Tекст: Геворг Мирзаян,

доцент Финансового университета

«Сегодня есть только одно государство, которое предлагает мир, который является капитуляцией, – это Россия», - заявил президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с Владимиром Зеленским и его «группой поддержки». Таков настрой Европы перед визитом в Вашингтон на поклон к президенту США Дональду Тремпу.

Заявление Макрона полностью соответствует оруэлловскому духу внешней политики ЕС. Там нацизм – это благо, национальные интересы – преступление, а мир – капитуляция. На самом же деле Москва предлагает именно что мир. Причем мир не только как завершение боевых действий на Украине, но и как шанс на ее дальнейшее существование в виде независимого государства.

Если бы от киевского режима требовали полной капитуляции, речь бы шла о вхождении в состав Российской Федерации всех земель, которые Москва сочла для себя не лишними. Вероятно, это все территории к востоку от линии Винница-Житомир. Однако от Украины этого не требуют - и никогда не требовали.

«Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений!», - напоминает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Это было урегулирование, в рамках которого Украина сохраняла свою территориальную целостность в посткрымских границах. Урегулирование, смысл которого был в создании целостного и устойчивого государства, одна часть которого (в случае Украины это Запад) не сможет навязывать свои ценности другой. Столь сложносоставные и многокультурные страны, какой была Украина, могут быть стабильны только в форме федераций, со значительными полномочиями регионов в вопросах образования.

Это было бы хорошо для самой Украины. А для России хорошо то, что в результате преобразования, заложенного в Минские соглашения, Украина перестала бы быть неонацистской Антироссией, развиваясь как суверенная и по мере возможностей процветающа страну.

Евросоюз и лично Эммануэль Макрон делала все для того, чтобы у Москвы это не получилось. «Французские деятели … подталкивали украинских наймитов к проведению «майданов», совершению госпереворотов и других шагов, подрывающих безопасность и мир», - напоминает Мария Захарова.

По ее словам, на самом деле капитуляцию Украине готовили те, кто внушал ее властям мысль о «победе на поле боя», прекрасно понимая, что это невозможно. Те, кто поставлял оружие киевскому режиму. Те, кто врал и развращал ложными обещаниями украинцев.

Именно они готовили капитуляцию Украине как государству, чтобы окончательно превратить ее в нежизнеспособную Антироссию.

И даже сейчас, когда поражение киевского режима выглядит неизбежным, они все равно пытаются убедить его не идти на компромиссы с Москвой, не возвращать России ее территории и не брать курс на демилитаризацию.

«Любое соглашение, которое основано на отсутствии украинской армии, на сокращении украинской армии, было бы неискренним соглашением, которое обязательно будет нарушено… Поэтому формат украинской армии является первым столпом гарантий безопасности», - настаивает Макрон.

Он по-прежнему утверждает, что Украина по окончанию конфликта должна войти в НАТО и принять на своей территории западные войска, прекрасно понимая, что это противоречит и российским, и украинским интересам. Украине (не киевскому режиму, а именно Украине) нужны некие гарантии безопасности, однако они вполне могут быть обеспечены российско-американским соглашением, предусматривающим, например, вечный нейтралитет Украины.

Если Киев этот нейтралитет не нарушит (как он сделал в 2014 году, похоронив на майдане Будапештский меморандум), гарантии будут действовать.

Гарантий не дают стране, от которой требуют капитуляции.

По большому счету, все, кто называет «сделку» в духе Трампа «капитуляцией Украины», саботируют мирный процесс пропагандистским образом. Это осознанное обесценивание предложения Москвы к Киеву, чтобы он его ни за что не принял, хотя каждому интуитивно понятно, что капитуляция - это совсем не так.

Ирония ситуации в том, что саботаж Европой тех договоренностей, которые были достигнуты Россией и США на Аляске, может привести к настоящей капитуляции Украины.

Чем дольше Брюссель и Лондон соблазняют Киев поддержкой, тем дольше Украина отказывается выполнить разумные требования России, вынуждая ее не только освобождать территории силой, но и создавать буфер безопасности за счет украинских земель.

Чем дольше Брюссель и Лондон поощряют Киев в отказе от разумных реформ и удерживают у руля Зеленского, тем сильнее напряжение во внитруполитической системе. В конечном итоге ее просто разорвет, что приведет к дальнейшей территориальной дезинтеграции украинского государства.

Чем дольше Брюссель и Лондон убеждают Украину продолжать боевые действия, тем больше разрушений они приносят, тем глубже загоняется в долги Украина (бюджет уже наполовину составляется из внешних заимствований), тем больше уезжает людей, тем ближе коллапс экономики.

Москва же предлагает спасти то, что осталось. То, что еще можно спасти.

А «капитуляция» в устах Макрона - это его личный морок и напоминаете о традициях французской армии.