Посольство России опровергло слухи о поставках нефти на Кубу
Посольство России на Кубе назвало фейком распространяемое в социальных сетях заявление о направлении в порт Гаваны российского торгового судна с 200 тыс. баррелей нефти.
«Посольство России на Кубе обращает внимание на то, что циркулирующая в социальных сетях информация о якобы распространенном сообщении МИД России не является достоверной. Министерство иностранных дел России не публиковало подобных сообщений. Не дайте себя обмануть!», – говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
Дипломаты также порекомендовали следить за поступающей информацией исключительно по официальным источникам. В частности, были указаны сайт МИД России и ссылки на Telegram-каналы российского МИДа и диппредставительства в Гаване.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о работе по оказанию помощи Кубе на фоне перебоев с топливом.
Куба осудила введение США полной блокады поставок топлива на остров.