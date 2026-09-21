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На выборах в Госдуму обработано 92,47% бюллетеней
ЦИК назвала результаты выборов в Госдуму после обработки 92,47% бюллетеней
Партия «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах депутатов Государственной думы, набирая более 57% голосов избирателей по итогам масштабного трехдневного голосования, сообщают в ЦИК.
Центральная избирательная комиссия обновила данные по итогам парламентских выборов после обработки 92,47% протоколов, передает РИА «Новости».
Партия «Единая Россия» набирает 57,84% голосов по партийным спискам. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,81%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, получившая 8,92% голосов избирателей.
Барьер для прохождения в парламент также преодолевают партия «Новые люди» с результатом 7,97% и «Справедливая Россия», за которую проголосовали 4,96% россиян.
Остальные политические объединения, включая «Партию пенсионеров» и «Зеленых», набирают менее 3% голосов.
Голосование проходило в течение трех дней и завершилось 20 сентября 2026 года. В рамках единого дня голосования планируется распределить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.
Президент России Владимир Путин ранее назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета 90,43% протоколов Центризбирком сообщил о лидерстве партии «Единая Россия» с результатом 57,86% голосов.
Ранее по итогам обработки 82,19% бюллетеней результат партии составлял 57,76%.
Политолог Александр Рудаков назвал рекордную явку на этих выборах показателем высокой легитимности процесса.