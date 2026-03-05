Венгрия раскритиковала протест Украины после освобождения Россией двух венгров

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украина утратила здравый смысл – с таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА «Новости». Поводом стала реакция Киева на освобождение Россией двух пленных закарпатских венгров, которые ранее были мобилизованы в вооруженные силы Украины.

Как сообщает агентство MTI, Сийярто резко прокомментировал решение МИД Украины вызвать венгерского дипломата для разъяснений. По его словам, Киев «практически полностью утратил здравый смысл, рассудительность или, говоря откровеннее, у украинцев практически кончилось лекарство».

МИД Украины накануне вечером выразил протест по поводу передачи Будапешту двух граждан Украины, этнических венгров, которых ранее мобилизовали в ряды ВСУ.



Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин освободил и передал Будапешту двух венгров, которые были насильно мобилизованы на Украине и попали в плен к российской армии.

Ранее посла Украины в Будапеште Федора Шандора вызывали в МИД Венгрии после сообщений о насильственной мобилизации закарпатских венгров.