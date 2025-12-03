Переговоры по Украине в Москве: главное

Сергей Худиев
Европа становится опасной для христиан
Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.
Дмитрий Родионов
Казахстан попал в ловушку многовекторности
Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.
Федор Лукьянов
Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика
Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.