В Прибалтике отрекаются от ЛГБТ в пользу российских традиционных ценностей

Tекст: Станислав Лещенко

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как Стамбульская конвенция) вступила в силу в 2014 году. На данный момент ее подписали сорок шесть и ратифицировали тридцать девять государств.

По иронии судьбы Турция, первой ратифицировавшая эту конвенцию, первой из нее и вышла в 2021-м. В документе обнаружились подводные камни, которые авторы конвенции спрятали под благородной целью помощи женщинам. Суть разъяснена, в частности, в заявлении правительства Турции: «Конвенция, первоначально предназначавшаяся для защиты прав женщин, была присвоена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм*, что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции. Отсюда и решение выйти».

И в самом деле, понятие «гендер» в тексте конвенции сформулировано так, что это не биологическая предопределенность, а свободный выбор человека. Не случайно ратификация этой конвенции натолкнулась на сложности в шести странах ЕС: в Болгарии, Венгрии, Чехии, Латвии, Литве и Словакии. Жесткие протесты она вызвала и в Польше.

Латвия ратифицировала Стамбульскую конвенцию два года назад. На тот момент правительство страны сумело навязать парламенту точку зрения, что «это надо сделать, чтобы доказать, что мы являемся частью Европы». Но практически сразу же консервативное крыло латвийского политикума начало борьбу за выход Латвии из этого соглашения.

Произошла поистине уникальная вещь: борьба со Стамбульской конвенцией объединила в Латвии как радикальных латышских националистов (партия «Национальное объединение»), так и защитников прав русского населения («Стабильность»), а также целый ряд других политических сил. Более того, противники конвенции сумели получить большинство в парламенте. В свою очередь, на защиту конвенции стеной встали партии, имеющие тесные связи с ультралиберальными западными НКО – в том числе возглавляющее правящую коалицию «Новое Единство».

Понимая свое уязвимое положение, местные «соросята» постарались подключить «улицу». Большие суммы посыпались на организацию уличных митингов.

Эти митинги в последнее время проходят в Риге один за другим, собирая порой толпы по пять тысяч человек. Их участники кричат, что в случае выхода Латвии из Стамбульской конвенции «женщины останутся без защиты», «ЛГБТ* останутся без защиты» и «Латвия станет намного ближе к путинской России». Те же тезисы отстаивают большинство латвийских СМИ, на корню скупленных теми же НКО.

Психологическая атака не помогла: в конце октября Сейм Латвии после десятичасовых жарких дебатов утвердил законопроект о денонсации Стамбульской конвенции. Обсуждение вышло очень эмоциональным – сторонники конвенции давили на жалость. Так, депутат Агита Зариня-Стуре почти расплакалась на трибуне: «Моя мама очень часто ходила в солнечных очках, потому что отец ее бил. Он бил ее тогда, когда какой-то мужчина просто посмотрел в ее сторону. Это не игры!»

Не обошлось и без российской темы. Практически каждый сторонник конвенции утверждал, что главным выгодополучателем от ее денонсации окажется Москва. «Для Латвии это шаг к сближению с Россией», – заявляла депутат Лейла Расима. «Всем политическим силам в Сейме необходимо ясно выбрать сторону – вы на стороне Европы или на стороне восточной дезинформации и пропаганды?» – кричала с трибуны Антонина Ненашева из партии «Прогрессивные».

Разумеется, никакое «российское влияние» тут ни при чем.

Если отказ от Стамбульской конвенции и «ближе к России», то лишь потому, что Россия ближе к истине. Большинству латвийских политиков стали очевидны простые факты, в том числе касающиеся предпочтений собственных избирателей.

Так, юрист и защитница прав русского населения Елена Бачинская указала, что и без конвенции латвийское законодательство имеет инструменты для защиты от семейного насилия. Традиционалистов возмутило то, что любое несогласие с пропагандой гомосексуализма теперь приравнивается к работе на Москву.

Как заявила Линда Лиепиня из партии «Латвия на первом месте»: «Вы мазохистски смотрите все время в одном направлении – на восточного соседа. И мне совершенно непонятно, почему вы не поворачиваете головы в другую сторону, туда, где находится наш стратегический партнер и гарант безопасности – Соединенные Штаты Америки. Для тех, кто не знает, напомню: президент США Дональд Трамп был одним из первых, кто выступил против woke-культуры, гендеризма и неконтролируемых потоков мигрантов».

Депутат Гунарс Кутрис заявил, что усматривает в конвенции давление, направленное на отказ от традиционных семейных ролей. По его словам, это приведет к тому, что «мужчина больше не сможет пропустить женщину вперед».

Кутрис подчеркнул, что конвенция навязывает идеологию свободной смены пола, что не соответствует латышским традициям.

Еще один депутат Андрис Кулбергс предложил выставить вопрос о Стамбульской конвенции на общенародный референдум. Исход этого референдума предсказать нетрудно: «глубинарии» проголосуют за денонсацию, так как латыши – в массе своей народ консервативный.

Уже после того, как парламент большинством голосов утвердил выход из конвенции, был организован новый раунд давления. «Соросята» анонсировали еще серию акций протеста – на сей раз они пройдут не только в Риге, но и в Лиепае, Цесисе и Даугавпилсе. Одновременно латышскую зарубежную диаспору зовут на митинги, запланированные в Таллине, Тарту, Брюсселе, Хельсинки, Берлине, Вене и Гааге.

«Мы не позволим повернуться спиной к латвийскому обществу и каждой жертве насилия. Мы не потерпим денонсации конвенции. Мы будем защищать нашу демократию и права человека», – заявили в латвийском НКО «Марта», координирующем эти акции. Заодно в Сейм Латвии пришло коллективное письмо с выражением крайней «озабоченности» – его подписали дипломаты посольств Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

И это сработало – президент Латвии, открытый гей Эдвард Ринкевич отказался утвердить принятый парламентом закон о выходе из Стамбульской конвенции. И все же даже в позиции Ринкевича есть важные тонкости. «Обратите внимание на формулировки – он не заблокировал закон о денонсации конвенции, а направил его на дополнительное рассмотрение в Сейм», – говорит калининградский политолог Александр Носович.

По словам Носовича, нельзя сказать, что сюжет с выходом Латвии из Стамбульской конвенции закрыт. «Президент Латвии – это человек конъюнктуры, без каких-либо твердых убеждений. Он выстраивает свою карьеру, стараясь приспособиться к общемировым трендам, – объясняет Носович. – В 2014 году Ринкевич обеспечил себе стабильное политическое будущее, объявив себя геем – на тот момент это идеально укладывалось в тот курс, что проводила администрация США. Но сейчас времена изменились. Обратите внимание, Ринкевич отнюдь не заявил на весь мир о своей неукоснительной приверженности Стамбульской конвенции и борьбе за "прогрессивные ценности". Он пока лавирует, выжидает, хочет окончательно понять, куда дует ветер».

И ветер этот – и в России, и в США, и в Польше, и теперь вот в Прибалтике – снова дует в сторону консервативных ценностей, против оголтелой ЛГБТ-пропаганды. «Нужно ждать развития событий. Если Сейм повторно утвердит закон, снова отправит его Ринкевичу и тот со второго раза уже даст свое "добро" – это станет окончательным доказательством, что тренд изменился и что весь этот "воукизм" и "гендеризм" отправлен в чулан. Ринкевич в данном случае – идеальный флюгер», – резюмирует Носович.

*(ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ)