14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.16 комментариев
Иранские ракеты упали в Хайфе и в Нижней Галилее
Зафиксированы падения иранских ракет в Хайфе и в Нижней Галилее, сообщает израильский сайт Ynet.
«Были зафиксированы падения в Хайфе и районе поселения Тамра в Нижней Галилее», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Ynet (онлайн-выпуск газеты «Едиот ахронот»).
Иранское государственное агентство IRNA заявило, что несколько ракет преодолели израильские системы ПВО и поразили цели в городе Хайфа на севере Израиля, передает ТАСС.
Сообщается, что Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе.
Финансируемый правительством Ирана телеканал Press TV сообщил л мощных взрывах в Хайфе «после удара гиперзвуковых баллистических ракет».
Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил, что Иран в субботу вечером начал атаку на Израиль в ответ на «повторное нападение» на исламскую республику.
Напомним, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Тем временем израильские ВВС наносят удары по военным целям в Тегеране.