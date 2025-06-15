14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.17 комментариев
Mehr заявило об ударе Ирана гиперзвуковой ракетой по Хайфе
Тегеран использовал гиперзвуковую ракету для удара по израильской Хайфе, а также баллистические ракеты средней дальности, сообщают информационные агентства.
По данным Mehr, Иран использовал как минимум одну гиперзвуковую ракету, передает ТАСС.
Источник Nournews уточнил, что кроме гиперзвуковой ракеты Тегеран использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.
Баллистическая ракета Emad способна нести полезную нагрузку массой до 750 кг, ее дальность может достигать 1,7 тыс. км. Дальность полета ракеты Kheibar Shekan составляет примерно 1,5 тыс. км, а ракеты Ghadr – около 2 тыс. км, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хайфе и Нижней Галилее произошли падения иранских ракет, в Хайфе атакован нефтеперерабатывающий завод. В результате иранской ракетной атаки в Израиле погиб один человек и еще 14 человек получили ранения. Израильские ВВС наносят удары по целям в Тегеране.