Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Путин и Токаев по телефону обсудили успешное проведение выборов в Госдуму
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.
«В ходе телефонного разговора президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю успешного проведения выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации», – говорится в сообщении Кремля.
Отмечается, что итоги голосования ярко демонстрируют широкую поддержку стратегического курса Владимира Путина, который направлен на защиту долгосрочных интересов России.
Главы государств также обсудили практические вопросы двусторонней повестки и взаимодействие на евразийском пространстве.
Кроме того, стороны затронули тему предстоящего заседания Совета глав государств СНГ, запланированного на начало октября в Туркменистане. Лидеры подтвердили готовность к дальнейшему динамичному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества двух стран.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с успешными выборами в Госдуму.
Месяцем ранее глава Казахстана выразил признательность президенту России за поздравления с проведением парламентских выборов в республике.