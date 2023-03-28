В ЕС запланировали запретить продажу бензиновых и дизельных авто к 2035 году

Совет ЕС постановил к 2035 году сократить углеродные выбросы от легковых машин на 100%, это фактически означает запрет продаж авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на бензине или дизеле.

Совет ЕС утвердил целевые показатели углеродных выбросов, с 2030 по 2034 год углеродные выбросы новых легковых машин должны быть сокращены на 55% по сравнению с 2021 годом, передает ТАСС со ссылкой на документ совета.

К 2035 же году показатель должен сократиться до 100%. Цель такого решения – снижение выбросов от автотранспорта, которые представляют собой самую высокую долю выбросов среди всех видов транспорта.

Это должно дать импульс к переводу автомобильной индустрии на «нулевые выбросы» и обеспечить инновационный подход.

Также планируется создать правила регистрации машин на «углеродно-нейтральном топливе», в том числе на водороде.