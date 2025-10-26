Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград

Рар объяснил провал решения ЕС по российским активам для кредита Украине

Политолог Рар: Решения ЕС по активам России зависит от реакции Москвы на санкции Трампа

Tекст: Анастасия Куликова

«На Западе нет однозначного мнения в вопросе введения санкций против России, поэтому меры принимаются сумбурно, а впоследствии некоторые из них частично отменяются. Так, северные страны ЕС требуют ужесточения рестрикций, и поляки в этом смысле лидируют. Они и прибалты ставят целью стратегическое поражение Москвы, чего множество других стран Европы не хотят», – отметил германский политолог Александр Рар.

По его словам, разногласия наблюдаются и внутри США. «Ястребы» – глубинное государство, мощные силы в Конгрессе США – выступают за самые жесткие ограничения в отношении России и Китая. Дональд Трамп – не «голубь». Санкции Вашингтона против российских нефтяных компаний – дипломатический шантаж: соглашайтесь на немедленное окончание военных действий, как это требует Америка», – детализировал собеседник.

Как полагает эксперт, дальнейшие решения ЕС по активам России будут зависеть от реакции Москвы на нынешние санкции. «Думаю, Трамп по-прежнему хочет встретиться с Владимиром Путиным в этом году и укрепить имидж миротворца. А европейцы равняются на американского лидера», – рассуждает политолог.

«Лидеры Евросоюза научены опытом взаимодействия с главой Белого дома и понимают риски: если они ринутся вперед с нападками на Россию в надежде на поддержку Штатов, то администрация США может пойти другим, более дипломатичным путем и оставит их один на один с Россией», – заключил Рар.

Ранее Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Причиной переноса стало «сопротивление Бельгии»: она потребовала более четких гарантий, что не будет нести единоличной ответственности за риски, связанные с «репарационным кредитом».

Лидеры стран ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить варианты для рассмотрения вопроса на следующем саммите, который должен пройти в декабре. Источники Bloomberg добавили, что цель – достичь окончательного соглашения к концу года.

Несогласие Бельгии с планом застало врасплох дипломатов и министров в ЕС, цитирует статью Politico ИноСМИ. По информации издания, команда Урсулы фон дер Ляйен несколько дней до саммита рассказывала, что они нашли решение «проблемы с бельгийским премьером». Больше всего, вероятно, опозорился президент Европейского совета Кошта.

До начала заседания совета он обещал Владимиру Зеленскому, что решение об обеспечении финансовых потребностей Украины будет принято. По данным Financial Times, неудача ЕС с поддержкой схемы может отсрочить утверждение финансовой помощи к концу года и осложнить закупку оружия для ВСУ.

При этом сама процедура изъятия активов сопряжена с высокими рисками и может иметь непредсказуемый результат, отмечает The New York Times. Издание предостерегает: такой шаг может обернуться политической и финансовой авантюрой как из-за возможных ответных мер России, так и из-за угрозы репутации Европы.

Напомним, большая часть замороженных резервов России хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. Премьер-министр страны Барт Де Вевер на саммите в Брюсселе напомнил, что даже во время Второй мировой войны замороженные активы никто не трогал.

«Если Россия действительно будет претендовать на эти деньги по какой бы то ни было причине, они должны быть возвращены немедленно. Кто даст такую гарантию? Я спросил коллег: «Вы? Государства-члены?». Этот вопрос за столом переговоров так и не вызвал энтузиазма», – сказал он.

Впрочем, провал решения ЕС об экспроприации активов связан не только с позицией Бельгии. Издание Politico называет «плохими мальчиками» немецкого канцлера Фридриха Мерца, венгерского и словацкого премьеров Виктора Орбана и Роберта Фицо.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые действия Европейского союза по конфискации российских активов ничтожны и повлекут болезненный ответ. По ее словам, Москва будет действовать в рамках принципа взаимности в международных отношениях, исходя из собственных интересов. Газета ВЗГЛЯД писала, как Америка мешает Европе совершить воровство.