14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.16 комментариев
Иран запустил ракеты в сторону Израиля
Иранские информационные агентства Mehr и Fars сообщили о запуске Ираном ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что зафиксировала запуск ракет из Ирана.
«Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону территории Государства Израиль», – приводит ТАСС текст сообщения Армии обороны Израиля.
ЦАХАЛ добавил, что «системы обороны работают над перехватом угрозы».
По данным Fars, «Иран начал запуск ракет из Тегерана по территории Израиля», передает РИА «Новости».
Позднее гостелерадиокомпания Ирана также сообщила, что Тегеран в рамках операции «Правдивое обещание 3» начал новую волну атак на Израиль в ответ на удары по Ирану. Она также отметила, что Иран наносит удары при помощи ракет и беспилотников.
Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, включая крупный портовый город Хайфу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль в ночь на пятницу начал наносить удары по военным и ядерным объектам Ирана. Иран нанес по Израилю ответные удары.