Белоруссия разрешила литовским прицепам только перегрузку товаров в спецместах
Перевозчикам из Литвы разрешили передвигаться по территории Белоруссии только для перегрузки товаров в специально установленных пунктах, при этом общее ограничение на транзит сохраняется, следует из постановления Совмина Белоруссии.
Правительство Белоруссии опубликовало постановление, согласно которому прицепы и полуприцепы с литовскими номерами могут пересекать территорию страны исключительно с целью перегрузки товаров. Для этих операций определены специальные пункты, расположенные на границе, а перемещение между ними разрешено только в порожнем состоянии, передает ТАСС.
Документ позволяет таким прицепам двигаться из пунктов пропуска «Бенякони» и «Каменный Лог» до соответствующих специальных мест, где возможна грузовая операция, после чего им необходимо покинуть страну либо проследовать порожними между такими пунктами.
Постановление вступило в силу с момента опубликования и меняет режим, установленный с октября, когда Белоруссия ввела ограничения на въезд и перемещение по стране автотранспорта из стран Евросоюза, а также прицепов из Польши и Литвы и легковых автомобилей, зарегистрированных в Польше. До конца 2027 года действует запрет на свободное перемещение по Белоруссии подобного транспорта.
Ранее глава правительства республики Александр Турчин уже подписывал аналогичные постановления, ограничивающие возможности для литовских транспортных средств, следующих через белорусско-литовскую границу.
Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста представителю белорусского посольства по поводу задержания литовских грузовиков на территории Белоруссии.
До этого власти Литвы открыли границу с Белоруссией, которая была закрыта с 29 октября.
Газета ВЗГЛЯД объяснила, почему Литва была вынуждена пойти на это решение, несмотря на прежние категорические возражения.