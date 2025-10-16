Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.2 комментария
Кнайсль сочла несвоевременным решением запрет ДВС в Европе
Кнайсль: Запрет двигателей внутреннего сгорания подорвет производство машин в ЕС
Запрет двигателей внутреннего сгорания (ДВС) является несвоевременным решением, которое может подорвать производство автомобилей в Европе, заявила экс-министр иностранных дел Австрии, глава центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
В ходе сессии международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) «Практика энергоперехода: где грань между климатической повесткой и энергетической безопасностью?» она подчеркнула, что в Германии автопром столкнулся с серьезными проблемами. В связи с этим, «запрет двигателей внутреннего сгорания – это несвоевременное и неправильное решение, которое может подорвать производство автомобилей в Европе», приводит слова Кнайсль ТАСС.
Рассуждая об электромобилях, глава центра G.O.R.K.l. СПбГУ отметила, что на текущей повестке остро стоит вопрос исчерпаемости запасов металлов, требуемых для производства батарей. Она напомнила, что в КНР растут объемы выпуска машин, использующих литиевые аккумуляторы – соответственно, есть большая потребность в таком сырье. Поэтому следует определить исчерпаемость этих ресурсов и ввести строгий контроль за добычей таких металлов, подчеркнула Кнайсль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году Совет ЕС постановил к 2035 году сократить углеродные выбросы от легковых машин на 100%, что фактически означает запрет продаж авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на бензине или дизеле.
В феврале этого года парламент Франции проголосовал против переноса срока запрета на продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2040 на 2035 год.