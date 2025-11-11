Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль собственной экономики

Tекст: Станислав Лещенко

В течение последних двух лет со стороны Белоруссии в Литву летят воздушные шары, посредством которых контрабандисты переправляют на территорию ЕС дешевые сигареты без акцизных марок. Две недели назад власти Литвы воспользовались этим в качестве повода для того, чтобы совершить то, что они давно хотели сделать – окончательно перекрыть границу в Белоруссией и таким образом лишить литовцев возможности посещать соседнюю страну по введенному Лукашенко безвизу.

От этого решения возмутились жители литовских приграничных территорий – ведь в свое время граница между двумя государствами пролегла буквально по живому, она рассекла множество семей. Теперь те многочисленные жители Литвы, у которых есть родственники в Белоруссии, лишились возможности посещать родню, навещать могилы близких людей.

На недовольство этой категории населения в Вильнюсе не обратили внимания, но вскоре выяснилась проблема посерьезнее. На момент одностороннего закрытия границы в Белоруссии находились свыше тысячи литовских грузовых фур, водителей которых их же правительство отрезало от родины.

Сначала власти, судя по всему, даже не думали об этом обстоятельстве, но подняли крик владельцы транспортных фирм, по бизнесу которых оказался нанесен серьезный удар. Замглавы Национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы (Linava) Олег Тарасов сообщил, что убытки их членов могут составить до миллиарда евро. По его словам, ситуация близка к катастрофе: если граница не будет открыта, литовские перевозчики окажутся вытеснены с рынка. Будет уничтожена целая отрасль экономики. Только за последнюю неделю парковка транспортных средств в соседней стране обошлась литовским перевозчикам примерно в 5 млн евро.

В настоящее время белорусские таможенники вручают литовским водителям официальные требования о перемещении грузовиков на специальные платные стоянки. Один пострадавших литовских бизнесменов – Виргиниюс, чей большегруз застрял в «Котловке», пожаловался:

«Ждем, когда придет хоть какая-нибудь информация о том, когда литовцы откроют. Политики воюют, а мы страдаем, простые люди... Ведь никто не спрашивает: имеешь кушать, деньги есть или нет?» Виргиниюс подчеркнул, что каждый день такого простоя – серьезный удар по кошельку.

Глава ассоциации Linava Эрландас Микенас предупредил, что простой и плата за стоянку в Белоруссии приведут к таким финансовым потерям, что потом литовские фуры уже просто не будет смысла забирать. В Linava подсчитали, что охрана одной застрявшей в Белоруссии фуры обходится в 120 евро в сутки. Охрана всех 1,1 тыс. фур обойдется в 132 тыс. евро в сутки. В то же время сам по себе простой всех этих фур обходится в 220 тыс. евро в сутки. То есть, речь идет о колоссальных убытках.

Важно подчеркнуть, что самих водителей этих большегрузов Белоруссия удерживать у себя не намерена. Водители, оставившие автомобили в зонах ожидания, могут свободно покинуть Белоруссию через любые пункты пропуска.

Когда в Вильнюсе осознали масштаб созданной ими проблемы, литовское правительство высокомерно предложило Минску выпустить литовские фуры на родину. Ответ президента Белоруссии Александра Лукашенко оказался однозначен: он сказал, что литовские грузовики в любой момент смогут вернуться домой, как только их правительство вновь откроет границу. Создавать же отдельный коридор для застрявших в Белоруссии литовских фур Минск не собирается.

Такой ответ привел литовские власти в состояние, близкое к бешенству: там, оказывается, всерьез рассчитывали, что Лукашенко подчинится их требованию.

Cоветник литовского премьер-министра Инги Ругинене Игнас Альгирдас Добровольскас сделал потрясающее заявление – он обвинил Минск в «эскалации» отношений. Заодно Добровольскас озвучил версию литовских властей по поводу происходящего: «Литовско-белорусские пограничные переходы были закрыты из-за гибридной атаки с белорусской стороны (имеется в виду очередной налет шаров с контрабандными сигаретами – прим. ВЗГЛЯД) – ее последствия мы видели в пятницу, когда пришлось на короткое время закрыть Вильнюсский аэропорт. Эту ситуацию создала сама Беларусь – она держит в заложниках наших перевозчиков и их имущество, а сама не принимает решений. Самый простой способ урегулировать то, что сейчас происходит: в руках страны, которая все это начала – Беларуси».

Глава Белоруссии, в свою очередь, ни на йоту не отступает от занятой им позиции. «Хочу заявить: мы готовы к открытию границы давно. Мы ее не закрывали. В течение нескольких часов она с нашей стороны может возобновить свою работу. Если Литва хочет – мяч на ее стороне. Пожалуйста, открывайте границу, будем работать и сотрудничать, как это было до сих пор», – предложил президент.

Лукашенко сообщил, что все литовские автомобили собрали на пунктах перехода и взяли их под охрану исключительно ради сохранности перевозимого ими груза. «Чтобы нас потом не обвинили, что мы там что-то плохое сделали. Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, 120 евро за сутки. Сколько суток будут стоять – умножить на 120 евро.

Платите, забирайте автомобили с грузом. Если в ближайшие несколько дней этого не будет сделано, мы примем решение... в соответствии с нашими законами. Вплоть до конфискации этих автомобилей. Они не могут болтаться на дорогах – 1,1 тыс. или 1,2 тыс. огромных фур», – предупредил глава белорусского государства.

По словам президента Белоруссии, ни о какой «гибридной атаке» на Литву не может быть и речи. «Что с территории Беларуси летали туда шарики с сигаретами – это правда. И мы знаем таких людей. Двух человек сразу мы установили. А сейчас якобы полтора десятка. Вчера мне председатель КГБ доложил, что у нас таких групп людей в Беларуси немало», – сказал президент.

Он рассказал, что на фоне закрытия западными соседями Белоруссии границ с ней литовские граждане решили заработать на перепродаже сигарет. Литовцы, приезжая в Белоруссию, покупают дешевые белорусские сигареты, а потом переправляют товар подельникам с помощью воздушных шаров. «Это люди, которым по живому порезали жизнь и судьбы по линии границы. А им же детей надо чем-то кормить, чем-то заниматься… Вот они и увидели, что могут здесь взять дешевый товар и там перепродать. Маленькими порциями перебрасывали на этих шариках. Какие к нам претензии? То, что мы продали литовцам сигареты? Продали. Это законно», – отметил Лукашенко.

Более того, по его сведениям, литовские контрабандисты попадают в Белоруссию отнюдь не по введенному Минском для жителей стран ЕС безвизовому режиму. «Они приходят по «зеленке». Договорились с пограничниками литовскими, калитку открыли – и к нам пришли», – объяснил президент.

Литовское правительство, однако, на диалог не пошло. Там объявили, что не станут открывать границу даже ради вызволения сограждан, оказавшихся в трудной ситуации. Как заявили в литовском МВД, такие меры Вильнюса, как одностороннее закрытие границы, «адекватны и продолжат действовать», потому что «продолжается гибридная атака – запускаются воздушные шары, нарушается движение гражданской авиации».

Теперь Литва намерена жаловаться на Белоруссию Еврокомиссии. «Нам необходимо оценить ущерб, а затем, возможно, от имени Еврокомиссии обсудить с режимом Лукашенко возможную компенсацию… Ущерб, который несут наши предприятия, весь наш сектор, очень значителен, и режим Лукашенко должен понимать, что те издержки, те потери, которые мы понесем, придется компенсировать», – пригрозил глава литовского Национального центра управления кризисами (НЦУК) Вилмантас Виткаускас. Кроме того, по его словам, литовским властям важно узнать точное число застрявших в Белоруссии грузовиков: пока что понятно лишь то, что их свыше 1,1 тыс.

Однако в адекватности принятых мер усомнились даже в Сейме Литвы. «Сейчас мы видим, что граждане Литвы фактически застряли в Белоруссии. И пока нет никаких доказательств того, что принятые нами меры приведут к такому позитивному результату, и воздушные шары перестанут летать – потому что, опять же, проблема в контрабанде. Тридцать пять лет мы не можем остановить незаконную контрабанду сигарет из Белоруссии. Это общественный позор. Я думаю, что у нас есть все данные о людях с этой стороны, с нашей стороны, которые перевозят эти сигареты. Мы знаем их данные, их адреса и номера телефонов. Нам нужно с этим разобраться», – требует Гедримас Еглинскас, глава парламентского комитета по обороне и безопасности.

В МВД, однако, с этим мнением не согласились и продолжают настаивать: мол, все правильно сделали. Там утверждают, что количество шаров с контрабандой, залетающих в Литву со стороны Белоруссии, начало постепенно сокращаться. А пока представители властей спорят, литовский транспортный бизнес продолжает разорятся, ежедневно на пустом месте неся убытки в сотни тысяч евро. По вине самих литовских политиков.