80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.3 комментария
Литва закрыла два КПП на границе с Белоруссией из-за метеозондов
Премьер Литвы Ругинене объявила о закрытии КПП на границе с Белоруссией
Литва решила приостановить работу пунктов пропуска на границе с Белоруссией до полудня субботы из-за налета метеозондов, заявила литовский премьер-министр Инга Ругинене.
Ругинене отметила, что решение закрыть два оставшихся КПП принято Государственной службой погранохраны Литвы. Решение касается пунктов пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай».
Она объяснила данный шаг ситуацией с метеозондами, якобы используемыми для нелегальной транспортировки сигарет, передает РИА «Новости».
Государственный таможенный комитет Белоруссии подтвердил, что Литва прекратила прием автотранспорта через эти два пункта пропуска без предварительного уведомления Минска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорты Вильнюса и Каунаса прекратили прием и отправку рейсов из-за зафиксированных полетов метеозондов. На днях литовские власти также приняли решение временно закрыть пограничные пункты с Белоруссией.