располагаются ЛДПР, набравшая 9,01%, и партия «Новые люди» с 7,96%.

    Остальные политические объединения пока не преодолевают проходной барьер. Партия пенсионеров получает 1,98%, Российская экологическая партия «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, а Партия прямой демократии замыкает список с 0,35%. Предварительные результаты продолжают обновляться по мере поступления данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки 95,45% протоколов в нижнюю палату парламента проходили только четыре политические силы.

    После подсчета 96,06% бюллетеней партия «Справедливая Россия» набрала 4,97% голосов избирателей.

    По предварительным данным ЦИК, партия «Единая Россия» займет рекордные 355 депутатских кресел.

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    21 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Назван регион с самой высокой явкой на выборах

    Чечня стала абсолютным лидером по явке избирателей в России

    Назван регион с самой высокой явкой на выборах
    @ Елена Афонина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель избирательной комиссии Чечни Умар Байханов назвал республику безоговорочным лидером по числу проголосовавших граждан среди всех российских регионов.

    В регионе зафиксировали самую высокую активность граждан на прошедших выборах, передает РИА «Новости». «Аналогов нашим выборам, я могу сказать уверенно, не было ни в одном субъекте Российской Федерации. Потому что у нас была самая высокая явка избирателей», – подчеркнул руководитель республиканского избиркома.

    По словам Байханова, такие выдающиеся показатели стали прямым результатом высокого уровня доверия местного населения к избирательному процессу.

    Напомним, явка на выборах в Чеченской Республике составила 95,19%.

    Действующий глава региона Рамзан Кадыров одержал победу с результатом 99,85% голосов.

    Общероссийская явка на выборах в Госдуму превысила результаты прошлых лет.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    «Единая Россия» лидирует на выборах с 57,97% голосов после обработки 97,64% протоколов

    Tекст: Дарья Григоренко

    На парламентских выборах лидирует «Единая Россия», набирающая 57,97% голосов избирателей по итогам обработки 97,64% протоколов, следует из данных ЦИК России.

    Согласно официальным данным, опубликованным на сайте ЦИК, после обработки 97,64% протоколов участковых комиссий «Единая Россия» набрала 57,97% голосов по партийным спискам. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,65%. Тройку лидеров замкнула ЛДПР, получившая 8,96% поддержки избирателей.

    Необходимый барьер также преодолели партия «Новые люди» с результатом 7,9% и «Справедливая Россия», набравшая 5,13%. Остальные политические объединения не смогли получить достаточного количества голосов.

    Среди не прошедших в парламент объединений лучший результат показала Партия пенсионеров, получившая 1,96%. Партия «Зеленые» набрала 1,15%, «Коммунисты России» – 0,84%. Объединение «Родина» поддержали 0,71% граждан, а Партию прямой демократии – 0,35%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после обработки 97,37% протоколов на парламентских выборах первое место занимала партия «Единая Россия», набирающая почти 58% голосов избирателей.

    При подсчете 96,95% бюллетеней «Справедливая Россия» преодолела необходимый пятипроцентный барьер для прохождения в парламент.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о предварительном получении «Единой Россией» 355 депутатских мандатов.

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    21 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    Депутатами Госдумы стали более 80 ветеранов специальной военной операции
    Депутатами Госдумы стали более 80 ветеранов специальной военной операции
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    По итогам завершившегося голосования свыше 80 ветеранов специальной военной операции получат мандаты депутатов федерального парламента, сообщили в Ассоциации ветеранов СВО.

    В Ассоциации ветеранов СВО назвали результат выборов колоссальным кредитом доверия, выданным обществом участникам спецоперации. По предварительным оценкам, более 80 участников специальной военной операции могут стать депутатами Госдумы после официального подведения итогов голосования.

    «По инициативе нашего президента, ребят, достойно проявивших себя на СВО, начали активно вовлекать во все сферы мирной жизни сразу же после возвращения из зоны боевых действий. Выборы в Государственную думу – это федеральная кампания, здесь решение принимает вся страна. И на этом уровне ветеранское сообщество получило колоссальный кредит доверия. Наша задача его оправдать – служить стране и людям, выполнять полученные наказы, помогать боевым товарищам», – заявил сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев, который баллотировался от партии «Единая Россия» и претендует на получение мандата.

    Другие победившие кандидаты также выразили готовность работать на благо страны. Сопредседатель ассоциации в Ивановской области Виталий Дроздов подчеркнул, что победа отражает поддержку курса главы государства.

    «Задолго до голосования Владимир Владимирович призывал нас, ветеранов СВО, активнее участвовать в общественной и политической жизни страны. Этот призыв мы приняли к действию. Победа на выборах – наш первый шаг. Сделаю все для того, чтобы оправдать высокое доверие!» – заявил Дроздов.

    Руководитель отделения в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Аксенов и Герой России Эдуард Казымов пообещали отстаивать интересы граждан. Они планируют внимательно относиться к наказам избирателей и доказать надежность тыла для бойцов на передовой.

    «Для меня главный итог кампании – не просто цифры в протоколах ЦИК, а ясный сигнал нашим ребятам на передовой: тыл надежен, страна едина, дома их поддерживают. Теперь важно оправдать оказанное доверие конкретной работой, внимательно отнестись к тем вопросам и предложениям, которые мы услышали от жителей. Впереди большая работа», – заявил Калмыков.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о включении более сотни участников спецоперации в списки кандидатов в депутаты Госдумы.

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости поддержки участвующих в выборах ветеранов СВО.

    Участник кадровой программы «Время героев» Виталий Дроздов проголосовал на избирательном участке в Ивановской области.

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    21 сентября 2026, 14:48 • Новости дня
    ЦИК опубликовала итоги выборов в Госдуму после обработки 97,37% голосов

    Tекст: Ольга Иванова

    После обработки 97,37% протоколов на парламентских выборах первое место занимает партия «Единая Россия», набирающая почти 58% голосов избирателей.

    Партия «Единая Россия» получает 57,96% голосов избирателей на выборах в Государственную думу по партийным спискам, передает РИА «Новости».

    Второе место занимает КПРФ с результатом 13,67%, на третьей строчке расположилась ЛДПР, набравшая 8,96%.

    Партия «Новые люди» смогла заручиться поддержкой 7,91% проголосовавших, а «Справедливая Россия» получила 5,1%. Партия пенсионеров набрала 1,97%, «Зеленые» – 1,15%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, а Партия прямой демократии – 0,35%.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября. В единый день голосования распределялось 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета 96,95% протоколов партия «Единая Россия» получила 57,83% голосов избирателей по партийным спискам.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о предварительном распределении 355 депутатских мандатов для лидирующей фракции.

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    21 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    ЦИК опубликовала итоги обработки 96,95% протоколов
    ЦИК опубликовала итоги обработки 96,95% протоколов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    После подсчета 96,95% протоколов на выборах в Государственную думу партия «Единая Россия» получает 57,83% голосов избирателей по партийным спискам, следует из подсчетов ЦИК.

    Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

    На втором месте располагается КПРФ с результатом 13,76%. ЛДПР набирает 9,01%, партия «Новые люди» – 7,96%.

    «Справедливая Россия» к 13:50 по московскому времени смогла набрать ровно 5% голосов, преодолев необходимый барьер для прохождения в парламент. Ранее, при подсчете 79,08% протоколов, результат партии был ниже проходного минимума.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявляла, что у «Справедливой России» остается высокий шанс пройти в Госдуму. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер: Партия пенсионеров набирает 1,98%, «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, Партия прямой демократии – 0,35%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета 96,06% избирательных протоколов партия «Единая Россия» получила 57,8% голосов избирателей.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о предварительном получении этой фракцией 355 депутатских мандатов.

    Данный итог голосования превзошел показатели четырех предыдущих парламентских кампаний.

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    21 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Собянин заявил о провале попыток Киева сорвать российские выборы

    Собянин: Попытки Киева сорвать российские выборы провалились

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о провале попыток киевского режима сорвать выборы в России и отметил беспрецедентную активность избирателей.

    Попытки Киева помешать проведению голосования в России оказались безуспешными, заявил Собянин, передает РИА «Новости». Выступая на пленарной сессии XI Московского финансового форума, столичный градоначальник подчеркнул, что граждане продемонстрировали высокую активность.

    «Я, пользуясь возможностью, хочу выразить слова огромной признательности москвичам за их активную гражданскую позицию и за поддержку «Единой России». Несмотря на все вызовы и попытки киевского режима сорвать выборы, навязать другую повестку, создать волну протестного голосования и так далее, ничего из этого не получилось», – сказал мэр Москвы.

    Собянин добавил, что общество консолидировалось, а уровень доверия к власти остается высоким. Это обязывает руководство города активно решать проблемы, поставленные избирателями.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва и другие выборы прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределялось 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: в голосовании приняли участие 59,32% граждан. Центризбирком опубликовал данные о лидерстве партии «Единая Россия» с результатом более 57% голосов.

    Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о полном провале попыток противника сорвать голосование.

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    21 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    «Единая Россия» одержала победу во всех округах Москвы

    Tекст: Ольга Иванова

    Кандидаты от партии «Единая Россия» одержали победу во всех 16 избирательных округах столицы на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

    Кандидаты от партии «Единая Россия» одержали победу во всех 16 избирательных округах Москвы на выборах в Государственную думу девятого созыва. Результаты стали известны после завершения обработки 100% протоколов, включая данные как электронного, так и традиционного бумажного голосования, говорится на сайте ЦИК.

    Наибольшую поддержку избирателей получил Петр Толстой в округе № 198, набравший 55,35% голосов. Дмитрий Саблин в округе № 201 заручился поддержкой 51,01% проголосовавших, а Евгений Попов в округе №196 получил 49,39%.

    Другие кандидаты от партии также показали уверенные результаты. Владислав Третьяк набрал 45,35% в округе № 204, Владислав Гусев – 44,54% в округе № 195, Евгений Андриенко – 44,11% в округе № 210, а Роман Романенко – 43,82% в округе № 209. Все победители в столичных округах представляют «Единую Россию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владислав Третьяк выиграл выборы по Преображенскому округу столицы.

    Петр Толстой набрал более половины голосов избирателей в Люблинском одномандатном округе Москвы.

    Партия «Единая Россия» предварительно получает 355 депутатских мандатов.

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    21 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Матвиенко назвала заявления Каллас о выборах в России лживыми

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Национального собрания ЦАР Симплисом Матье Саранджи назвала лживыми заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о результатах российского голосования.

    «Госпожа Каллас, которая в Евросоюзе отвечает за международную деятельность, она еще за несколько дней до начала выборов в Государственную Думу в России всем разослала методичку, рекомендации, как комментировать результаты выборов в России. И вот сейчас, вы обратите тоже на это внимание, одними и теми же словами, под кальку они будут говорить о том, что выборы нелегитимные, выборы непрозрачные и так далее», – отметила она, передает РИА «Новости».

    По словам спикера верхней палаты парламента, подобные заявления являются неправдой, однако в России уже привыкли к подобной практике.

    Ранее Каллас направила странам Евросоюза обращение, призвав их не признавать итоги выборов в Госдуму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии к странам Евросоюза.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о безразличии Москвы к оценкам Запада.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал признание итогов выборов европейцами «десятым делом» для России.

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    21 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Мишустин отметил непростые условия выборов в приграничных регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о непростых условиях при проведении голосования в приграничных и новых регионах страны.

    Председатель правительства на совещании с вице-премьерами указал на историческую значимость текущего года, отметив 120-летие первых выборов в Государственную Думу Российской Империи, передает РИА «Новости». По его словам, представительные органы власти исторически служили востребованным инструментом для преобразования страны.

    «Так было раньше, так есть и сейчас в каждом регионе, включая новые, Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, также приграничные российские субъекты, где голосование прошло в непростых условиях», – подчеркнул глава кабинета министров.

    В завершение выступления премьер-министр выразил благодарность всем участникам избирательного процесса. Он высоко оценил работу сотрудников комиссий, наблюдателей, волонтеров и представителей правоохранительных органов за ответственное отношение к обеспечению четкого соблюдения всех процедур.

    Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о мерах безопасности на выборах в приграничных регионах.

    Украинские войска атаковали избирательную инфраструктуру беспилотниками.

    Общественные наблюдатели зафиксировали успешное проведение голосования на новых территориях.

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    21 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    В базу «Миротворца» внесли двух международных наблюдателей на выборах в Госдуму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский портал «Миротворец» внес в свою базу данных австрийского публициста Фло Осрайника и сербского политика Миляна Дамьяновича, работавших наблюдателями на российских выборах.

    Сведения о двух международных экспертах, работавших на выборах в Государственную думу России, появились в базе украинского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости».

    В списки ресурса попали публицист из Австрии Фло Осрайник и член Сербской радикальной партии Милян Дамьянович. Данные о них были опубликованы в понедельник.

    Администраторы сайта обвиняют наблюдателей в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября в базу экстремистского сайта попал российский комедийный актер Сергей Писаренко.

    Летом создатели украинского портала включили в этот список политиков из Венгрии, Пакистана и Болгарии.

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    21 сентября 2026, 15:44 • Новости дня
    Мирзиеев по телефону поздравил Путина с успешным проведением выборов

    Кремль: Мирзиеев по телефону поздравил Путина с успешным проведением выборов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу, сообщил Кремль.

    По информации из канала Кремля в Max, главы двух государств провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили итоги недавнего голосования в России. В ходе беседы Путин и Мирзиеев также затронули актуальные вопросы дальнейшего развития союзнических отношений между Россией и Узбекистаном.

    «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев тепло поздравил по телефону президента Российской Федерации Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва», – говорится в публикации.

    Узбекский лидер подчеркнул, что высокая явка избирателей и результаты выборов свидетельствуют о безоговорочной поддержке россиянами курса на динамичное социально-экономическое развитие страны и защиту ее национальных интересов.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил поздравительное послание российскому лидеру по случаю успешного проведения парламентских выборов.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора также поздравил Владимира Путина с итогами голосования.

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    21 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    Беглов заявил о рекордной явке на выборах в Петербурге

    Беглов: Явка на выборах в Петербурге стала самой высокой за 20 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активность избирателей на парламентских выборах в Петербурге превысила 54%, установив рекорд последних 20 лет, сообщил губернатор Александр Беглов.

    «Явка на берегах Невы превысила уровень парламентских выборов 2007 года. Сегодня утром эти результаты подтвердились уже после подсчета 70% голосов», – привела слова губернатора пресс-служба городской администрации, передает ТАСС.

    Он уточнил, что на выборах в Госдуму по партийным спискам проголосовали более 54% горожан, а по единому округу в Законодательное собрание – 53,5%. Процесс обработки бюллетеней еще продолжается. Окончательные цифры станут известны только после учета всех голосов.

    Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о рекордной явке свыше 59% на выборах в Госдуму.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очень высокой активности избирателей в столице.

    Политолог Александр Рудаков назвал рекордную явку показателем легитимности выборов.

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    21 сентября 2026, 19:09 • Новости дня
    Избирком Белгородской области признал состоявшимися выборы губернатора региона

    Шуваев победил на выборах губернатора Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная комиссия Белгородской области официально признала выборы депутатов Государственной думы и главы региона состоявшимися и действительными, сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Лазарев.

    По его словам, голосование проходило досрочно с 13 по 17 сентября, а основные дни пришлись на период с 18 по 20 сентября, передает РИА «Новости».

    «Большая работа проделана, все избирательные комиссии сдали всю документацию, все 100% протоколов введены в систему ГАС «Выборы»… Выборы на территории Белгородской области признаны действительными и состоявшимися», – сообщил Лазарев на брифинге для журналистов.

    Секретарь избиркома Дмитрий Козлов добавил, что временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев одержал победу. Он набрал 65,97% голосов избирателей. Итоговая явка составила 63,39%.

    В мае президент России Владимир Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. В августе глава государства провел рабочую встречу с руководителем региона.

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    21 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Политолог назвал причины роста поддержки «Единой России»

    Данилин: ЕР получила поддержку более широких слоев населения

    Политолог назвал причины роста поддержки «Единой России»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Рост поддержки «Единой России» на выборах в Госдуму стал результатом сразу нескольких факторов. Среди них консолидация общества вокруг президента, выполнение прежних обязательств партии и реакция на общественные запросы, в том числе в сфере миграционного законодательства, сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин.

    «Эти выборы в Государственную думу стали первой парламентской кампанией, прошедшей в условиях боевых действий. Это не могло не повлиять на поведение электората», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

    По его словам, результаты голосования показали консолидацию граждан вокруг страны и президента, а также стремление поддержать политическую силу, способную защищать государство. На этом фоне эксперт обратил внимание на рост поддержки «Единой России».

    «Улучшение результатов партии власти объясняется несколькими факторами», – пояснил аналитик. Во-первых, свою роль сыграла поддержка президента. Во-вторых, по его словам, фракция удачно сформировала федеральную пятерку кандидатов. В-третьих, весомый вклад в результат ЕР внесла Народная программа, вобравшая в себя около 3 млн предложений граждан.

    «Кроме того, во главе территориальных групп ЕР находятся наиболее популярные политики регионов, в том числе губернаторы. Наконец, фракция правильно подошла к отбору кандидатов по одномандатным избирательным округам», – полагает собеседник.

    Он также напомнил, что в списках кандидатов «Единой России» было больше ветеранов СВО, чем у других партий. «Все это в совокупности обеспечило партии власти феноменальный результат», – подчеркнул Данилин.

    Отдельно аналитик обратил внимание на рекордную для думских кампаний последних десятилетий явку. По его мнению, высокий уровень участия расширил социальную базу поддержки партии. «Учитывая этот фактор, можно утверждать, что ЕР получила поддержку более широких слоев населения, чем ранее. Оправдать столь большой кредит доверия – задача партии», – отметил эксперт.

    При этом, считает Данилин, нынешний результат ЕР нельзя рассматривать отдельно от работы партии в предыдущем созыве. Он напомнил, что в 2021 году «Единая Россия» получила поддержку под обязательства, зафиксированные в Народной программе, и за прошедшие годы значительная часть поставленных задач была реализована. «Выполнение предыдущей повестки стало составной частью нынешнего успеха партии. Особенно это касается социальных льгот и гарантий», – считает он.

    Наконец, эксперт отметил, что «Единая Россия» отреагировала и на новые общественные запросы. В частности, речь идет о миграционном законодательстве, в рамках которого был принят ряд законопроектов. «Не менее важны и инициативы по поддержке ветеранов СВО: все они были разработаны и приняты при участии «Единой России», – резюмировал политолог.

    В воскресенье в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, превысила 59%, а в системе ДЭГ составила 90,88%.

    В понедельник ЦИК огласил промежуточные результаты выборов. После обработки 95% протоколов «Единая Россия» набирает 57,83% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах. Партия получает 355 депутатских мест – рекордное количество за всю историю участия в парламентских выборах.

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