Путин: Надежность и долговечность России позволяет уверенно смотреть в будущее

Tекст: Валерия Городецкая

Президент отметил, что благодаря этим качествам Россия способна уверенно смотреть в будущее и развиваться, при этом вклад в успех вносили многие поколения и специалисты из различных сфер деятельности, передает РИА «Новости».

В своем выступлении Путин подчеркнул, что научные достижения российских ученых позволяют стране не копировать чужое, а самостоятельно задавать тенденции в развитии технологий будущего. «Именно такие масштабные заделы в знаниях позволяют не догонять, не копировать чужое, а самим задавать тенденции в развитии технологий будущего», – сказал он.

Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

Глава государства заявил о влиянии научных открытий на будущее России. Он также отметил лидерство России в борьбе с инфекциями.