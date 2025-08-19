  • Новость часаБелый дом допустил поддержку Украины с воздуха
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    6 комментариев
    19 августа 2025, 22:30 • Политика

    Финляндия случайно подсказала Украине отличную идею

    Финляндия случайно подсказала Украине отличную идею
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Евгений Крутиков

    Президент Финляндии Александр Стубб вынужден оправдываться из-за того, что сравнил Украину со своей страной образца 1944 года. Он больше не предлагает Киеву брать пример с Хельсинки, хотя «финляндизация» решила бы большую часть проблем и для Украины, и для России, и для Европы. Лучше бы Стубб оправдался за сравнение России с гуннами.

    Отвечая на вопрос, не призывает ли он Украину к территориальным уступкам, когда говорит про важность опыта 1944 года, финский лидер отрапортовал: «Конечно, нет».

    «Ситуация в 1944 году была совершенно другой. Тогда Финляндия была одной из сторон. Не было выбора. Я много говорил о трех краеугольных камнях государства: независимость, суверенитет, то есть право на самоопределение, и территориальная целостность. В 1944 году Финляндия сохранила независимость, но потеряла суверенитет и территории. Наша цель, конечно, обеспечить сохранение суверенитета Украины и территориальной целостности в долгосрочной перспективе. То есть между этими ситуациями нет никакого сходства», – заявил Стубб на пресс-конференции после встречи в Белом доме.

    Высказанная им ранее аналогия – в 1944-м решили проблему с Россией, и теперь решим – не понравилась многим. На Западе по одним причинам, в России – по другим.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала весьма резко, напомнив финскому президенту, что Финляндия «с 1939 по 1940 и с 1941 по 1944 год находилась в состоянии вооруженного конфликта с Советским Союзом», что финские войска обеспечивали блокаду Ленинграда с севера и что финны совершали массовые военные преступления на оккупированной советской территории.

    Вместе с тем выход действительно был найден. «Кое в чем Стубб прав: в 1944 году решение проблемы с Финляндией было найдено. Оно называлось Московское перемирие», – пишет Захарова.

    На закрытой части встречи в Вашингтоне Стубб также заявил, что города Славянск и Краматорск стали «бастионом против гуннов», что согласно The Wall Street Journal, произвело впечатление на Дональда Трампа (но непонятно, какое).

    Хорошо, когда финский президент что-то знает о гуннах, но Стубб не из таких. Против гуннов римляне бастионов не возводили, предпочитая воевать в чистом поле.

    Украинская стратегия «городов-крепостей» – это копия гитлеровской концепции позднего периода Второй мировой войны, когда ряд населенных пунктов лично фюрером были объявлены неприступными цитаделями. Там вводилось специальное управление, а командование этих «крепостей» получало полную самостоятельность одновременно с приказом ни при каких обстоятельствах их не сдавать.

    Советская армия просто обходила и блокировала эти населенные пункты, а гарнизоны «крепостей» оставались в полном окружении – и впоследствии капитулировали. Прорыв (но с огромными потерями) удался лишь однажды – в Будапеште.

    Большинство немецких генералов концепцию «городов-крепостей» не одобряло. И как показала история, были правы. Зато Стубб кое в чем прав, говоря о решении проблем Украины.

    К 1944 году Финляндия потеряла 10% территории, и это была наиболее развитая часть страны, к тому же неплохо укрепленная. Но могла потерять и гораздо больше, если бы политическое руководство в Хельсинки вовремя не одумалось.

    От полного разгрома Финляндию спасло то, что она, в отличие от Италии, Румынии и Венгрии, не состояла в нацистском блоке, а воевала против СССР как «свободный союзник» Германии. Это слабое оправдание тому, что они творили – и на что указывает Захарова, но лазейка «вовремя соскочить» оставалась.

    Финны этим шансом воспользовались. Владимир Зеленский от подобных возможностей упорно уклоняется – и явно намерен поступить так опять.

    Если бы Стубб его переубедил, это принесло бы Украине благо. Но президент Финляндии парадоксальным образом настаивает на обратном: Украине, мол, нужно обязательно сохранить и территории, и суверенитет, который Финляндия, по его словам, после 1944 года потеряла.

    На самом деле финнов после войны не ограничивали в выборе формы государственного устройства и экономического уклада, а сотрудничество с СССР обеспечило им беспрецедентный рост промышленности и благосостояния. Но у Москвы были и условия, главные из которых – в НАТО не вступать, а подрывную антисоветскую деятельность полностью свернуть.

    Так из общественной жизни Финляндии пропали националистическая риторика и оголтелая русофобия, которой до войны было много. Разговоры о «Великой Финляндии до Урала» прекратились. Видимо, украинские аналоги того же самого очень ценит Александр Стубб, раз не считает возможным для Киева ими пожертвовать.

    Что же касается территориальной целостности, то это понятие растяжимое. Например, Выборг, который СССР отвоевал у финнов, в состав Финляндии попал случайно – в результате волюнтаристского решения императора Александра Первого, который включил Выборгское наместничество в состав Великого княжества Финляндского для лучшего администрирования.

    Таким образом, «финскую модель» можно описать как отказ от исторически случайных территорий, внеблоковый и безъядерный статусы, инвестиции и многостороннее экономическое сотрудничество, спокойное отношение к соседям (в первую очередь к России), криминализация националистов, сохранение исторической памяти и многоязычие.

    Александр Стубб – прекрасный пример этого самого многоязычия. Его отец Йоран Стубб, многолетний глава Финской хоккейной лиги – швед, а мать – финка. Президент с детства двуязычен, а статусы двух языков в Финляндии примерно равны, и никому не приходит в голову запрещать использование шведского языка в любых сферах жизни. Прекрасный пример для подражания как раз для Украины.

    Финляндия после 1944 года вполне могла бы стать ролевой моделью для Киева. Даже если Стубб и впрямь «не то имел в виду», когда говорил Трампу про «ситуацию 1944 года», то ухватил здравую мысль подсознанием. Он политик антироссийский, но неглупый и образованный: диплом по истории цивилизации в Сорбонне на французском языке, докторская по философии в Лондонской школе экономики, диплом политологии в университете Южной Каролины – неплохо для того, кто начинал детским хоккейным тренером.

    Однако в современной Европе не склонны к историческим аналогиями. С брюссельской точки зрения все, что было до образования Европейского союза – бессмысленный опыт, так как Евросоюз – это «конец истории» и вершина цивилизации, так что ссылаться на опыт национальных государств прошлого – это дурной тон. Поэтому мысль о «финляндизации» не услышат – ни в ЕС, ни в Киеве.

    У Зеленского не готовы разговаривать о нейтралитете и необходимости просто вести себя нормально для того, чтобы создать дееспособное государство. Уже давно стало понятно, что такое целеполагание («нормализация Украины») просто отсутствует в понятийном ряду нынешних властей.

    То есть чего бы ни имел в виду Александр Стубб, говоря о «ситуации 1944 года», здравое зерно из этих рассуждений не прорастет. Но зарубку на память оставить можно.

    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

    Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решил пойти ва-банк. Причем Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт? Подробности

    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина

    «Трамп переломил позицию Киева и европейцев, и это во многом победа Путина». Так эксперты комментируют итоги переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник. По итогам встречи президент США заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без предварительного прекращения огня, а также сообщил о подготовке встречи Владимира Путина и Зеленского в ближайшие недели. Подробности

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

