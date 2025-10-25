Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Reuters сообщило о закрытии Литвой КПП на границе с Белоруссией
Литовские власти приостановили работу КПП на границе с Белоруссией после обнаружения метеозондов, сообщает Reuters.
По данным Reuters, до 02.00 мск приостановили работу «оба КПП на границе с Белоруссией». Это произошло «после того, как наполненные гелием метеозонды зашли на территорию прибалтийской страны», передает РИА «Новости».
Национальный центр управления кризисами Литвы подтвердил закрытие Вильнюсского международного аэропорта из-за обнаружения в небе неустановленных объектов. В официальном сообщении уточняется, что «предположительно, в воздушном пространстве зафиксированы метеорологические зонды», передает ТАСС.
По информации литовской стороны, подобные воздушные шары, наполненные гелием, часто используются организаторами контрабанды для доставки сигаретной продукции с территории Белоруссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что аэропорт Вильнюса прекратил работу из-за появления в небе неопознанных объектов, сообщал источник в диспетчерской службе. Накануне аэропорты Вильнюса и Каунаса также приостанавливали работу из-за пролетающих метеозондов, а литовские власти закрывали два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией.