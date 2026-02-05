Военные выступают в школах перед детьми – это очень нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может безнаказанно оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
Песков: Россия выразила сожаление в связи с завершением действия ДСНВ
Россия с сожалением отмечает завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который не был продлен Соединёнными Штатами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков заявил: «Действие договора заканчивается, мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в этой связи», передает ТАСС.
Он уточнил, что вопрос последствий окончания ДСНВ для стратегической стабильности обсуждался накануне в ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По словам представителя Кремля, лидеры двух стран отметили негативные последствия для международной системы контроля над ядерными вооружениями.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений официально прекратит свое действие по истечении сегодняшнего дня. Песков подтвердил, что соглашение утратит силу после окончания суток, не уточняя, в какой именно момент произойдет это юридически.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что Китай выражает сожаление в связи с прекращением срока действия договора ДСНВ между Россией и США и считает его прекращение угрозой глобальной стратегической стабильности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек ООН Антонио Гутерриш предупредил, что истечение срока действия договора СНВ-3 представляет собой «мрачный момент» для мира и безопасности.
МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов».