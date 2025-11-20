  • Новость часаМеждународные резервы России за неделю увеличились на 14,3 млрд долларов
    Лавров: Россия будет бороться с неонацизмом в Европе
    Лукашенко поставил задачу собрать лучший в мире супертрактор
    Вассерман рассказал, как учить детей думать в эпоху искусственного интеллекта
    Опубликовано видео обмена телами солдат России и Украины
    Российские войска освободили Веселое возле Гуляйполя
    Постановление об увольнении Умерова и Ермака зарегистрировано в Раде
    Утвержден федеральный бюджет на 2026 – 2028 годы
    Госдума увеличила МРОТ
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    3 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    11821 комментарий
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    4 комментария
    20 ноября 2025, 16:50 • В мире

    Как Лукашенко заставил сдаться Литву

    Как Лукашенко заставил сдаться Литву
    @ Денис Викторов/ТАСС

    Tекст: Станислав Лещенко

    «Литовская премьер посопротивлялась из принципа, но в итоге капитулировала – ничего другого ей не оставалось». Такими словами политологи объясняют крупный внешнеполитический провал Литвы: эта страна была вынуждена в четверг внезапно открыть границу с Белоруссией, хотя еще недавно была категорически против такого решения. Что же произошло?

    Меньше месяца назад, 29 октября, Вильнюс полностью закрыл границу с Белоруссией. Такой шаг никого особенно не удивил – часть пограничных КПП была закрыта уже давно, и литовские власти неоднократно выражали желание заблокировать и оставшиеся. Это было обусловлено двумя причинами. Во-первых, правительство в Вильнюсе крайне недовольно тем, что многие литовцы регулярно ездят в Белоруссию. Во-вторых, Литва изменила отношение к перебирающимся на ее территорию противникам Лукашенко – теперь они рассматриваются как нежелательные иностранцы, тайком лелеющие недружественные замыслы.

    Для закрытия границы был использован старый повод – прилеты в Литву с белорусской территории воздушных шаров, несущих груз дешевых контрабандных сигарет. В последнее время из-за них несколько раз приходилось ограничивать работу аэропорта в Вильнюсе. По версии литовских властей, прилеты контрабандных шаров – «гибридная атака», затеянная «режимом Лукашенко».

    Сам Александр Лукашенко, опираясь на данные белорусского МВД, рисует совершенно иную картину. По его словам, литовские контрабандисты регулярно приезжают в Белоруссию, закупают там большие объемы сигарет местного производства и посредством шаров отправляют их на родину. Причем, по словам Лукашенко, контрабандисты приезжают в Белоруссию не по безвизу, а пробираются тайком, пользуясь своими связями в среде коррумпированных литовских пограничников, устраивающих им коридоры в «зеленке».

    Слова белорусского президента фактически подтвердила литовская прокуратура. Там сообщили, что в настоящее время ведут расследования о сигаретной контрабанде с использованием метеорологических зондов: «В суд передано девятнадцать дел и двадцать два человека осуждены». Во время проведения обысков в тайниках контрабандистов обнаружены десятки GPS-устройств, а также мобильные телефоны, сигареты, огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотики, автомобили, используемые для преступных действий. Обыски проводились в окрестностях городов Вильнюс и Друскининкай, в Варенском и Шальчининкайском районах – именно там контрабандисты оборудовали свои тайные базы. Все они оказались гражданами Литвы.

    Торопясь закрыть границу, литовские власти нанесли серьезный удар по литовскому же бизнесу: в Белоруссии остались свыше тысячи грузовых фур, принадлежащих транспортным компаниям из Литвы. Вильнюс потребовал от президента Лукашенко, чтобы тот устроил для этих фур транспортный коридор, позволив им вернуться на родину.

    В ответ Лукашенко заявил, что большегрузы смогут вернуться в Литву в любой момент: как только правительство в Вильнюсе разблокирует границу. Владельцы литовских фур понесли баснословные убытки – и не только из-за простоя, но и из-за необходимости оплачивать услуги охраны. И в то время как Литва закрыла свои погранпереходы, соседняя Польша, напротив, вдобавок к двум КПП, уже работавшим у нее на белорусской границе, открыла еще два. И теперь польские транспортники смогут подобрать деньги, которых лишились их литовские коллеги.

    Политические противники премьер-министра Литвы Инги Ругинене обрушились на нее с обвинениями.

    «В Литве есть две ассоциации перевозчиков, и вы звоните им и говорите: «У вас есть три дня: выведите все грузовики из Беларуси, потому что мы закрываем границу». А теперь оказалось, что мы приняли принципиальное решение и отдали тысячу грузовиков режиму Лукашенко, который теперь над нами издевается»,

    – негодовал экс-министр обороны Лауринас Кащюнас, член оппозиционного «Союза отечества – Христианских демократов Литвы». Он предупредил, что если литовские перевозчики заплатят за стоянку своих грузовиков белорусской компании, то их «придется наказать», поскольку они нарушат санкционные механизмы.

    «Мне жаль только, что государство руководствуется эмоциями, а не здравым смыслом. Это было худшее решение (закрыть границу – прим. ВЗГЛЯД) – не уведомить предпринимателей, не дать им четкого срока для вывоза автомобилей из Беларуси», – негодовал Римигиюс Жемайтатис, глава коалиционной партии «Заря Немана».

    В минувшие выходные грузоперевозчики провели в Вильнюсе акцию протеста. Участники акции кричали, что бизнес из-за закрытия границы несет огромные убытки. «Это наглядная демонстрация литовским властям, что есть воздушные шарики, а есть реальные люди», – сказал руководитель транспортной компании Kelruva Виталий Гигевич. Митингующие требовали открыть границу, чтобы можно было снова спокойно работать, получать прибыль, платить налоги, тем самым пополняя бюджет страны. По мнению протестующих, власти, остановив работу погранпереходов, по факту поддержали тех самых сигаретных контрабандистов, но не законопослушных граждан.

    Уровень доверия литовцев к правительству, и без того изначально не слишком высокий, стал снижаться.

    Свежий опрос компании Baltijos tyrimai, проведенный с 16 по 28 октября, показал, что доверяют кабмину лишь 33% – на три процентных пункта меньше, чем за неделю до того. В итоге в правительстве Литвы стали осознавать: пора идти на попятный. Изначально власти Литвы закрывали белорусскую границу до 30 ноября – намекая, что потом они могут эту меру и продлить. Но 17 ноября министр иностранных дел Кястутис Будрис сообщил, что Литва может открыть границу с Белоруссией и раньше 30-го.

    Столь позорный провал нужно было как-то объяснить. Силы госпропаганды были брошены на то, чтобы внушить населению, что правительство Литвы не опозорилось, а напротив, сумело добиться своих целей: так припугнуло Лукашенко, что он, мол, велел прекратить «гибридные атаки». В качестве «доказательства» приводится тот факт, что в последние дни работу аэропорта в Вильнюсе больше не приходилось прерывать из-за появления над ним шаров. По словам Будриса, «ситуация изменилась, она взята под контроль – теперь наши аэропорты стабильно работают».

    А ведь еще 12 ноября Кястутис Будрис утверждал, что открытие границы с Белоруссией пока невозможно. Тогда он говорил, что Минск «решил пойти на дальнейшую эскалацию и взять в заложники активы наших компаний, наши предприятия, тем самым нагнетая напряженность». Министр требовал: «Мы не должны сдаваться и терять фокус».

    И вот теперь в руководстве Литвы решили пойти на уступки. Комиссия по национальной безопасности на заседании во вторник рекомендовала правительству рассмотреть вопрос об открытии границы – и в четверг так и произошло. В целом ситуация выглядит, как тяжелое имиджевое и политическое поражение литовского руководства. «Литовская премьер посопротивлялась из принципа, но в итоге капитулировала – ничего другого ей не оставалось. Ругинене, затевая эту провокацию, не сумела просчитать последствий и оказалась в проигрыше», – говорит газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Стариков. А в выигрыше – Белоруссия и ее лидер Александр Лукашенко.

    Политолог считает, что Литва с самого начала искала лишь повод для закрытия границы. «Они цеплялись за какую-то ерунду, за какие-то шары. И тут надо ставить вопрос: а кто эти шары запускал? И выяснилось бы, что это собственные литовские контрабандисты, которых «крышуют» собственные же литовские госорганы, – объясняет Стариков. – Не секрет, что контрабанду в этой стране «пасут» таможенные органы и госбезопасность. Механика проста: они ловят мелкого контрабандиста и дают ему выбор – либо уголовное дело, либо сотрудничаешь с нами, и тебе будет «зеленый коридор».

    Тут дело не только в «левом» заработке литовских силовиков, но и в том, что они используют этих контрабандистов в качестве разведчиков, поставляющих сведения о том, что происходит на белорусской территории».

    По мнению Старикова, литовская сторона хотела проверить саму возможность полного закрытия границ с Белоруссией и Россией. Но в итоге «подвох пришел, откуда в Вильнюсе не ждали – последовал «удар в спину» от Польши, которая, напротив, открыла два новых КПП на белорусской границе. Теперь у литовцев колоссальная обида на поляков».

    Мало того, произошедшее будет иметь для литовского руководства и внутриполитические последствия. «Доверие транспортного бизнеса к нынешнему правительству подорвано. Да и прочие литовские граждане, глядя на этот позор, не захотят в следующий раз голосовать за партию социал-демократов. Предыдущего премьера от этой партии Гинатаутаса Палуцкаса минувшим летом отстранили за коррупцию, а его сменщица оказалась попросту некомпетентной», – заключает Стариков.

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

