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    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    15 сентября 2026, 16:32 • Новости дня

    Закрытие НПЗ «Лукойла» в Румынии привело к грани банкротства сотни фирм страны

    Закрытие НПЗ «Лукойла» в Румынии поставило под угрозу работу 460 местных фирм

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Остановка нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в Румынии грозит банкротством сотням местных предприятий и серьезным социальным кризисом из-за возможного дефицита топлива, сообщил глава национальной конфедерации профсоюзов Cartel Alfa Богдан Хоссу.

    Около 460 компаний рискуют обанкротиться из-за остановки нефтеперерабатывающего завода Petrotel в Румынии. Хоссу призвал власти к срочному перезапуску предприятия, передает ТАСС.

    «Примерно 460 компаний предоставляют услуги нефтеперерабатывающему заводу и из-за блокировки его работы находятся на грани банкротства и, вероятно, закроются», – заявил Хоссу. По его словам, массовое закрытие предприятий затронет около восьми тысяч сотрудников по всей стране.

    Профсоюзный лидер предупредил, что бездействие правительства может привести к серьезным социальным проблемам и спровоцировать дефицит дизельного топлива на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, неизбежно отразится на стоимости товаров.

    Завод в Плоешти закрылся на ремонт в октябре прошлого года, после чего попал под американские санкции и остановил работу. В начале сентября суд допустил предприятие к процедуре банкротства из-за долгов свыше 400 млн евро. НПЗ перерабатывал 21% нефти в стране.

    Ранее власти США продлили разрешение на сделки с «Лукойлом» до конца февраля. Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Румынии и Болгарии искали пути обхода американских санкций для сохранения работы нефтеперерабатывающих заводов.

    До этого Молдавия из-за ограничений объявила о прекращении деятельности компании на своей территории.

    15 сентября 2026, 08:21 • Новости дня
    Евросоюз решил забрать замороженные активы России из Бельгии

    ЕС решил перевести замороженные российские резервы под собственную юрисдикцию

    Евросоюз решил забрать замороженные активы России из Бельгии
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские чиновники намерены вывести заблокированные средства России из бельгийского депозитария для упрощения распределения ответственности между странами блока.

    Брюссель рассматривает возможность перемещения суверенных резервов в Европейский инвестиционный банк, пишут «Известия». Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил: «Как представляется, Евросоюз в своем «заукраинском» запале объективно переоценил свои возможности и дошел до их предела в части удовлетворения постоянно растущих потребностей киевского режима».

    Поиск новых механизмов связан с нехваткой средств для поддержки Киева, которому не хватит выделенных 90 млрд евро. Владимир Зеленский дополнительно запросил 27 млрд долларов до конца года. Сейчас основная часть замороженных средств на сумму около 180 млрд евро хранится в Бельгии, которая выступает против их конфискации.

    Перевод активов позволит распределить юридическую ответственность за их использование на весь Евросоюз. Однако эксперты предупреждают, что создание новой структуры потребует сложной правовой базы и может снизить инвестиционный рейтинг европейских финансовых институтов. Кроме того, подобные шаги грозят массовым выводом средств из депозитария Euroclear странами Глобального Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики предложили переместить суверенные средства России из бельгийского депозитария в специально созданную структуру.

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных резервов.

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных капиталов.

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    15 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва сможет вернуть заблокированные Евросоюзом финансовые активы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Еврокомиссия по-прежнему, как я сказал, хочет конфисковать эти активы и потом вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине некие репарации. Мы добьемся возвращения наших золотовалютных резервов, нисколько в этом не сомневаюсь», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Летом Лавров назвал воровством передачу Киеву доходов от замороженных активов.

    В конце прошлого года министр пообещал жесткий ответ на любые попытки конфискации российских средств в Европе.

    Руководитель внешнеполитического ведомства объяснил планы европейских стран истощением их финансовых ресурсов для поддержки Украины.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    В США начали ограничивать продажу товаров в одни руки из-за дефицита
    В США начали ограничивать продажу товаров в одни руки из-за дефицита
    @ Calvin Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Американская торговая сеть Costco ввела ограничения на покупку моторного масла Kirkland Signature на фоне мирового дефицита сырья для его производства. Покупателям разрешено приобретать не более двух упаковок за семь дней, при этом цена масла почти удвоилась.

    Как пишет New York Post, на сайте сети комплект из двух канистр синтетического масла марок 0W-20 и 5W-20 общим объемом 10 кварт (около 9,46 литра) стоит 57,99 долл. Ранее такое количество масла можно было купить примерно за 30 долл.

    Причиной ограничений стал недостаток базовых масел III группы – сырья, которое широко используется при изготовлении синтетических моторных масел. Его поставки сократились из-за остановок производства и перебоев на Ближнем Востоке.

    По словам президента консалтинговой компании Lipow Oil Associates Эндрю Липоу, дефицит затронул прежде всего высококачественные компоненты для синтетических смазочных материалов. Как сообщает Ассоциация независимых производителей смазочных материалов (ILMA), до перебоев страны Персидского залива обеспечивали около 44% потребностей США в базовых маслах III группы. Война в Иране привела к повреждениям и остановкам крупных производств в Катаре, Бахрейне и ОАЭ.

    Одним из наиболее серьезных ударов стало повреждение предприятия Shell Pearl в Катаре, которое поставляло около 30 тыс. баррелей (примерно 4,77 млн литров) в сутки. В апреле ассоциация оценивала срок его ремонта как минимум в год.

    Даже улучшение условий судоходства не устранило дефицит: восстановить поврежденные мощности и восполнить истощенные запасы быстро невозможно. Производители смазочных материалов ищут альтернативные поставки, в том числе в Южной Корее, которая сама существенно зависит от импорта ближневосточной нефти.

    Нехватка сырья уже отразилась на ценах. С марта по август индекс цен производителей готовых смазочных материалов вырос примерно на 15,8%. Исследование розничных цен на 97 наименований моторного масла показало подорожание на 24,2% с февраля по август. По данным отраслевых публикаций, компания Valvoline оценила увеличение стоимости замены масла из-за подорожания смазочных материалов в 5–7 долл.

    Одновременно в США дорожает топливо. Согласно приведенным изданием данным Управления энергетической информации, бензин стоил 4,16 долл. за галлон (около 3,79 литра), а автомобильное дизельное топливо – рекордные 5,97 долл. за тот же объем. Более свежие данные Американской автомобильной ассоциации показывали рост цен на дизель выше шести долл. за галлон, на бензин – примерно до 4,29 долл.

    Нефть тем временем вновь подорожала более чем до 100 долл. за баррель. Это усиливает давление на производителей масел: переработчикам становится выгоднее направлять сырье на выпуск бензина, дизеля и авиационного топлива. В ILMA предупреждают, что напряженная ситуация на американском рынке базовых масел может сохраниться до 2027 года, когда ожидается начало ввода новых отечественных мощностей по производству масел III группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада столкнулись с острейшим топливным кризисом. Стоимость галлона дизеля в американской Калифорнии впервые в истории достигла восьми долларов. Средняя цена этого вида горючего по всем Соединенным Штатам выросла до рекордных 5,85 доллара.

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    14 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    Российские заводы нарастили выпуск нефтепродуктов за счет новых установок

    Кабмин сообщил об увеличении выпуска нефтепродуктов за счет новых установок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нефтеперерабатывающие заводы России увеличили выпуск топлива благодаря запуску дополнительных производственных мощностей, сообщило правительство после совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак.

    Кабинет министров России сообщил об увеличении производства нефтепродуктов благодаря вводу новых установок на отечественных заводах, передает ТАСС. «Минэнерго доложило об исполнении ранее данных поручений. В частности, на ряде НПЗ уже введены в эксплуатацию несколько дополнительных установок, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов», – заявили в правительстве.

    Власти также работают над внедрением соглашений между независимыми переработчиками, заправками, Министерством энергетики и Федеральной антимонопольной службой для сдерживания цен. Кроме того, топливо для северного завоза поступает в регионы вовремя и без перебоев.

    Ранее Новак сообщал о стабилизации отечественного топливного рынка.

    Он отмечал увеличение объемов поступления горючего после ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

    В конце августа участники специального правительственного штаба проанализировали текущие запасы нефтепродуктов в стране.

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    15 сентября 2026, 09:03 • Новости дня
    Еврокомиссия провалила большинство обещаний Урсулы фон дер Ляйен

    Еврокомиссия выполнила лишь треть ключевых инициатив Урсулы фон дер Ляйен

    Еврокомиссия провалила большинство обещаний Урсулы фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия за год выполнила лишь около трети ключевых обещаний, которые глава ведомства Урсула фон дер Ляйен озвучила в своем программном выступлении.

    Еврокомиссия полностью реализовала только 11 из 30 ключевых инициатив, заявленных главой ведомства Урсулой фон дер Ляйен год назад, передает РИА «Новости».

    Анализ официальных документов показал, что около 37% обещаний выполнены в заявленном виде, тогда как многие важные проекты остаются на стадии подготовки.

    Среди невыполненных обещаний оказались громкие инициативы в сфере безопасности и энергетики. В частности, система наблюдения за восточными границами Eastern Flank Watch до сих пор не работает. Также не реализованы усиление пограничной службы Frontex и новые правила по борьбе с организованной преступностью.

    В энергетическом секторе ситуация схожая. В прошлом году Урсула фон дер Ляйен обещала бороться со «структурно высокими» ценами на энергию, однако предложенный в декабре 2025 года пакет мер остается лишь на бумаге. Цены на энергоносители продолжают расти для граждан и бизнеса.

    Кроме того, не воплощены в жизнь обещания по улучшению ситуации на рынке труда, обеспечению доступным жильем и борьбе с бедностью. Из позитивных итогов отмечается реализация планов по гендерному равенству, противодействию кибербуллингу и развитию животноводства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico назвало шесть главных вызовов для главы Еврокомиссии на оставшиеся три года полномочий.

    Европейские чиновники выразили обеспокоенность из-за независимой разработки экономических реформ бывшим главой ЕЦБ Марио Драги.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен и Марк Рютте объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

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    15 сентября 2026, 03:40 • Новости дня
    Мерц заявил о решающих неделях для мира в Европе
    Мерц заявил о решающих неделях для мира в Европе
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наступают решающие для мира в Европе недели или месяцы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Скорее всего, решающие моменты – возможно, недели или месяцы – в защите свободы и мира на нашем континенте уже на пороге», – приводит слова Мерца Tagesspiegel.

    Он также отметил, что стремится сохранить поддержку избирателей. По его словам, он хочет убедить их в том, что защита Европы отвечает их собственным интересам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц поставил внешнюю политику выше внутриполитических споров в Германии.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала рекордную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

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    14 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    ЕС согласовал продление санкций против России

    EUobserver: ЕС согласовал продление санкций против России на семь дней

    ЕС согласовал продление санкций против России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Послы стран Европейского союза договорились продлить антироссийские санкции лишь на одну неделю для урегулирования возникших внутренних разногласий, сообщил портал EUobserver со ссылкой на дипломатов.

    Послы стран Европейского союза достигли договоренности о продлении антироссийских санкций лишь на одну неделю, передает ТАСС. Такое решение принято для того, чтобы стороны смогли урегулировать возникшие разногласия по поводу действующих ограничений, сообщает EUobserver.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза изначально не согласовали продление антироссийских санкций.

    Правительство Франции поддержало инициативу Словакии об исключении Алишера Усманова из черных списков.

    Подобный шаг Парижа застал остальных участников обсуждения врасплох.

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    14 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Страны ЕС призвали увеличить расходы на военную инфраструктуру в Арктике
    Страны ЕС призвали увеличить расходы на военную инфраструктуру в Арктике
    @ IMAGO/Zoonar.com/Al Carrera/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для укрепления стратегических позиций в Арктике 12 стран Евросоюза предложили увеличить финансирование военной инфраструктуры у северных границ объединения.

    «Мы подчеркиваем необходимость увеличения инвестиций в военную мобильность, трансграничную связь и необходимую инфраструктуру в самых северных регионах ЕС», – цитирует РИА «Новости» совместное заявление стран, опубликованное канцелярией премьер-министра Дании.

    Подписи под документом поставили представители Финляндии, Дании, Эстонии, Франции, Греции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии и Швеции. Государства обратились к ЕС с просьбой усилить мониторинг арктического региона, включая морские пространства, применяя космические технологии.

    В публикации отмечается, что развитие инфраструктуры двойного назначения и защита критически важных объектов на суше и море должны стать приоритетами на севере. Кроме того, авторы обращения призвали охранять экосистему Арктики и права коренных народов.

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта анонсировал планы Евросоюза по наращиванию инвестиций в оборону арктического региона.

    В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Североатлантический альянс в милитаризации Арктики.

    В прошлом году Еврокомиссия пообещала десятикратное увеличение расходов объединения на военную мобильность.

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    14 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    WP: Евросоюз заподозрил Киев в завышении финансовых требований

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Евросоюза подозревают украинское руководство в намеренном завышении финансовых запросов для сохранения политического давления на блок на фоне растущего бюджетного дефицита, пишет Washington Post (WP).

    Как сообщает WP со ссылкой на европейского дипломата, власти ЕС опасаются, что требования Украины о выделении новых финансовых средств могут быть завышенными, передает РИА «Новости». Подобная тактика может использоваться для оказания политического давления на блок.

    «Некоторые европейские чиновники тем временем подозревают, что просьба Киева может быть завышена как политический тактический ход, чтобы сохранить давление на блок», – отмечает издание.

    Европейские политики ожидали определенного расхождения с бюджетными прогнозами, однако не предполагали столь масштабного и быстрого дефицита. В Европе возникают серьезные вопросы относительно того, как именно была рассчитана сумма в 27 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запрос Владимира Зеленского на дополнительные 27 млрд долларов вызвал беспокойство среди европейских чиновников.

    Для экстренного покрытия этого дефицита украинский лидер потребовал досрочно перевести часть запланированных на следующий год кредитных траншей.

    В ответ представители Еврокомиссии пообещали форсировать выделение финансовой помощи на закупку вооружений.

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    15 сентября 2026, 09:55 • Новости дня
    Польша потеряла миллионы долларов на тайной покупке венесуэльской нефти

    Польский концерн Orlen лишился 400 млн долларов из-за сорванной нефтяной сделки

    Tекст: Мария Иванова

    Польский энергетический гигант Orlen потерял сотни миллионов долларов из-за сорвавшейся сделки по покупке венесуэльской нефти в обход санкций США.

    Польский энергетический концерн Orlen лишился почти 400 млн долларов из-за неудачной попытки приобрести венесуэльскую нефть за криптовалюту в обход американских санкций, пишет Financial Times.

    Сделку в 2023 году пыталась организовать швейцарская дочерняя компания Orlen. Она перевела авансовые платежи фирмам Hannon International и Gold Mar International Trading, зарегистрированным в ОАЭ. В это время три зафрахтованных польским концерном супертанкера отправились к берегам Венесуэлы и к середине декабря бросили якорь у терминала Хосе – ключевого экспортного узла страны.

    Однако государственная нефтяная компания Венесуэлы Petrоleos de Venezuela заявила, что не получила оплату за сырье. Простояв несколько месяцев, суда покинули венесуэльские воды пустыми. В результате Orlen списал 394 млн долларов убытков. Сейчас концерн пытается вернуть 230 млн долларов от Hannon International, но дубайская фирма утверждает, что таких средств у нее нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Московского округа приостановил процедуру банкротства польского концерна Orlen.

    Власти Венесуэлы подписали новые соглашения с компаниями Chevron и Eni по добыче нефти.

    Вашингтон ожидает двукратного увеличения добычи углеводородов в этой латиноамериканской стране.

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    15 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели на фоне остановки трубопровода в Саудовской Аравии

    Остановка саудовского нефтепровода привела к росту цен на нефть марки Brent

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость нефти марки Brent превысила 107 долларов за баррель из-за продолжающейся приостановки работы стратегически важного трубопровода Восток – Запад в Саудовской Аравии.

    Нефть марки Brent торгуется выше 107 долларов за баррель, приближаясь к майским максимумам. Основной причиной скачка котировок стала приостановка саудовского трубопровода Восток – Запад после серии атак, пишет Bloomberg.

    Точные сроки восстановления инфраструктуры пока неизвестны. По данным региональных властей, объект может простаивать несколько недель, однако министр энергетики США Крис Райт ожидает скорого возобновления перекачки. В корпорации Saudi Aramco ситуацию пока не комментируют.

    Аналитики Goldman Sachs назвали удары по нефтяной инфраструктуре существенной эскалацией ближневосточного конфликта. Эксперты Bank of America не исключают роста цен до 150 долларов за баррель в случае перманентного вывода из строя ключевых объектов Эр-Рияда.

    Рынок также реагирует на общую нестабильность в регионе. На фоне противостояния США и Ирана участились атаки на суда в Ормузском проливе. Ситуация усугубляется отсутствием дипломатического прогресса: секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи исключил переговоры с Вашингтоном до выполнения условий Тегерана, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа.

    Дополнительное давление на рынок оказывают последствия спецоперации на Украине и атаки йеменских хуситов на гражданские объекты в саудовских городах Хамис-Мушайт, Абха и Эт-Таиф. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слова Дональда Трампа о достижении договоренностей по прекращению взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтяную инфраструктуру королевства повредила массированная атака беспилотников со стороны Ирака. Затем эти удары полностью остановили работу ключевого трансаравийского трубопровода. При этом ранее Эр-Рияд до максимума нарастил прокачку сырья в обход Ормузского пролива на фоне региональной нестабильности.

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    15 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Литва анонсировала вручение ноты протеста Белоруссии из-за сбитого в стране БПЛА

    МИД Литвы: Вильнюс вручит ноту протеста Белоруссии из-за сбитого в стране БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Литовские власти направят Минску официальную ноту протеста после того, как в воздушном пространстве республики был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщили в МИД страны.

    Литва намерена направить Минску ноту протеста в связи с инцидентом со сбитым беспилотным аппаратом, передает РИА «Новости». «Во всех случаях, когда происходят нарушения воздушного пространства, мы получаем сообщение от Военно-воздушных сил – когда, где, место, координаты, что произошло. Во всех случаях мы готовим ноту и всегда вручаем ее той стране, откуда, скажем, прилетел самолет или другой объект. В данном случае речь идет о Беларуси», – заявил телерадиокомпании LRT министр иностранных дел Кястутис Будрис.

    Помимо вручения ноты, Вильнюс планирует провести консультации с союзниками по Североатлантическому альянсу. Дальнейшие шаги будут предприняты после завершения расследования и установления принадлежности дрона по его обломкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник истребитель НАТО впервые сбил беспилотник в воздушном пространстве Литвы.

    Ранее авиация альянса поднималась по тревоге в Литве из-за обычного метеозонда. До этого уже МИД Белоруссии выразил протест Вильнюсу из-за падения литовского дрона в Гродно.

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    15 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Европа столкнулась с масштабным падением уровня демократии

    Уровень демократии снизился более чем в половине стран Европы

    Tекст: Мария Иванова

    За последние пять лет уровень демократии снизился более чем в половине европейских стран, чаще всего страдали гражданские свободы и честность выборов.

    Более половины государств Европы за пять лет столкнулись с ухудшением демократических показателей, передает ТАСС. Об этом говорится в докладе Международного института демократии и содействия выборам.

    «Наиболее выраженное ухудшение ситуации [с демократией] наблюдалось в Европе и странах Америки: более половины государств в каждом из этих регионов столкнулись со снижением показателей как минимум по одному из оцениваемых факторов», – сообщается в документе. Отмечается, что с 2020 по 2025 год в Европе зафиксировано 77 случаев падения показателей, а улучшений – лишь 42.

    Оценка проводилась по 155 критериям. Чаще всего страдали гражданские свободы, доступ к правосудию и честность выборов. Свыше трети ухудшений – 28 случаев – пришлось на Восточную Европу. В Центральной Европе выявлено 18 случаев, в Южной – 16, а в Северной и Западной – 15 суммарно.

    Согласно исследованию, уровень свободы прессы снизился в Исландии, Италии и Британии, а свободы выражения – в Дании и Германии. При этом в Южной Европе за пять лет не зафиксировано ни одного улучшения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские эксперты указали на кризис демократии в странах Евросоюза.

    Правительство Швеции выделило средства на обеспечение свободных выборов в Восточной Европе.

    Американская пресса сообщила о провале стратегии изоляции правых политических сил в Германии.

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    15 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Европейская ракета Vega-C вывела на орбиту два новых спутника

    Ракета Vega-C успешно вывела на орбиту европейские спутники FLEX и Sentinel-3C

    Tекст: Мария Иванова

    Два европейских спутника FLEX и Sentinel-3C успешно стартовали для наблюдения за поверхностью Земли и изучения фотосинтеза растений.

    Европейское космическое агентство сообщило об успешном запуске ракеты Vega-C с космодрома Куру во Французской Гвиане, передает ТАСС.

    Старт состоялся 14 сентября в 22:21 по местному времени. Адаптер Vespa позволил вывести на орбиту одновременно два космических аппарата.

    Операционный центр ЕКА в Германии уже зафиксировал сигналы от обоих спутников. В ближайшие дни специалисты будут контролировать их переход на целевые орбиты. Аппарат FLEX предназначен для изучения фотосинтетической активности растений, улавливая их флуоресцентное излучение.

    Второй аппарат, Sentinel-3C, запущен в рамках программы Евросоюза Copernicus. Его задача – мониторинг окружающей среды, включая наблюдение за поверхностью Земли, измерение температуры моря, уровня воды в океанах и контроль ледового покрова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года ракета-носитель Vega-C стартовала с космодрома Куру с европейско-китайским спутником SMILE.

    В августе прошлого года с этой же площадки взлетела ракета Ariane 6 с аппаратом для мониторинга климата.

    Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 состоялся в июле 2024 года.

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    15 сентября 2026, 14:27 • Новости дня
    Глава Chevron: У мира исчерпались резервы на фоне топливного кризиса

    Глава нефтяной компании Chevron предупредил о мировом топливном кризисе

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор американской нефтяной компании Chevron Майк Вирт предупредил о наступлении мирового топливного кризиса из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

    Механизмы смягчения ценовых рисков и проблем с поставками в значительной степени исчерпаны, резервов в системе больше нет, поэтому быстрого снижения цен на горючее ждать не стоит, пишет The Wall Street Journal.

    Эксперты отмечают, что ситуация рискует выйти из-под контроля. Стоимость дизельного топлива в США достигла рекордных 6,23 доллара за галлон, а бензин подорожал до 4,32 доллара за галлон. Коммерческие запасы топлива в мире истощались на протяжении последних шести месяцев, а стратегические резервы почти полностью израсходованы.

    Саудовская Аравия закрыла нефтепровод Восток – Запад мощностью до 7 млн баррелей в сутки после серии атак беспилотников. Трубопровод использовался для транспортировки нефти в обход Ормузского пролива, через который проходит около 25% мировой торговли нефтью и 20% сжиженного природного газа.

    США и Израиль начали боевые действия против Ирана 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о перемирии, однако 8 июля Вашингтон возобновил масштабные удары, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу, а затем перешел к политике санкционного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики допустили рост цен на нефть до 200 долларов за баррель.

    Ранее Корпус стражей исламской революции нанес сотую волну ударов до перемирия. До этого Иран атаковал объекты ExxonMobil и Dow Chemical в Саудовской Аравии.

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