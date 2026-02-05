Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
На Украине экс-судье из ЛНР предъявили обвинения в получении гражданства России
На бывшего судью одного из городских судов на территории ЛНР заведено уголовное дело по обвинениям в государственной измене из-за получения российского гражданства, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
В ГБР уточнили: «Судья, которого бессрочно назначили на должность, летом 2020 года тайно выехал на территорию РФ, где добровольно получил российское гражданство». По версии расследования, судья не уведомил украинские государственные органы о смене гражданства, но продолжал работать на занимаемой должности и получать государственные выплаты на Украине, передает РИА «Новости».
В сообщении отмечается, что сумма таких выплат составила около 42 тыс. долларов. Бывшему судье инкриминируют государственную измену и мошенничество в особо крупных размерах. Согласно украинскому законодательству, по этим статьям предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что по обвинению в передаче секретной информации украинской военной разведке в Херсонской области задержали двух местных жительниц.