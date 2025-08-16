  • Новость часаПутин: Разговор на Аляске приближает к нужным решениям
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    29 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    6 комментариев
    16 августа 2025, 19:00 • Политика

    Аляска вызвала политическую лихорадку в Европе

    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Прошедший на Аляске саммит Россия-США продемонстрировал взаимное уважение двух сверхдержав и вызвал панику в Евросоюзе и Киева. В итоге ЕС даже не смог принять общее заявление по саммиту, ограничившись обещаниями «продолжать давить» на Россию. Эксперты отмечают, что лихорадочная реакция на историческую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа доказывает растерянность Брюсселя.

    Страны Евросоюза не смогли принять общее заявление по саммиту Россия-США, прошедшему на Аляске. На следующий день после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа лишь 8 из 27 европейских лидеров заявили, что готовы оказывать давление на Москву.

    «Мы продолжим ужесточать санкции и принимать более широкие экономические меры для давления на военную экономику России, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир», – говорится в заявлении, опубликованном после телефонного разговора европейских лидеров с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

    Документ подписали канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта. Также они заявили, что Киев должен «иметь нерушимые гарантии безопасности для эффективной защиты суверенитета и территориальной целостности». Кроме того, в тексте постулируется отказ от ограничения на поставки оружия Киеву и подчеркивается продолжение движения Украины к членству в ЕС и НАТО.

    При этом их позиции сильно разошлись с точкой зрения Трампа на урегулирование украинского кризиса. Американский лидер настаивает на важности подписания мирного договора, предполагающего предоставление гарантий безопасности и решение территориальных вопросов, тогда как европейцы и Киев заявляют о необходимости заключения первоначального соглашения о временном прекращении огня.

    В брюссельских коридорах и на Банковой царит нескрываемая паника. Встречу Путина и Трампа следует считать большой победой России на международной арене, а главным проигравшим выступает Евросоюз, заявил депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес.

    «К сожалению, Трамп занял позицию Путина», – посетовал Александр Мережко, глава комитета Верховной рады по иностранным делам. «Потенциальное партнерство Трампа с Путиным является очень пугающей перспективой для нас. Атмосфера вчерашнего саммита была прямо противоположна встрече Трампа и Зеленского в Овальном кабинете», – соглашается его коллега Инна Совсун.

    В то же время, дружественные Москве страны приветствовали итоги саммита на Аляске. Индия высоко оценивает прогресс, достигнутый в диалоге двух лидеров, заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал. Встреча Путина и Трампа официально запустила процесс стандартизации отношений между США и Россией, отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Известно, что в понедельник Зеленский прилетит в Вашингтон на встречу с Трампом. Он уже заявил главе Белого дома, что санкции против России «должны быть усилены, если не состоится трехсторонняя встреча» российских, американских и украинских представителей. В Киеве также настаивают, что долгосрочная безопасность Украины должна быть «гарантирована» при участии Европы и США.

    «Путин на встрече с Трампом восстановил отношение к России, как к великой сверхдержаве. Этот саммит уже стал историческим и дал шанс открыть новую страницу в истории отношений Москвы и Вашингтона,

    причем, на взаимовыгодной основе», – заметил Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве России, директор Института новейших государств.

    Эксперт указал: тот факт, что подробности почти трехчасовой беседы лидеров великих держав остались за кадром, говорит о высоком уровне диалога, важности обсуждаемых треков и по-хорошему неформальном характере процесса сближения России и США.

    «Как бы это пафосно ни звучало, но Путин и Трамп на Аляске дали миру шанс на мир», – подчеркнул аналитик. – «Саммит еще раз показал, что Путин и Трамп мыслят схожими приоритетами национальных интересов своих государств. И на этой почве им легче находить возможности для сотрудничества. Демонстрация уважительного отношения американской стороны к российскому лидеру проявлялась в таких знаковых вещах, как расстилание ковровых дорожек, поездка в кортеже №1, предоставление самолетов сопровождения».«Оказанные Путину почести на Аляске говорят о том, что Трамп и та влиятельная часть американского истеблишмента, которая стоит сейчас за действующей администрацией, признает реальное влияние России в мире.

    В США лучше стали понимать, что Россия – это ключевой игрок во многих мировых делах.

    Это произошло благодаря внешней политике президента по жесткому отстаиванию наших национальных интересов», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «В целом эта встреча стала лакмусовой бумажкой смены постмодернистской парадигмы реальной политикой. Путин и Трамп зафиксировали приход живого политического процесса вместо унифицированного управления через алгоритмы, исповедуемого евробюрократией. Геополитика сменила жанр, а Брюссель этого не заметил», – отметил Мартынов.

    Сам факт переговоров Путина и Трампа стал информационной и дипломатической победой над Киевом и его европейскими спонсорами, согласен Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Лидеров стран ЕС не позвали на этот саммит и вообще демонстративно держали на дистанции. Стало еще более очевидным, что субъектность Брюсселя резко падает.

    Конфликт, поддерживаемый Европой и раскалывающий ЕС, обсуждают без участия европейцев. И это видит весь мир. Более того, саммит Россия-США, по сути, перенес украинский кризис – в его политическом выражении – внутрь самого Евросоюза», – продолжил аналитик.

    По его прогнозам, Европа и Киев приложат максимум усилий, чтобы дискредитировать результаты саммита на Аляске – хотя бы в информационном пространстве. «При этом солидной части еврочиновников уже понятно, что попытка вытолкнуть Россию в изгои окончательно провалилась», – подчеркнул собеседник.

    Он напомнил, что после саммита Россия-США была созвана экстренная встреча COREPER – комитета постпредов стран ЕС, играющего важную роль в процессе принятия решений руководством Евросоюза. «Это не еврочиновники, а люди, которые выражают национальные интересы своих стран, заседая в Брюсселе. И то, что они не дали никакой оценки происходящему, говорит о многом», – указал спикер.

    «Странам ЕС становится все труднее выработать единую консолидированную позицию по Украине, России и США. Их лихорадочная реакция на встречу Путина и Трампа объяснима.

    В Брюсселе понимают, что Евросоюз в таком виде не будет интересен никому в мире – ни стратегически, не экономически», – детализировал эксперт.

    Собеседник отметил, что Путин на встрече обозначил угрозу мирному урегулированию – это провокации Киева и его европейских спонсоров.

    «Судя по всему, ЕС и Украина остаются на обочине дипломатического процесса, а их планы рассыпаются на глазах. В этих условиях офис Зеленского и его кураторы могут пойти на новые провокации, вроде взрыва на гражданском объекте в Сумах. При этом диверсии станут выпадом в сторону как Москвы, так и Вашингтона», – резюмировал политолог.

