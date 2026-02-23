Посольство России опровергло слухи о поставках нефти на Кубу

Tекст: Валерия Городецкая

«Посольство России на Кубе обращает внимание на то, что циркулирующая в социальных сетях информация о якобы распространенном сообщении МИД России не является достоверной. Министерство иностранных дел России не публиковало подобных сообщений. Не дайте себя обмануть!», – говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

Дипломаты также порекомендовали следить за поступающей информацией исключительно по официальным источникам. В частности, были указаны сайт МИД России и ссылки на Telegram-каналы российского МИДа и диппредставительства в Гаване.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о работе по оказанию помощи Кубе на фоне перебоев с топливом.

Куба осудила введение США полной блокады поставок топлива на остров.