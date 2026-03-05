Пенсионерка в Запорожской области получила 11 лет за перевод денег ВСУ

Жительницу Запорожской области осудили на 11 лет за измену и перевод денег ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жительница Михайловского района Запорожской области была приговорена к 11 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба областного суда. По данным суда, в июле 2023 года 68-летняя женщина, проживающая в селе Плодородное, совершила перевод денег со своего счета через мобильное приложение украинского банка на нужды Вооруженных сил Украины.

В сообщении отмечается: «Своими умышленными действиями гражданка Б. совершила преступление, предусмотренное ст. 275 УК РФ (государственная измена)». Как уточняется, преступная деятельность женщины была пресечена сотрудниками УФСБ России по Запорожской области.

Запорожский областной суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с дополнительным ограничением свободы еще на один год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мособлсуд приговорил гражданина России к 15 годам колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ранее в Запорожской области задержали россиянина, который передавал СБУ через мессенджер данные о передвижении российских войск, ему предъявили обвинения в госизмене и шпионаже.

До этого еще одну пенсионерку из Запорожской области приговорили к 15 годам колонии за финансовую поддержку ВСУ, она перевела более 63 тыс. рублей на их нужды.