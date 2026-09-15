Захарова: Поверивших Зеленскому украинцев ждет страшная судьба

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на брифинге в Екатеринбурге, дипломат оценила перспективы жителей соседнего государства, передает РИА «Новости». По ее мнению, надежды на легкое обогащение при поддержке иностранных союзников не оправдаются.

«Страшная судьба ждет тех граждан Украины, которые доверились Зеленскому, который им рассказывал, что Запад обеспечит им просто так, без работы и усилий, хорошую, достойную, сытую жизнь», – подчеркнула Захарова.

Брифинг состоялся на полях Международного фестиваля молодежи. Масштабный форум проходит с 11 по 17 сентября, объединяя десять тысяч участников из 191 страны мира.

Ранее официальный представитель МИД РФ обвинила Владимира Зеленского в равнодушии к собственным гражданам.

Дипломат сравнила действия киевского руководства с игрой в казино на жизни людей.

Захарова назвала предвыборные обещания украинского лидера циничной ложью.