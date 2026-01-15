Стубба сочли непригодным на роль переговорщика по Украине

Эксперты: Для перевода безумных условий Зеленского на русский язык Стубб не нужен

Tекст: Андрей Резчиков

Евросоюз (ЕС) обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине. По данным американского издания Politico, инициатива европейцев преследует цель не допустить ситуации, при которой «США заключат сделку с Россией за их спиной».

Пока нет определенности насчет того, будет ли переговорщик представлять только ЕС или всю «коалицию желающих», включая Британию, а также должен ли это быть действующий политик или чиновник. Среди других дискуссионных параметров – подотчетность, а также формат самой должности. Среди возможных кандидатов на эту роль рассматриваются кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги.

Впервые идея создания поста спецпосланника обсуждалась на саммите ЕС в марте 2025 года, но тогда она не была реализована. По информации издания, в последние недели в Европе усилились призывы к диалогу с Россией, что поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Один из французских чиновников заявил, что Макрон и Мелони не наивны и понимают, чего можно достичь на таких переговорах. Европейские чиновники подчеркивают, что в настоящее время должность спецпредставителя не создана, а обсуждения кандидатов преждевременны.

После саммита ЕС в Брюсселе 18-19 декабря Макрон говорил, что Европе стоит рассмотреть возможность возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по достижению мирного соглашения по Украине. Позже он сообщил о планах провести переговоры с российским лидером как можно скорее. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что этот разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров назвал заявления Макрона о планах поговорить с Путиным «работой на публику».

О том, что Евросоюзу в какой-то момент придется начинать переговоры с Россией, заявила на этой неделе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. По ее словам, мирное урегулирование конфликта на Украине зависит от Путина. «Очевидно, что в какой-то момент нам придется вести переговоры и с президентом Путиным», – сказала Пиньо.

Владимир Путин на полях форума ВТБ «Россия зовет» в начале декабря говорил, что Европа сама отказалась от мирных переговоров по Украине и теперь мешает в этом процессе президенту США Дональду Трампу. «Даже тогда, когда они якобы пытаются внести изменения в план Трампа, все эти изменения направлены только на одно – на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс, выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми», – сказал Путин.

Что касается одного из вероятных кандидатов на роль переговорщика – Александра Стубба, то он неоднократно призывал к жесткому курсу в отношении Москвы. Еще будучи министром иностранных дел, он лоббировал присоединение Финляндии к НАТО, а после избрания президентом поддержал конфискацию российских активов и выступал за военную и финансовую помощь Украине. Стубб также публично отказывался вести диалог с Россией до прекращения боевых действий.

В сентябре 2025 года он заявил, что гарантии безопасности для Украины означают готовность Европы к военному противостоянию с Россией. В интервью The New York Times в апреле прошлого года Стубб, ссылаясь на исторический опыт Финляндии, выразил опасение, что Украина может оказаться в похожей ситуации и потерять часть суверенитета или территорий, подчеркнув, что Финляндия никогда не признает регионы, вошедшие в состав России с начала конфликта.

На эти заявления неоднократно отвечал Сергей Лавров. В августе 2025 года министр напомнил финскому лидеру о договоре 1944 года, по которому Финляндия обязалась не вступать в военные альянсы, направленные против СССР, – обязательство, которое было нарушено с вступлением страны в НАТО.

В октябре 2025 года в интервью «Коммерсанту» Лавров назвал Стубба «русофобом из первых рядов». Это заявление прозвучало в контексте позиции европейских лидеров по гарантиям безопасности для Украины. Лавров отметил, что Стубб прямо заявил, что никаких интересов России в этих гарантиях учитываться не будет. Через месяц в интервью для документального фильма «Нюрнберг» Лавров заявил, что высказывания Стубба показывают, что Финляндия «не извлекла уроки из Второй мировой войны». Он напомнил, что Финляндия была одним из самых преданных союзников Гитлера и участвовала в блокаде Ленинграда.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Стубб «бессовестно гордится» своими предками, состоявшими в пронацистских организациях. Речь идет о бабушке и дедушке финского лидера, которые, как он утверждает, познакомились на войне. «Романтика. С кем воевали-то? С Советским Союзом. Он был военным врачом, она – медсестрой, есть только маленький нюанс – из пронацистской организации "Лотта Свярд"», – говорила Захарова.

«Стубб может стать переговорщиком с Россией только в том случае, если Москва захочет с ним переговариваться. Но у меня есть большие сомнения, что на Смоленской площади кто-то захочет видеть Стубба как переговорщика... Сама по себе идея Финляндии как переговорного канала сильно дискредитирована, но еще больше дискредитирована кандидатура Стубба», – считает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.

На протяжении более тридцати лет Межевич регулярно бывал в Финляндии, в том числе в составе различных делегаций посещал МИД, МВД и местные неправительственные организации. «Финны очень разные. В 90-е годы тех, кто относился к нам с сочувствием и очевидным дружелюбием, было больше. Они знали нашу ситуацию, переживали и выступали за сотрудничество... Но на сегодняшний день те, кто позитивно относится к России, отстранены не только от политической жизни, но и от академической карьеры», – рассказал собеседник.

Сегодня у власти в Финляндии находятся одни русофобы. «Все партии объединяет хроническая безнадежная русофобия. Стубб в этом плане ничем не лучше своей предшественницы Санны Марин, которая втащила страну с нарушением финского законодательства в НАТО. Единственная особенность Стубба в том, что он более или менее неплохо взаимодействует с Трампом и играл с ним в гольф. Но других достоинств финского премьера я не знаю», – добавил спикер.

Известно, что Стубб использовал личные контакты с Трампом для продвижения европейской позиции по украинскому кризису и пытался повлиять на видение президентом США ситуации вокруг Украины.

«Высказывания Сергея Лаврова и Марии Захаровой в адрес Стубба дают четкое представление о том, как он воспринимается в Москве.

Если он станет переговорщиком, то в России вряд ли кто-то поднимет трубку», – допускает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Он предположил, что российские дипломаты будут исходить из того, что обсуждать условия, озвученные президентом Владимиром Путиным в июле 2024 года, возможно лишь с руководителями самого высокого уровня – например, с президентом Франции Эммануэлем Макроном или бывшим федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Что касается кандидатуры Драги, то вместо него более предпочтительно смотрится действующий премьер Италии Джорджа Мелони. «А других подходящих людей в Европе просто нет. Но в теории Евросоюзу такой переговорщик все-таки нужен. Неслучайно накануне СВО, в декабре 2021 года, Россия направляла свои предложения по обеспечению безопасности как раз США, НАТО и европейским членам ОБСЕ. Здесь есть о чем поговорить», – напомнил Ткаченко.

Межевич добавляет, что более подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией можно найти не только в Италии, но и, например, в Венгрии или Словакии. «Даже с учетом близости к Трампу Стубб не может быть компромиссной фигурой, – отмечает он. – Я напомню, что Финляндия времен Густава Маннергейма также не пошла на переговоры с СССР. Но если сравнивать Зеленского и Маннергейма, то все симпатии будут на стороне последнего, – рассуждает спикер. – Маннергейм был профессионалом, он воздерживался от личных оскорблений, и, возможно, поэтому его не судили на финской версии Нюрнберга. А то, что говорит Зеленский, выпадает за всякие нормы приличия.

Современная Финляндия в этом смысле ближе к Зеленскому, чем к Маннергейму».

По мнению политолога, Россия могла бы принять любого переговорщика, если бы он принес устраивающие Москву условия. «Но пока все данные говорят, что Стубб или кто-то другой принесут условия Зеленского. Зачем нам такие переговоры, зачем это дополнительное звено? Безумные условия Зеленского и его европейских покровителей нам и так известны – нет смысла переводить их с украинского на финский, а затем на русский. У нас достаточно людей, которые прекрасно все понимают на украинском», – считает Межевич.

Однако в будущем, когда Запад начнет еще трезвее оценивать военные успехи России, переговоры между Москвой и ЕС могут стать необходимыми для обеспечения общеевропейской безопасности. Особенно в условиях, когда Трамп теряет интерес к Европе. «Такой формат мог бы зафиксировать минимальные правила игры, чтобы создать механизмы предупреждения конфликтов или кризис-менеджмента в крайних ситуациях», – заключил Ткаченко.