  • Новость часаМинобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске
    27 октября 2025, 16:15 • В мире

    Ревность к Лукашенко довела Литву до угроз России

    Ревность к Лукашенко довела Литву до угроз России
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Литва угрожает перекрыть единственный сухопутный путь, связывающий основную территорию России с Калининградской областью. Поводом для этого выбран, как ни странно, литовский спрос на дешевые контрабандные сигареты и технологические ухищрения преступных синдикатов. Какова же реальная причина этих угроз?

    Масштабная контрабанда сигарет ведется между Литвой и Белоруссией десятилетиями. Но если раньше контрабандисты устраивали тайники в автомобилях и поездах, переправляли сигареты на плывущих по рекам льдинах и плотиках, то в последние годы занялись покорением воздушного пространства. Сначала имели место опыты с использованием дельтапланов, но настоящей находкой для злоумышленников стали БПЛА.

    Груженные сигаретами беспилотники ловят регулярно – один из последних случаев такого рода имел место 19 октября. Вечером литовские пограничники, патрулировавшие окрестности деревни Дембина, услышали характерный звук приближающегося беспилотника. Сотрудники задействовали РЭБ, аппарат упал в заболоченной местности. Его искали всю ночь. К самодельному дрону был прикреплен GPS-передатчик с сим-картой, а рядом лежал сверток, обернутый полиэтиленом. Внутри находились 750 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Общая стоимость изъятых табачных изделий оценивается в 3892 евро.

    Но с недавних пор контрабандисты стали переходить на использование воздушных шаров, замаскированных под метеозонды – они и дешевле и малозаметнее. Шары летят на гораздо большей, чем дроны, высоте и не производят никакого шума. Если за весь 2023 год литовские пограничники засекли только три воздушных шара с сигаретами, то за 2024-й зафиксировано 226 случаев, когда в Литву из Белоруссии прилетели псевдо-метеозонды, перевозившие контрабанду.

    Злоумышленники ожидают установления благоприятных природных условий – ветров, дующих в требуемом направлении, и устраивают «налеты» липовых метеозондов. В текущем году литовские силовики перехватили уже свыше трехсот подобных незваных гостей. Литва до сих пор не нашла противоядия против этого метода контрабанды.

    Уносимые ветром шары стали падать не только там, где их ждали, но и практически где угодно. Так, 29 сентября 2024-го «метеозонд» с сигаретами свалился прямо на территории аэропорта в Вильнюсе. Еще четыре воздушных шара с прикрепленными к ним ящиками с сигаретами приземлились в городе Алитус (один – прямо на территории военного полигона, один – на железнодорожных путях).

    Иногда эти налеты оказываются настолько массовыми, что влияют на жизнь всей Литвы.

    Так, в ночь на 5 октября от действий «пиратов приграничья» пострадали почти шесть тысяч человек, собиравшихся вылететь из аэропорта Вильнюса. В ту ночь пришлось отложить около тридцати рейсов – из-за того, что было замечено скопление воздушных шаров, направлявшихся в сторону аэропорта.

    Полторы недели назад литовцы зафиксировали прилет почти двух сотен контрабандных шаров. Впрочем, это число может быть преувеличено: иногда изображения одного и того же объекта получают разные системы слежения. В ночь на 24 октября из-за нового налета «зондов» пришлось временно закрыть аэропорты в Каунасе и Вильнюсе. А в ночь на субботу, 25 октября, было зафиксировано еще шесть «зондов», которые пересекли литовскую границу со стороны Белоруссии – из-за этого снова прервалась работа аэропорта в Вильнюсе.

    «Даже если объект один, и он приближается к взлетной полосе, есть угроза для самолета – на взлете или на посадке. Поэтому и было решено закрыть аэропорт»,

    пояснил эксперт по безопасности Вилмантас Виткаускас. По его словам, один из «метеозондов», наделавших такого переполоха, найден на территории литовского Шальчининкского района, остальные еще ищут. Задержаны четверо контрабандистов, которые должны были принять груз сигарет с шаров.

    МВД и литовская армия провели экстренное совещание, на котором рассматривался единственный вопрос: как перехватывать воздушные «гостинцы»? По итогам министр внутренних дел Владислав Кондратович сообщил, что воздушное пространство Литвы поделено на двадцать четыре зоны: как только в какой-либо будет замечен нежелательный летающий объект, ее закроют и станут «принимать конкретные меры». Суть этих «конкретных мер» Кондратович пояснить отказался.

    «Мы часто говорим о том, что предпринимаем, но, к сожалению, эти интервью слушают и контрабандисты, поэтому они меняют свою тактику», – пожаловался он. «Понятно, что ни один дрон или пулемет не достанет их (воздушные шары – прим. ВЗГЛЯД) на такой высоте. Поэтому поможет только комплекс мер. Мы непрестанно противостоим действиям контрабандистов. У синдикатов нет границ», – подытожил министр.

    На прошлой неделе литовские власти дважды без предупреждения временно закрывали на совместной с Белоруссией границе пропускные пункты «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») – единственные, которые не успели заблокировать раньше. Такие действия стали полной неожиданностью для людей, пересекающих границу, и вызвали серьезные неудобства. 26 октября КПП оказались заблокированы уже в третий раз. Литовцы объяснили свои действия налетом «метеозондов».

    Но как связана деятельность контрабандистов, запускающих шары по воздуху, с работой наземных пропускных пунктов? На этот вопрос внятного ответа в Литве никто не дает.

    Литовским властям идея понравилась: утром в воскресенье премьер-министр Инга Ругинене сообщила, что граница с Белоруссией может быть закрыта и на неопределенный срок. Премьер объяснила, почему литовские силовики не сбивают шары.

    «Есть военное время, есть мирное время. В военное время мы готовы сбивать любые объекты, летящие в наше воздушное пространство: к этому готовы все структуры. Но мы живем в мирное время, поэтому должны анализировать и искать другой выход, который будет иметь меньше последствий. Мы обсуждаем возможность принудительной посадки метеозондов с помощью кинетических мер, но и это будет иметь немало последствий, если с большой высоты метеозонд начнет падать на жилую территорию», – пояснила глава правительства.

    Наконец, выступил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, идея с закрытием границы с Белоруссией ему нравится, но он советует этим не ограничиваться. «В числе обсуждаемых вариантов должны быть – долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничение калининградского транзита», – предложил Науседа. И тут же объяснил смысл этого предложения: якобы налеты шаров на Литву устраивают уже не просто контрабандисты – это «гибридная атака», курируемая официальным Минском. Доказательства? Известный принцип «хайли лайкли». Поэтому Науседа предлагает отвечать на нашествие «метеозондов» как «симметричными, так и асимметричными методами».

    Но при чем тут транзит в Калининград?

    «Литва начала шантажировать ограничением транзита в Калининград после «метеозондов из Белоруссии». Кто бы сомневался. Это вековой завет dedule Ландсбергиса: в любой непонятной ситуации шантажируй транзитом в Калининград»,

    – иронизирует калининградский политолог Александр Носович. Для тех, кто не в курсе: dedule – таков был псевдоним «отца литовской независимости» Витаутаса Ландсбергиса в ту пору, когда он работал на КГБ в качестве негласного осведомителя.

    Вечером 26-го аэропорт Вильнюса снова оказался закрыт: причиной объявили появление НЛО – «неидентифицированного летающего объекта». А вслед за этим границу с Белоруссией снова закрыли – теперь уже на неопределенный срок.

    «Чтобы опустить железный занавес, нужен был повод, его долго искали. И по чудесному совпадению всего через несколько часов после предупреждения президента Науседы границу перекрыли. Случайность?» – задает риторический вопрос журналист Алексей Стефанов, политэмигрант из Латвии. Тут стоит учитывать, что Вильнюс давно закрыл часть погранпереходов, соединяющих Литву с Белоруссией.

    «Костью в горле для литовских властей стал объявленный Лукашенко безвиз для жителей стран ЕС.

    – говорит газете ВЗГЛЯД политолог Максим Рева. – Благодаря этому литовцы посещают Белоруссию в больших количествах: делают покупки, отдыхают в дешевых белорусских санаториях, пользуются услугами местных врачей, цены на которые в несколько раз меньше, чем в Литве. В Вильнюсе за этим наблюдают со скрежетом зубовным – эти поездки напрочь губят усилия литовской пропаганды, стремящейся выставить Белоруссию «царством тоталитарных ужасов». Там давно подумывают, чтобы заблокировать границу полностью – и готовы для этого воспользоваться даже откровенно нелепым поводом».

    Что же касается предложений Науседы затруднить транзит в Калининград, то, как напомнил Рева, Литва уже пыталась сделать это в 2022 году, но отступилась, получив жесткий ответ Москвы. «Я сомневаюсь, что они и сейчас пойдут до конца. Все, что им надо – снова получить жесткую риторику со стороны России. И тогда литовские чиновники побегут в Брюссель с криками: вы видите, что Москва готовится напасть – дайте нам скорее еще больше денег на оборону», – резюмирует политолог.

