Закрытие НПЗ «Лукойла» в Румынии привело к грани банкротства сотни фирм страны

Закрытие НПЗ «Лукойла» в Румынии поставило под угрозу работу 460 местных фирм

Tекст: Тимур Шайдуллин

Около 460 компаний рискуют обанкротиться из-за остановки нефтеперерабатывающего завода Petrotel в Румынии. Хоссу призвал власти к срочному перезапуску предприятия, передает ТАСС.

«Примерно 460 компаний предоставляют услуги нефтеперерабатывающему заводу и из-за блокировки его работы находятся на грани банкротства и, вероятно, закроются», – заявил Хоссу. По его словам, массовое закрытие предприятий затронет около восьми тысяч сотрудников по всей стране.

Профсоюзный лидер предупредил, что бездействие правительства может привести к серьезным социальным проблемам и спровоцировать дефицит дизельного топлива на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, неизбежно отразится на стоимости товаров.

Завод в Плоешти закрылся на ремонт в октябре прошлого года, после чего попал под американские санкции и остановил работу. В начале сентября суд допустил предприятие к процедуре банкротства из-за долгов свыше 400 млн евро. НПЗ перерабатывал 21% нефти в стране.

Ранее власти США продлили разрешение на сделки с «Лукойлом» до конца февраля. Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Румынии и Болгарии искали пути обхода американских санкций для сохранения работы нефтеперерабатывающих заводов.

До этого Молдавия из-за ограничений объявила о прекращении деятельности компании на своей территории.