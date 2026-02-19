Президент Польши отменил льготы и помощь для украинских беженцев

Президент Польши подписал закон об отмене статуса для украинских беженцев

Tекст: Вера Басилая

Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса в Польше для украинских беженцев, передает ТАСС.

Документ отменяет положения о поддержке граждан Украины, предоставленные в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны.

Согласно новому закону, украинцы теряют доступ к бесплатной медицине и льготам на оплату жилья, за исключением раненых военнослужащих ВСУ, находящихся на лечении в Польше. Для продления легального пребывания в стране им придется получить вид на жительство на три года. Газета Rzeczpospolita отмечает, что заявление на статус PESEL UKR нужно будет подать в течение 30 дней с момента въезда через электронные сервисы.

Сокращаются социальные выплаты и доступ к медицинским услугам, приоритет получают несовершеннолетние, работающие, жертвы насилия и уязвимые группы. Поддержка с жильем и питанием останется только для наиболее уязвимых категорий. До конца текущего учебного года школьники сохраняют поддержку, после чего образовательные учреждения вернутся к обычным правилам.

По данным польского МВД, сейчас в Польше проживает около 1 млн украинцев со специальным статусом. В сентябре 2025 года Навроцкий уже ограничивал льготы, сокращая перечень бесплатных медицинских услуг и отменяя пособия для безработных украинцев.

Ранее опрос жителей Польши показал, что только 48% граждан поддерживают прием беженцев с Украины, а 46% выступают против этой меры.

Польша занимает второе место в Евросоюзе по числу беженцев с Украины, их сейчас в стране более 965 тыс. человек.

Сообщалось, что банды украинских мигрантов превратили парк в Варшаве в криминальный центр.

В ноябре президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о том, что продлил программу помощи украинским беженцам на один год, при этом неработающие иностранцы больше не смогут получать ряд социальных выплат.