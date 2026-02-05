Путин заявил о влиянии научных открытий на будущее России

Путин: Достижения в науке играют ключевую роль в развитии и процветании России

Tекст: Валерия Городецкая

«Все вы выбрали интересное, достойное, я бы сказал, захватывающее дело – служение прогрессу. В этой увлеченности, неутомимом поиске новых знаний – залог великих открытий, от них во многом зависит будущее нашей страны, ее развитие, процветание», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что за каждым крупным достижением в науке стоит не только труд и талант исследователя, но и наличие сильной научной школы. Президент отметил, что формирование таких сообществ требует огромных усилий и ресурсов.

По словам главы государства, существование целой плеяды сильных научных школ является одним из важнейших преимуществ России. Путин выразил уверенность, что поддержка молодых ученых и развитие научных традиций помогут стране добиться значительных прорывов в будущем.

Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.