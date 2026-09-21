Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Контроль Новоалександровки и Польной позволил наступать на Приколотное с запада
Установление контроля над Новоалександровкой и Польной позволит российским войскам развернуть наступление на Приколотное в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.
Военнослужащие группировки войск «Север» смогут начать наступление с западной стороны на Приколотное в Харьковской области благодаря контролю над населенными пунктами Новоалександровка и Польная, передает ТАСС.
«Взятие под контроль Новоалександровки и Польной создаст возможность группировке «Север» наступать с запада на Приколотное», – сообщил собеседник агентства в силовых структурах.
Из Новоалександровки украинские силы выбили штурмовые группы 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса. Контроль над Польным установили благодаря действиям 82-го мотострелкового полка 69-й гвардейской мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии.
Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Польную и Новоалександровку в Харьковской области.
Накануне в этих районах велись активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля.
В середине сентября российские военные нанесли удары по окруженным формированиям противника около Приколотного.