  • Новость часаМИД напомнил США о требовании вернуть России дипломатическую собственность
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска
    Дробницкий назвал победу Мамдани в Нью-Йорке шагом к гражданскому конфликту
    Кремль призвал Белград не допустить использования сербских боеприпасов против России
    Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск
    Минченко объяснил назначение Королева врио главы Тверской области
    Разведка Южной Кореи заявила о переброске военных КНДР в Россию
    Власти Молдавии одобрили законопроект о закрытии Русского дома
    Объявлено о запуске детских SIM-карт в России
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Дональду Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    15 комментариев
    5 ноября 2025, 14:50 • В мире

    В Прибалтике отрекаются от ЛГБТ в пользу российских традиционных ценностей

    В Прибалтике отрекаются от ЛГБТ в пользу российских традиционных ценностей
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Станислав Лещенко

    Парламент Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции – документа, который, как заявляется, «пытается нормализовать гомосексуализм». И хотя стоящий во главе государства открытый гей отправил закон на новое рассмотрение, выяснилось, что большинство политиков стоит за возрождение традиционных ценностей, отстаиваемых в том числе и Россией.

    Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как Стамбульская конвенция) вступила в силу в 2014 году. На данный момент ее подписали сорок шесть и ратифицировали тридцать девять государств.

    По иронии судьбы Турция, первой ратифицировавшая эту конвенцию, первой из нее и вышла в 2021-м. В документе обнаружились подводные камни, которые авторы конвенции спрятали под благородной целью помощи женщинам. Суть разъяснена, в частности, в заявлении правительства Турции: «Конвенция, первоначально предназначавшаяся для защиты прав женщин, была присвоена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм*, что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции. Отсюда и решение выйти».

    И в самом деле, понятие «гендер» в тексте конвенции сформулировано так, что это не биологическая предопределенность, а свободный выбор человека. Не случайно ратификация этой конвенции натолкнулась на сложности в шести странах ЕС: в Болгарии, Венгрии, Чехии, Латвии, Литве и Словакии. Жесткие протесты она вызвала и в Польше.

    Латвия ратифицировала Стамбульскую конвенцию два года назад. На тот момент правительство страны сумело навязать парламенту точку зрения, что «это надо сделать, чтобы доказать, что мы являемся частью Европы». Но практически сразу же консервативное крыло латвийского политикума начало борьбу за выход Латвии из этого соглашения.

    Произошла поистине уникальная вещь: борьба со Стамбульской конвенцией объединила в Латвии как радикальных латышских националистов (партия «Национальное объединение»), так и защитников прав русского населения («Стабильность»), а также целый ряд других политических сил. Более того, противники конвенции сумели получить большинство в парламенте. В свою очередь, на защиту конвенции стеной встали партии, имеющие тесные связи с ультралиберальными западными НКО – в том числе возглавляющее правящую коалицию «Новое Единство».

    Понимая свое уязвимое положение, местные «соросята» постарались подключить «улицу». Большие суммы посыпались на организацию уличных митингов.

    Эти митинги в последнее время проходят в Риге один за другим, собирая порой толпы по пять тысяч человек. Их участники кричат, что в случае выхода Латвии из Стамбульской конвенции «женщины останутся без защиты», «ЛГБТ* останутся без защиты» и «Латвия станет намного ближе к путинской России». Те же тезисы отстаивают большинство латвийских СМИ, на корню скупленных теми же НКО.

    Психологическая атака не помогла: в конце октября Сейм Латвии после десятичасовых жарких дебатов утвердил законопроект о денонсации Стамбульской конвенции. Обсуждение вышло очень эмоциональным – сторонники конвенции давили на жалость. Так, депутат Агита Зариня-Стуре почти расплакалась на трибуне: «Моя мама очень часто ходила в солнечных очках, потому что отец ее бил. Он бил ее тогда, когда какой-то мужчина просто посмотрел в ее сторону. Это не игры!»

    Не обошлось и без российской темы. Практически каждый сторонник конвенции утверждал, что главным выгодополучателем от ее денонсации окажется Москва. «Для Латвии это шаг к сближению с Россией», – заявляла депутат Лейла Расима. «Всем политическим силам в Сейме необходимо ясно выбрать сторону – вы на стороне Европы или на стороне восточной дезинформации и пропаганды?» – кричала с трибуны Антонина Ненашева из партии «Прогрессивные».

    Разумеется, никакое «российское влияние» тут ни при чем.

    Если отказ от Стамбульской конвенции и «ближе к России», то лишь потому, что Россия ближе к истине. Большинству латвийских политиков стали очевидны простые факты, в том числе касающиеся предпочтений собственных избирателей.

    Так, юрист и защитница прав русского населения Елена Бачинская указала, что и без конвенции латвийское законодательство имеет инструменты для защиты от семейного насилия. Традиционалистов возмутило то, что любое несогласие с пропагандой гомосексуализма теперь приравнивается к работе на Москву.

    Как заявила Линда Лиепиня из партии «Латвия на первом месте»: «Вы мазохистски смотрите все время в одном направлении – на восточного соседа. И мне совершенно непонятно, почему вы не поворачиваете головы в другую сторону, туда, где находится наш стратегический партнер и гарант безопасности – Соединенные Штаты Америки. Для тех, кто не знает, напомню: президент США Дональд Трамп был одним из первых, кто выступил против woke-культуры, гендеризма и неконтролируемых потоков мигрантов».

    Депутат Гунарс Кутрис заявил, что усматривает в конвенции давление, направленное на отказ от традиционных семейных ролей. По его словам, это приведет к тому, что «мужчина больше не сможет пропустить женщину вперед».

    Кутрис подчеркнул, что конвенция навязывает идеологию свободной смены пола, что не соответствует латышским традициям.

    Еще один депутат Андрис Кулбергс предложил выставить вопрос о Стамбульской конвенции на общенародный референдум. Исход этого референдума предсказать нетрудно: «глубинарии» проголосуют за денонсацию, так как латыши – в массе своей народ консервативный.

    Уже после того, как парламент большинством голосов утвердил выход из конвенции, был организован новый раунд давления. «Соросята» анонсировали еще серию акций протеста – на сей раз они пройдут не только в Риге, но и в Лиепае, Цесисе и Даугавпилсе. Одновременно латышскую зарубежную диаспору зовут на митинги, запланированные в Таллине, Тарту, Брюсселе, Хельсинки, Берлине, Вене и Гааге.

    «Мы не позволим повернуться спиной к латвийскому обществу и каждой жертве насилия. Мы не потерпим денонсации конвенции. Мы будем защищать нашу демократию и права человека», – заявили в латвийском НКО «Марта», координирующем эти акции. Заодно в Сейм Латвии пришло коллективное письмо с выражением крайней «озабоченности» – его подписали дипломаты посольств Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

    И это сработало – президент Латвии, открытый гей Эдвард Ринкевич отказался утвердить принятый парламентом закон о выходе из Стамбульской конвенции. И все же даже в позиции Ринкевича есть важные тонкости. «Обратите внимание на формулировки – он не заблокировал закон о денонсации конвенции, а направил его на дополнительное рассмотрение в Сейм», – говорит калининградский политолог Александр Носович.

    По словам Носовича, нельзя сказать, что сюжет с выходом Латвии из Стамбульской конвенции закрыт. «Президент Латвии – это человек конъюнктуры, без каких-либо твердых убеждений. Он выстраивает свою карьеру, стараясь приспособиться к общемировым трендам, – объясняет Носович. – В 2014 году Ринкевич обеспечил себе стабильное политическое будущее, объявив себя геем – на тот момент это идеально укладывалось в тот курс, что проводила администрация США. Но сейчас времена изменились. Обратите внимание, Ринкевич отнюдь не заявил на весь мир о своей неукоснительной приверженности Стамбульской конвенции и борьбе за "прогрессивные ценности". Он пока лавирует, выжидает, хочет окончательно понять, куда дует ветер».

    И ветер этот – и в России, и в США, и в Польше, и теперь вот в Прибалтике – снова дует в сторону консервативных ценностей, против оголтелой ЛГБТ-пропаганды. «Нужно ждать развития событий. Если Сейм повторно утвердит закон, снова отправит его Ринкевичу и тот со второго раза уже даст свое "добро" – это станет окончательным доказательством, что тренд изменился и что весь этот "воукизм" и "гендеризм" отправлен в чулан. Ринкевич в данном случае – идеальный флюгер», – резюмирует Носович.

    *(ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ)

    Главное
    Зеленский опубликовал фото украинских военных с нацистской символикой
    В Литве начали строительство завода Rheinmetall по производству боеприпасов
    В Италии призвали прислушаться к словам Захаровой о рухнувшей в Риме башне
    В «Грузинской мечте» объяснили цель запрета радикальной оппозиции
    Президент Болгарии заблокировал продажу активов «Лукойла»
    Стало известно о планах Британии построить четыре атомные подлодки
    Пожилым россиянам на «Госуслугах» предоставили возможность включить геоуведомления

    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия

    Россия впервые обошла исторического мирового лидера по экспорту подсолнечного масла – Украину. Зарубежные поставки Российской Федерации оказались на полмиллиона тонн больше, чем у конкурента. Среди новых покупателей российского продукта – Индия, давний партнер по нефтяной торговле. За счет чего России удалось занять первое место? Подробности

    Перейти в раздел

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Перейти в раздел

    В Прибалтике отрекаются от ЛГБТ в пользу российских традиционных ценностей

    Парламент Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции – документа, который, как заявляется, «пытается нормализовать гомосексуализм». И хотя стоящий во главе государства открытый гей отправил закон на новое рассмотрение, выяснилось, что большинство политиков стоит за возрождение традиционных ценностей, отстаиваемых в том числе и Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик

      В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

    • Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

      Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайера, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации