Гей-пропаганда Европы спотыкается о Прибалтику

Tекст: Станислав Лещенко

Попытки внедрить «новую нормальность» предпринимаются в Литве уже в течение шестнадцати лет. Первый гей-парад в стране состоялся еще в мае 2010-го, а затем они регулярно повторялись, фактически переводя крупные города на осадное положение.

Малочисленные группы представителей движения ЛГБТ* (в РФ признано экстремистским) неизменно шествовали под усиленной охраной полицейских, защищавших их от разгневанного населения. Литовцев, приходивших выразить протест против «паскудников», стабильно оказывалось значительно больше самих участников прайдов.

Такому яростному сопротивлению есть вполне логичное объяснение: литовцы имеют глубокую двойную прививку против ЛГБТ-пропаганды. Во-первых, это народ, проникнутый сильной католической религиозностью. Во-вторых, современный литовский национализм активно насаждает в стране культ мужественности и воинственности. В этих условиях к ЛГБТ-активистам принято относиться с глубоким презрением.

Показательно, с каким взрывом негодования традиционное общество встретило шествие в сентябре 2026 года в Каунасе. Горожане проклинали в соцсетях своего мэра Висвалдаса Матийошайтиса за то, что он «струсил» и разрешил акцию. Католики организовали масштабные протесты под лозунгами «Вернем католическое государство» и «Против ЛГБТ-идеологии», требуя поставить преграду «содомской мерзости» и ни в коем случае не допускать легализации однополых союзов.

Несмотря на это, в литовских органах власти давно укоренилось агрессивное гей-лобби. Сторонники «западных ценностей» в Сейме и правительстве требуют не обращать внимания на недовольное большинство и как можно скорее перевести законодательство на «прогрессивные» рельсы.

Сторонники движения ЛГБТ давно подготовили законопроект о «гражданских союзах», фактически легализующий гей-браки в Литве.

Особую активность здесь проявляли бывшая министр экономики Аушрине Армонайте и депутат Томас-Витаутас Раскявичюс из либеральной Партии свободы, которые долгое время пытались обойти конституционную норму о браке как союзе мужчины и женщины.

Их усилия принесли плоды весной прошлого года, когда Конституционный суд Литвы объявил, что «гендерно-нейтральные партнерства» не противоречат Основному закону, а их отсутствие якобы «снижает доверие граждан к государству». Суд предписал парламенту «в разумные сроки» устранить это противоречие – то есть принять закон «о гражданских союзах».

Однако вердикт КС остался на бумаге: в Сейме так и не нашлось большинства для принятия крайне непопулярного закона перед выборами. Более того, свыше 50 депутатов предложили провести консультативный референдум о понятии семьи. Опросы показали, что 76% литовцев одобряют эту идею, а сам исход голосования предрешен – гей-браки будут отвергнуты.

В этом эпицентре борьбы вокруг гей-партнерств оказался премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс.

Будучи главой Социал-демократической партии, он зависит от консервативного электората, но одновременно испытывает колоссальное давление со стороны Брюсселя, требующего «равенства для представителей ЛГБТ».

Долгое время премьер пытался юлить и лавировать. Сетуя на «правовой нигилизм» органов ЗАГС, которые отказываются регистрировать однополые союзы вопреки решениям судов общей юрисдикции, Синкявичюс называл эту проблему «Сизифовым камнем» литовской политики. Несколько дней назад он выступил с громкими обвинениями в адрес парламента и в целом государственной власти, обвинив чиновников в саботаже судебных решений. Иначе говоря, премьер, который ранее пытался быть нейтральным, теперь открыто встал на сторону гей-лобби Литвы.

И саботаж действительно налицо. Главным оплотом сопротивления гей-политике выступило Министерство юстиции во главе с Ритой Тамашунене – именно ей подчиняются ЗАГСы. Возглавляемое ей ведомство даже проигнорировало вердикт Суда ЕС, обязавший страны признавать однополые браки, заключенные в других государствах Евросоюза.

Тамашунене – замужняя женщина, мать и этническая полька из консервативной партии «Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей» (которую либеральные оппоненты традиционно клеймят «агентами Москвы»). Она прямо заявила, что регистрация союзов на своей территории остается суверенным правом каждого государства.

Но похоже, что попытка премьера Синкявичюса заставить парламент одобрить закон о гей-браках тут же ему аукнулась. Оружием против премьера стал внезапно всплывший академический скандал – обвинения в плагиате. Точнее говоря, скандалу уже несколько месяцев, но почему-то именно после настойчивых требований премьера принять закон о «партнерстве» эта история разгорелась вновь.

30 октября 2026 года литовский Университет менеджмента и экономики ISM официально подтвердил факты плагиата в докторской диссертации Синкявичюса от 2015 года. И уже в понедельник, 2 ноября член правящей коалиции, депутат Сейма Дайнюс Гайжаускас призвал премьера Синкявичюса уйти в отставку.

Гайжаускас – один из самых ярких представителей «Союза крестьян и зеленых Литвы» (LVŽS), партии с выраженной традиционалистской и консервативной повесткой. Он давно и последовательно выступает против «закона о партнерстве». Можно даже сказать, он как раз тот человек, который «саботирует» принятие данного законопроекта.

Поскольку LVŽS входит в правящую коалицию, то ее представителям не с руки критиковать действующего премьера, то есть своего политического соратника, именно по данному вопросу. Однако скандал с плагиатом дал Гайжаускасу возможность заявить, что «общество должно доверять политикам» – и тем самым добиваться отставки главы правительства.

Само собой, вряд ли литовский премьер добровольно последует требованию депутата. Скандал с плагиатом так или иначе замнут. Однако и обвинения премьера в адрес Сейма в «саботаже» принятия закона о «гражданских партнерствах», и явно точно рассчитанный ответный удар говорят о том, тема гей-браков становится принципиальным вопросом в литовской политике. А значит, диктат Евросоюза по навязыванию ЛГБТ-повестки начинает давать сбой – по крайней мере в Прибалтике.