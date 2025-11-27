Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
СК завел дело после гибели женщины и ребенка в роддоме в Ставропольском крае
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели женщины и ребенка в роддоме Железноводска, сообщили в пресс-службе СУ СК Ставропольского края.
В ведомстве подтвердили, что дело заведено по статье 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности, передает РИА «Новости».
Трагедия произошла ночью 25 июля: житель Ставрополья Денис Ткачев рассказал, что его здоровая супруга была доставлена в роддом Железноводска, где ей сделали кардиотокографию. Уже утром из медучреждения сообщили о гибели женщины и ребенка, причиной назвали эмболию околоплодных вод.
Однако, по словам Ткачева, на теле его жены обнаружили множественные синяки и большую гематому на голове. Он выражает сомнение в обоснованности официальной версии и полагает, что трагедия могла произойти из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил тщательно доложить о расследовании этого уголовного дела, сообщает Telegram-канал СК РФ. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.
Напомним, в прошлом году президиум Верховного суда постановил направить на новое апелляционное рассмотрение дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых в убийстве новорожденного ребенка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2020 года присяжные Калининградского областного суда оправдали врачей, обвиняемых в смерти младенца. Позднее оправдательный приговор был отменен, а дело было возвращено на новое рассмотрение.