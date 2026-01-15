  • Новость часаРоссия заявила протест Британии и предупредила об ответе в случае эскалации
    Трамп обвинил Украину в промедлении с урегулированием
    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану
    Каллас предложила начать пить из-за мировых событий
    ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
    Стало известно о готовности Трампа к быстрому удару по Ирану
    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо
    Минобороны Дании пообещало открыть ответный огонь в случае вторжения США
    Медведев описал реакцию Европы на захват Трампом Гренландии
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    17 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как арабы борются с британским исламским экстремизмом

    Культ «обиженности» («угнетенные меньшинства» имеют право на извинения и компенсации) и «белой вины» за столетия колониализма и расизма очень хорошо сочетается с исламизмом, который возлагает вину за значительную часть проблем исламского мира на Запад.

    14 комментариев
    15 января 2026, 11:36 • В мире

    Стубба сочли непригодным на роль переговорщика по Украине

    Эксперты: Для перевода безумных условий Зеленского на русский язык Стубб не нужен

    Стубба сочли непригодным на роль переговорщика по Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Евросоюзе хотят назначить переговорщика для диалога с Россией по ситуации на Украине. Среди возможных претендентов на эту роль называют действующего президента Финляндии Александра Стубба – сторонника жесткого курса в отношениях с Москвой. Зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Россией и почему Стубб не годится на эту роль?

    Евросоюз (ЕС) обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине. По данным американского издания Politico, инициатива европейцев преследует цель не допустить ситуации, при которой «США заключат сделку с Россией за их спиной».

    Пока нет определенности насчет того, будет ли переговорщик представлять только ЕС или всю «коалицию желающих», включая Британию, а также должен ли это быть действующий политик или чиновник. Среди других дискуссионных параметров – подотчетность, а также формат самой должности. Среди возможных кандидатов на эту роль рассматриваются кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги.

    Впервые идея создания поста спецпосланника обсуждалась на саммите ЕС в марте 2025 года, но тогда она не была реализована. По информации издания, в последние недели в Европе усилились призывы к диалогу с Россией, что поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    Один из французских чиновников заявил, что Макрон и Мелони не наивны и понимают, чего можно достичь на таких переговорах. Европейские чиновники подчеркивают, что в настоящее время должность спецпредставителя не создана, а обсуждения кандидатов преждевременны.

    После саммита ЕС в Брюсселе 18-19 декабря Макрон говорил, что Европе стоит рассмотреть возможность возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по достижению мирного соглашения по Украине. Позже он сообщил о планах провести переговоры с российским лидером как можно скорее. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что этот разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров назвал заявления Макрона о планах поговорить с Путиным «работой на публику».

    О том, что Евросоюзу в какой-то момент придется начинать переговоры с Россией, заявила на этой неделе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. По ее словам, мирное урегулирование конфликта на Украине зависит от Путина. «Очевидно, что в какой-то момент нам придется вести переговоры и с президентом Путиным», – сказала Пиньо.

    Владимир Путин на полях форума ВТБ «Россия зовет» в начале декабря говорил, что Европа сама отказалась от мирных переговоров по Украине и теперь мешает в этом процессе президенту США Дональду Трампу. «Даже тогда, когда они якобы пытаются внести изменения в план Трампа, все эти изменения направлены только на одно – на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс, выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми», – сказал Путин.

    Что касается одного из вероятных кандидатов на роль переговорщика – Александра Стубба, то он неоднократно призывал к жесткому курсу в отношении Москвы. Еще будучи министром иностранных дел, он лоббировал присоединение Финляндии к НАТО, а после избрания президентом поддержал конфискацию российских активов и выступал за военную и финансовую помощь Украине. Стубб также публично отказывался вести диалог с Россией до прекращения боевых действий.

    В сентябре 2025 года он заявил, что гарантии безопасности для Украины означают готовность Европы к военному противостоянию с Россией. В интервью The New York Times в апреле прошлого года Стубб, ссылаясь на исторический опыт Финляндии, выразил опасение, что Украина может оказаться в похожей ситуации и потерять часть суверенитета или территорий, подчеркнув, что Финляндия никогда не признает регионы, вошедшие в состав России с начала конфликта.

    На эти заявления неоднократно отвечал Сергей Лавров. В августе 2025 года министр напомнил финскому лидеру о договоре 1944 года, по которому Финляндия обязалась не вступать в военные альянсы, направленные против СССР, – обязательство, которое было нарушено с вступлением страны в НАТО.

    В октябре 2025 года в интервью «Коммерсанту» Лавров назвал Стубба «русофобом из первых рядов». Это заявление прозвучало в контексте позиции европейских лидеров по гарантиям безопасности для Украины. Лавров отметил, что Стубб прямо заявил, что никаких интересов России в этих гарантиях учитываться не будет. Через месяц в интервью для документального фильма «Нюрнберг» Лавров заявил, что высказывания Стубба показывают, что Финляндия «не извлекла уроки из Второй мировой войны». Он напомнил, что Финляндия была одним из самых преданных союзников Гитлера и участвовала в блокаде Ленинграда.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Стубб «бессовестно гордится» своими предками, состоявшими в пронацистских организациях. Речь идет о бабушке и дедушке финского лидера, которые, как он утверждает, познакомились на войне. «Романтика. С кем воевали-то? С Советским Союзом. Он был военным врачом, она – медсестрой, есть только маленький нюанс – из пронацистской организации "Лотта Свярд"», – говорила Захарова.

    «Стубб может стать переговорщиком с Россией только в том случае, если Москва захочет с ним переговариваться. Но у меня есть большие сомнения, что на Смоленской площади кто-то захочет видеть Стубба как переговорщика... Сама по себе идея Финляндии как переговорного канала сильно дискредитирована, но еще больше дискредитирована кандидатура Стубба», – считает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    На протяжении более тридцати лет Межевич регулярно бывал в Финляндии, в том числе в составе различных делегаций посещал МИД, МВД и местные неправительственные организации. «Финны очень разные. В 90-е годы тех, кто относился к нам с сочувствием и очевидным дружелюбием, было больше. Они знали нашу ситуацию, переживали и выступали за сотрудничество... Но на сегодняшний день те, кто позитивно относится к России, отстранены не только от политической жизни, но и от академической карьеры», – рассказал собеседник.

    Сегодня у власти в Финляндии находятся одни русофобы. «Все партии объединяет хроническая безнадежная русофобия. Стубб в этом плане ничем не лучше своей предшественницы Санны Марин, которая втащила страну с нарушением финского законодательства в НАТО. Единственная особенность Стубба в том, что он более или менее неплохо взаимодействует с Трампом и играл с ним в гольф. Но других достоинств финского премьера я не знаю», – добавил спикер.

    Известно, что Стубб использовал личные контакты с Трампом для продвижения европейской позиции по украинскому кризису и пытался повлиять на видение президентом США ситуации вокруг Украины.

    «Высказывания Сергея Лаврова и Марии Захаровой в адрес Стубба дают четкое представление о том, как он воспринимается в Москве.

    Если он станет переговорщиком, то в России вряд ли кто-то поднимет трубку», – допускает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он предположил, что российские дипломаты будут исходить из того, что обсуждать условия, озвученные президентом Владимиром Путиным в июле 2024 года, возможно лишь с руководителями самого высокого уровня – например, с президентом Франции Эммануэлем Макроном или бывшим федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Что касается кандидатуры Драги, то вместо него более предпочтительно смотрится действующий премьер Италии Джорджа Мелони. «А других подходящих людей в Европе просто нет. Но в теории Евросоюзу такой переговорщик все-таки нужен. Неслучайно накануне СВО, в декабре 2021 года, Россия направляла свои предложения по обеспечению безопасности как раз США, НАТО и европейским членам ОБСЕ. Здесь есть о чем поговорить», – напомнил Ткаченко.

    Межевич добавляет, что более подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией можно найти не только в Италии, но и, например, в Венгрии или Словакии. «Даже с учетом близости к Трампу Стубб не может быть компромиссной фигурой, – отмечает он. – Я напомню, что Финляндия времен Густава Маннергейма также не пошла на переговоры с СССР. Но если сравнивать Зеленского и Маннергейма, то все симпатии будут на стороне последнего, – рассуждает спикер. – Маннергейм был профессионалом, он воздерживался от личных оскорблений, и, возможно, поэтому его не судили на финской версии Нюрнберга. А то, что говорит Зеленский, выпадает за всякие нормы приличия.

    Современная Финляндия в этом смысле ближе к Зеленскому, чем к Маннергейму».

    По мнению политолога, Россия могла бы принять любого переговорщика, если бы он принес устраивающие Москву условия. «Но пока все данные говорят, что Стубб или кто-то другой принесут условия Зеленского. Зачем нам такие переговоры, зачем это дополнительное звено? Безумные условия Зеленского и его европейских покровителей нам и так известны – нет смысла переводить их с украинского на финский, а затем на русский. У нас достаточно людей, которые прекрасно все понимают на украинском», – считает Межевич.

    Однако в будущем, когда Запад начнет еще трезвее оценивать военные успехи России, переговоры между Москвой и ЕС могут стать необходимыми для обеспечения общеевропейской безопасности. Особенно в условиях, когда Трамп теряет интерес к Европе. «Такой формат мог бы зафиксировать минимальные правила игры, чтобы создать механизмы предупреждения конфликтов или кризис-менеджмента в крайних ситуациях», – заключил Ткаченко.

    Российский транспорт в 2026 году получит новую конфигурацию

    В 2025 году российский транспорт успешно преодолел целый ряд вызовов и испытаний. О чем именно идет речь, как перестраиваются транспортные потоки внутри страны и за ее пределы – и как они в итоге должны выглядеть уже через несколько лет? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО

    Два отстоящих друг от друга примерно на 100 километров направления выглядят наиболее перспективными для продвижения российских войск в зоне СВО в 2026 году. О каких именно участках и городах идет речь, почему оба из них принципиально важны – и как операции в этих зонах будут отличаться тактически? Подробности

    Стубба сочли непригодным на роль переговорщика по Украине

    В Евросоюзе хотят назначить переговорщика для диалога с Россией по ситуации на Украине. Среди возможных претендентов на эту роль называют действующего президента Финляндии Александра Стубба – сторонника жесткого курса в отношениях с Москвой. Зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Россией и почему Стубб не годится на эту роль? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

