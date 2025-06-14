Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране

Tекст: Антон Антонов

«Пока армия (Израиля) работает над перехватом ракет, запущенных из Ирана, ВВС Израиля в данный момент наносят удары по военным целям в Тегеране», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Ранее иранское агентство Tasnim заявило, что ПВО Ирана уничтожила израильский беспилотник над городом Зенджан. Также неизвестный летающий объект был сбит над городом Мешхедом. Агентство SNN сообщало, что уничтожен летательный аппарат над Тегераном.

По данным иранского агентства Nour News, замглавы разведки воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана Хосроу Хасани погиб в результате пятничных ударов Израиля по Ирану.

Напомним, иранские информационные агентства Mehr и Fars сообщили о запуске Ираном ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля подтвердила, что зафиксировала запуск ракет из Ирана.