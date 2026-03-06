Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?3 комментария
ПВО Бахрейна уничтожила 78 ракет и 143 дрона Ирана
Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 78 иранских ракет и 143 беспилотника, сообщило Главное командование сил обороны Бахрейна.
Системы противовоздушной обороны Бахрейна с 28 февраля уничтожили 78 иранских ракет и 143 беспилотных летательных аппарата, передает РИА «Новости» со ссылкой на Главное командование сил обороны Бахрейна.
В официальном заявлении военных отмечается: «Системы ПВО сил обороны Бахрейна... уничтожили 78 ракет и 143 беспилотника за время продолжающейся террористической агрессии Ирана против королевства».
Кроме того, Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о новых атаках по инфраструктуре страны за последние сутки. В частности, удары были нанесены по нефтеперерабатывающему заводу компании Bapco в промышленной зоне Аль-Маамир.
Также под обстрел попали два жилых здания и гостиница в столице Бахрейна Манаме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. Иран также нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.