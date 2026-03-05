Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.15 комментариев
Семь российских аэропортов вернулись к штатной работе
Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале об отмене временных ограничений и возвращении к штатной работе аэропортов в семи российских городах.
«Аэропорты Геленджика, Краснодара (Пашковский), Беслана, Магаса, Грозного, Сочи и Волгограда: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в среду сбили 34 украинских БПЛА над регионами России за четыре часа. Вечером того же дня силы ПВО уничтожили более 45 дронов ВСУ над регионами России за три часа.