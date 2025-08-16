Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Страны Евросоюза не смогли принять общее заявление по саммиту Россия-США, прошедшему на Аляске. На следующий день после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа лишь 8 из 27 европейских лидеров заявили, что готовы оказывать давление на Москву.

«Мы продолжим ужесточать санкции и принимать более широкие экономические меры для давления на военную экономику России, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир», – говорится в заявлении, опубликованном после телефонного разговора европейских лидеров с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Документ подписали канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта. Также они заявили, что Киев должен «иметь нерушимые гарантии безопасности для эффективной защиты суверенитета и территориальной целостности». Кроме того, в тексте постулируется отказ от ограничения на поставки оружия Киеву и подчеркивается продолжение движения Украины к членству в ЕС и НАТО.

При этом их позиции сильно разошлись с точкой зрения Трампа на урегулирование украинского кризиса. Американский лидер настаивает на важности подписания мирного договора, предполагающего предоставление гарантий безопасности и решение территориальных вопросов, тогда как европейцы и Киев заявляют о необходимости заключения первоначального соглашения о временном прекращении огня.

В брюссельских коридорах и на Банковой царит нескрываемая паника. Встречу Путина и Трампа следует считать большой победой России на международной арене, а главным проигравшим выступает Евросоюз, заявил депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес.

«К сожалению, Трамп занял позицию Путина», – посетовал Александр Мережко, глава комитета Верховной рады по иностранным делам. «Потенциальное партнерство Трампа с Путиным является очень пугающей перспективой для нас. Атмосфера вчерашнего саммита была прямо противоположна встрече Трампа и Зеленского в Овальном кабинете», – соглашается его коллега Инна Совсун.

В то же время, дружественные Москве страны приветствовали итоги саммита на Аляске. Индия высоко оценивает прогресс, достигнутый в диалоге двух лидеров, заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал. Встреча Путина и Трампа официально запустила процесс стандартизации отношений между США и Россией, отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Известно, что в понедельник Зеленский прилетит в Вашингтон на встречу с Трампом. Он уже заявил главе Белого дома, что санкции против России «должны быть усилены, если не состоится трехсторонняя встреча» российских, американских и украинских представителей. В Киеве также настаивают, что долгосрочная безопасность Украины должна быть «гарантирована» при участии Европы и США.

«Путин на встрече с Трампом восстановил отношение к России, как к великой сверхдержаве. Этот саммит уже стал историческим и дал шанс открыть новую страницу в истории отношений Москвы и Вашингтона,

причем, на взаимовыгодной основе», – заметил Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве России, директор Института новейших государств.

Эксперт указал: тот факт, что подробности почти трехчасовой беседы лидеров великих держав остались за кадром, говорит о высоком уровне диалога, важности обсуждаемых треков и по-хорошему неформальном характере процесса сближения России и США.

«Как бы это пафосно ни звучало, но Путин и Трамп на Аляске дали миру шанс на мир», – подчеркнул аналитик. – «Саммит еще раз показал, что Путин и Трамп мыслят схожими приоритетами национальных интересов своих государств. И на этой почве им легче находить возможности для сотрудничества. Демонстрация уважительного отношения американской стороны к российскому лидеру проявлялась в таких знаковых вещах, как расстилание ковровых дорожек, поездка в кортеже №1, предоставление самолетов сопровождения».«Оказанные Путину почести на Аляске говорят о том, что Трамп и та влиятельная часть американского истеблишмента, которая стоит сейчас за действующей администрацией, признает реальное влияние России в мире.

В США лучше стали понимать, что Россия – это ключевой игрок во многих мировых делах.

Это произошло благодаря внешней политике президента по жесткому отстаиванию наших национальных интересов», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

«В целом эта встреча стала лакмусовой бумажкой смены постмодернистской парадигмы реальной политикой. Путин и Трамп зафиксировали приход живого политического процесса вместо унифицированного управления через алгоритмы, исповедуемого евробюрократией. Геополитика сменила жанр, а Брюссель этого не заметил», – отметил Мартынов.

Сам факт переговоров Путина и Трампа стал информационной и дипломатической победой над Киевом и его европейскими спонсорами, согласен Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Лидеров стран ЕС не позвали на этот саммит и вообще демонстративно держали на дистанции. Стало еще более очевидным, что субъектность Брюсселя резко падает.

Конфликт, поддерживаемый Европой и раскалывающий ЕС, обсуждают без участия европейцев. И это видит весь мир. Более того, саммит Россия-США, по сути, перенес украинский кризис – в его политическом выражении – внутрь самого Евросоюза», – продолжил аналитик.

По его прогнозам, Европа и Киев приложат максимум усилий, чтобы дискредитировать результаты саммита на Аляске – хотя бы в информационном пространстве. «При этом солидной части еврочиновников уже понятно, что попытка вытолкнуть Россию в изгои окончательно провалилась», – подчеркнул собеседник.

Он напомнил, что после саммита Россия-США была созвана экстренная встреча COREPER – комитета постпредов стран ЕС, играющего важную роль в процессе принятия решений руководством Евросоюза. «Это не еврочиновники, а люди, которые выражают национальные интересы своих стран, заседая в Брюсселе. И то, что они не дали никакой оценки происходящему, говорит о многом», – указал спикер.

«Странам ЕС становится все труднее выработать единую консолидированную позицию по Украине, России и США. Их лихорадочная реакция на встречу Путина и Трампа объяснима.

В Брюсселе понимают, что Евросоюз в таком виде не будет интересен никому в мире – ни стратегически, не экономически», – детализировал эксперт.

Собеседник отметил, что Путин на встрече обозначил угрозу мирному урегулированию – это провокации Киева и его европейских спонсоров.

«Судя по всему, ЕС и Украина остаются на обочине дипломатического процесса, а их планы рассыпаются на глазах. В этих условиях офис Зеленского и его кураторы могут пойти на новые провокации, вроде взрыва на гражданском объекте в Сумах. При этом диверсии станут выпадом в сторону как Москвы, так и Вашингтона», – резюмировал политолог.