Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский журналист Саагар Энджети в интервью Такеру Карлсону заявил, что десятки представителей власти США выступают против войны в Иране, сообщает RT. По его словам, эти люди не ограничиваются только сотрудниками Белого дома, а включают в себя весь аппарат национальной безопасности, аналитические центры и другие структуры.

«Я говорю не только о Белом доме. Я говорю обо всем аппарате национальной безопасности, об аналитических центрах и о других структурах, потому что они боятся», – подчеркнул Энджети.

Журналист пояснил, что основная причина молчания чиновников связана с опасением потерять работу, если они открыто выступят против курса на военные действия в отношении Ирана.

В ходе беседы Такер Карлсон отметил, что критиков подобной политики в США сейчас часто обвиняют в антисемитизме, чтобы затем использовать это как предлог для судебных преследований. Он также сравнил политику Израиля с политикой Владимира Зеленского, который поддерживает радикальные движения на Украине.

