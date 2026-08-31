Politico назвало шесть вызовов для главы Еврокомиссии фон дер Ляйен

Tекст: Мария Иванова

Второй срок фон дер Ляйен завершится в 2029 году, к этому моменту она проведет на посту главы Еврокомиссии десять лет. По данным Politico, третий срок она занимать не планирует, и оставшиеся три года станут решающими для ее политического наследия.

Первым испытанием остается промышленный спад Европы. Экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад, в котором призвал инвестировать дополнительно 800 млрд евро ежегодно, чтобы вывести регион из застоя и не отстать от США и Китая. При этом европейские компании страдают от высоких цен на энергию, сложного регулирования и конкуренции с китайскими производителями электромобилей, батарей и солнечных панелей.

Вторая проблема – противостояние с администрацией Дональда Трампа из-за регулирования технологических гигантов. Штрафы против Apple, Meta* и Google уже вызвали недовольство Вашингтона, а планы Брюсселя ограничить доступ детей младше 13 лет к соцсетям способны обострить конфликт еще больше.

Третий вызов – климатическая политика. «Зеленый курс» стал главным проектом первого срока фон дер Ляйен, но теперь она вынуждена частично сворачивать собственные инициативы под давлением фермеров и правых сил. Французский депутат Европарламента Мари Туссен признала, что часть экологических мер принималась без учета социальных последствий для граждан.

Четвертая задача – безопасность Европы и поддержка Украины. Евросоюз увеличивает расходы на оборону и продвигает программу SAFE стоимостью 150 млрд евро, однако страны-члены расходятся во мнениях о размерах и способах финансирования. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил: «Мы знаем, как разговаривать с русскими: давление, никаких компромиссов и только с позиции силы».

Пятый пункт – расширение блока за счет Украины, Молдавии и стран Западных Балкан, которым предстоит завершить реформы в сфере верховенства закона.

Шестая проблема – финансирование всех этих планов: Еврокомиссия предложила бюджет почти в два трлн евро на 2028–2034 годы, но страны-получатели и «экономные» государства продолжают спорить о структуре расходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Еврокомиссии начали задаваться вопросом о самостоятельности Марио Драги, чьи реформаторские инициативы вышли из-под контроля Брюсселя.

Ранее Еврокомиссия сообщила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций, призванного ударить по уровню жизни граждан России.

Также Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву новое финансирование на производство беспилотников после ударов по украинским оборонным предприятиям.