  Лента новостей
    Коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией
    Венгрия направила предназначенные Украине деньги армии Ливана
    Лукашенко назвал способные заменить доллар валюты
    Генконсул Израиля назвал два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки
    Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения
    СМИ: Повреждения говорят о попадании Patriot в посольство Азербайджана в Киеве
    МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России
    Путин присвоил звание Героя труда главе «Транснефти» Токареву
    В ВСУ пожаловались на нехватку денег, пилотов и пехоты
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    14 ноября 2025, 22:13 • Новости дня

    Польша продлила помощь украинским беженцам только на год

    Навроцкий: Польша продлила помощь украинским беженцам еще на год

    Tекст: Вера Басилая

    Польша продлила программу помощи украинским беженцам только на один год, при этом неработающие иностранцы больше не смогут получать ряд социальных выплат, заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

    Польша продлила программу помощи украинским беженцам только на один год, заявил президент страны Кароль Навроцкий во время встречи с избирателями, передает РИА «Новости».

    Навроцкий отметил, что в третий год с начала спецоперации на Украине, украинское меньшинство должно получать такое же отношение, как и другие национальные меньшинства, и подчеркнул, что подписал соответствующий закон о помощи в последний раз.

    Президент также напомнил, что недавно наложил вето на законопроект о предоставлении неработающим гражданам Украины социальных выплат и медицинского обеспечения – в первую очередь речь шла о ежемесячных 800 злотых на каждого ребенка. Позже он подписал другой закон, принятый сеймом, который лишает неработающих иностранцев права на эти выплаты.

    Навроцкий выразил уверенность, что правительство работает над новыми решениями, которые одновременно обеспечат благосостояние Польши и нормальное пребывание украинцев в стране. По данным различных источников, сейчас в Польше проживают примерно 1, 5 млн граждан Украины.

    Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна не будет ставить интересы Украины выше собственных.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского принять меры для ограничения потока беженцев в Германию.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил студентам, покинувшим его встречу, поехать на Украину, если они выступают за продолжение конфликта.

    14 ноября 2025, 13:15 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    @ Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по объектам ВПК и обеспечивающим их работу объектам энергетики Украины.

    Кроме того, в течение недели были нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины и обеспечивавшие их работу объекты газо-энергетического комплекса, а также транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Удары также наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

    За прошлую неделю средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, 17 снарядов американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1173 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Силами и средствами Черноморского флота, а также подразделений ракетных войск уничтожены 27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 549 беспилотников, 636 ЗРК, 26 020 танков и других бронемашин, 1611 боевых машин РСЗО, 31 286 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 649 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне в Минобороны сообщали, что ВС России с начала спецоперации уничтожили 26 тыс. танков и бронемашин ВСУ.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России за предыдущую неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине.

    14 ноября 2025, 10:30 • Новости дня
    Захарова высмеяла разговор Мерца и Зеленского о беженцах

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась о содержании телефонного разговора между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой киевского режима по вопросу украинских мужчин-беженцев.

    Захарова опубликовала пост в Telegram-канале , в котором прокомментировала очередной телефонный разговор Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца, обсуждавших украинских беженцев.

    Мерц попросил Зеленского, чтобы молодые украинцы не приезжали в Германию в большом количестве, а служили Украине.

    Захарова иронично пересказала гипотетический диалог между Мерцем и Зеленским.

    «Хер Зеленский, заберите украинцев из Германии. – Хер Мерц, мне нечем их убивать в таких количествах. Будут поставки вооружений и денег, закроем границы и еще понизим мобилизационный возраст. Иначе ждите новых потоков», – написала официальный представитель МИД России.

    Пост Захаровой подчеркивает остроту вопроса пребывания украинских мужчин призывного возраста в Германии и реагирует на попытки немецких властей ограничить въезд и предоставление социальных льгот.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попросил Владимира Зеленского обеспечить службу молодых украинцев, приезжающих в Германию, в своей стране.

    Главы земель ФРГ заявили о намерении выступить против украинских мигрантов.

    Количество просителей убежища с Украины в Германии увеличилось в десять раз после отмены ограничения на выезд для мужчин от 18 до 22 лет.

    14 ноября 2025, 19:12 • Видео
    Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

    В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    14 ноября 2025, 14:27 • Новости дня
    Посол Украины сообщила о подготовке массовой депортации сограждан из США

    Посол Украины Стефанишина: США готовят массовую депортацию граждан Украины

    Посол Украины сообщила о подготовке массовой депортации сограждан из США
    @ Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти рассматривают возможность высылки порядка 80 граждан Украины по причине нарушений иммиграционного законодательства, сообщила посол Украины в Штатах Ольга Стефанишина.

    Масштабная депортация украинских граждан обсуждается американскими властями, пишет РИА «Новости»  со ссылкой на издание Washington Post

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что располагает информацией о «примерно 80 украинцах», которым уже выданы официальные документы о депортации из-за нарушений законов страны.

    Она также уточнила, что посольство осведомлено о каждом из случаев и отслеживает ситуацию. В публикации отмечается, что речь идет о распоряжениях, которые являются окончательными и обязательными к исполнению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США начали депортировать украинских беженцев 19 августа.

    Позже Польша 26 августа депортировала около 50 граждан Украины после массовых беспорядков на концерте в Варшаве.

    В целом около 120 тыс. украинских беженцев в Соединенных Штатах могут столкнуться с депортацией, если программа временной правовой защиты не будет продлена.

    14 ноября 2025, 12:50 • Новости дня
    Ветеран ФСБ призвал усилить наблюдение за кладбищами после предотвращенного теракта в Москве
    Ветеран ФСБ призвал усилить наблюдение за кладбищами после предотвращенного теракта в Москве
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Судя по всему, украинские спецслужбы не оставят попыток проведения терактов на кладбищах против высокопоставленных лиц в России. В этой связи правоохранителям нужно усиливать наблюдение за местами захоронения, а также вести агентурную работу, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Филатов. Ранее ФСБ предотвратила теракт на Троекуровском кладбище в Москве.

    «Кладбище – удобное для противника место для потенциального теракта. Многие граждане приходят на могилы родственников, близких им людей. А места захоронения выяснить не трудно. К тому же злоумышленники в силах подгадать время посещения – это дни памяти, дни рождения или памятные даты», – пояснил Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа».

    «Я бы назвал кладбища третьей по удобству локацией для покушения после непосредственного места проживания человека и личного автомобиля», – добавил он. Спикер также указал, что обычно такие места предполагают некоторую массовость. А это, в свою очередь, увеличивает потенциальное количество жертв.

    «Чтобы и впредь предотвращать такие инциденты, нужно в первую очередь усиливать наблюдение за посетителями кладбищ. Судя по всему, украинские спецслужбы не оставят своих попыток и даже могут начать отправлять туда со взрывчаткой обманутых мошенниками пожилых людей или подростков, как сейчас бывает с атаками на военкоматы или релейные шкафы», – продолжил спикер.

    «Однако оставить какой-то предмет на могиле – значит, выдать себя. А незаметно закопать 20-килограммовую взрывчатку простой посетитель вряд ли сможет. Поэтому террористы чаще выбирают не обманутых людей в качестве исполнителей, а тех, кто сознательно идет на преступление. И такие группы необходимо выявлять с помощью агентуры», – заметил он.

    Ранее ФСБ предотвратила теракт на Троекуровском кладбище в Москве, планировавшийся спецслужбами Украины против одного из высших российских должностных лиц. Для теракта Украина завербовала нелегального мигранта из Центральной Азии, двоих ранее судимых супругов – наркоманов, а также 46-летнего жителя Киева Джалолиддина Шамсова.

    Последний находится в розыске в России за убийство и незаконный оборот оружия. По словам участвовавшей в подготовке теракта женщины, они с мужем выполняли поручения куратора за наркотик. Кураторы и исполнители обсуждали покушение в мессенджерах WhatsApp и Signal.

    При обысках силовики нашли у них закамуфлированную под вазу с цветами видеокамеру с возможностью дистанционного управления и передачи картинки за рубеж. Ее супруги поставили на одну из могил на кладбище. Киев под руководством западных спецслужб готовит аналогичные преступления и в других российских регионах, сообщает ЦОС ФСБ.

    14 ноября 2025, 11:05 • Новости дня
    ЕС потребовал от Украины ответов в связи с громким коррупционным скандалом
    ЕС потребовал от Украины ответов в связи с громким коррупционным скандалом
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ЕС потребовали от Украины убедительных гарантий прозрачности будущей финансовой поддержки на фоне вскрывшейся коррупционной схемы в энергетическом секторе, сообщает Politico.

    Страны Евросоюза требуют от Украины объяснений по поводу крупного коррупционного скандала в энергетическом секторе, сообщает Politico.

    В результате расследования антикоррупционных органов стало известно о схеме с откатами на 100 млн долларов, к которой могли быть причастны близкие соратники Владимира Зеленского. После публикации результатов расследования Зеленский ввел санкции против бывшего делового партнера и отправил в отставку нескольких чиновников.

    Этот скандал расколол европейских партнеров Киева: часть считает ситуацию свидетельством независимости антикоррупционных органов, другие требуют от Украины конкретных шагов и гарантий предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    Как заявил один из высокопоставленных европейских чиновников: «Эндемичная коррупция, выявленная в ходе расследования, возмутительна и не поможет стране в отношениях с международными партнерами».

    Германия и другие государства ЕС настаивают на дальнейших реформах, подчеркивая важность прозрачности в энергетическом секторе Украины.

    Скандал вспыхнул на фоне обсуждений новой финансовой поддержки: Украина рассчитывает на помощь в размере 41 млрд евро в следующем году, а также на согласование 140 млрд евро репарационного кредита из замороженных российских активов. На фоне обострения ситуации в энергетике, вызванной ударами по критической инфраструктуре, ЕС подтвердил очередной транш помощи в 6 млрд евро, а Германия рассматривает выделение еще 3 млрд евро в 2025 году.

    Расследование главным образом касается компании «Энергоатом», где семеро топ-менеджеров подозреваются в искусственном завышении стоимости контрактов и получении откатов в размере 10-15% от суммы. Владимир Зеленский пообещал очистить руководство «Энергоатома» и поддержал работу антикоррупционных органов.

    Международные партнеры продолжают контролировать целевое расходование выделяемых средств, используя системы проверки и прямые выплаты подрядчикам.

    Эксперты и официальные лица ЕС отмечают, что Украине предстоит повысить прозрачность и эффективность управления в энергетике, чтобы укрепить доверие западных партнеров. Как подчеркнул литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, сейчас важно превратить этот кризис в возможность для глубоких реформ и обновления сектора.

    Ранее Politico сообщало, что раскрытие масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе на Украине стало поводом для обсуждения Европейской комиссией возможного пересмотра финансовой поддержки.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что руководство страны ждет от Киева решительных шагов в борьбе с коррупцией и проведения реформ по верховенству закона.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз прекратить финансирование Украины из-за выявления на Украине «военной мафиозной сети», связанной с Владимиром Зеленским.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что друзья Владимира Зеленского потрясли Европу своей роскошью, в том числе золотыми унитазами.

    14 ноября 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь
    Российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские ВС завершили зачистку от украинских боевиков населенного пункта Рог в Донецкой народной республике (ДНР), кроме того, за последние сутки подразделения группировки «Восток» завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении активными действиями подразделений группировки освобождено Синельниково. Нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны.

    В зоне ответственности группировки потери противника составили более 960 военнослужащих, три танка, шесть бронемашин, а также 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, три радиолокационные станции, восемь складов с боеприпасами и 37 складов матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    В районе Купянска в Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ.

    В течение минувших суток были сорваны три контратаки подразделений 1-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Петровка в Харьковской области, проведенные противником с целью прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы и деблокирования окруженных военнослужащих ВСУ. Уничтожены 15 боевиков и семь бронемашин.

    За прошедшую неделю в районе Купянска противник потерял более 365 военнослужащих, 25 бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113 и три HMMWV, канадскую бронемашину Senator, четыре артиллерийских орудия, в том числе три американские 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin и шесть минометов, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего за неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1530 военнослужащих, 35 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожен 21 склад боеприпасов, 65 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За последнюю неделю на этом направлении потери противника составили более 815 военнослужащих, шесть танков и 19 бронемашин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ, 21 склад.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, пехотной, четырех десантно-штурмовых, трех егерских, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    В районе Красноармейска штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Были отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады, 425-го штурмового полка «Скала» и 1-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ, отчитались в Минобороны.

    Кроме того, в течение недели были освобождены населенные пункты Сухой Яр и Гнатовка.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 49 зданий в Димитрове и продолжают активные наступательные действия в микрорайоне «Восточный», а также в южной части города и в направлении микрорайона «Западный».

    В течение недели в районах Красноармейска и Димитрова ВСУ потеряли свыше 1670 военнослужащих, три танка, 34 бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии.

    В течение последней недели подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области. Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Даниловка и Волчье в Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное в Запорожской области.

    Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1665 военнослужащих, 11 бронемашин и 81 автомобиль, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    За день до этого они освободили Новоуспеновское в Запорожской области. А ранее освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    14 ноября 2025, 05:57 • Новости дня
    За ночь в Киеве прогремело семь серий взрывов
    За ночь в Киеве прогремело семь серий взрывов
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прогремела седьмая серия взрывов за ночь, взрывы также произошли вблизи города Черкассы, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога длится в столице Украины уже несколько часов, передает РИА «Новости».

    Кроме Киева и Черкасской области, в красной зоне находятся Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области Украины, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» со ссылкой на сообщения украинской стороны пишут, что Киев был атакован примерно десятью баллистическими ракетами «Искандер-М» и 30-ю ударными БПЛА. Под атакой оказались киевские ТЭЦ, «пропадает отопление, свет и вода». При этом «одна из баллистической ракет ударила и по Умани: ракета пролетела Киевщину и направилась в сторону Черкасской области». Массированный удар беспилотниками нанесен по предприятию в Чугуеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв.

    14 ноября 2025, 02:49 • Новости дня
    Нефтебаза получила повреждения в результате атаки БПЛА на Новороссийск
    Нефтебаза получила повреждения в результате атаки БПЛА на Новороссийск
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА в Новороссийске повреждены нефтебаза и береговые сооружения, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    «В Новороссийске в результате атаки БПЛА киевского режима повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

    Кроме того, под удар попали береговые объекты. На месте происшествия сейчас работают специалисты оперативных и специальных служб. По имеющейся информации, никто не пострадал. Как уточнили в оперштабе, отражение атаки беспилотников по-прежнему продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Новороссийск был атакован беспилотниками. В небе над Геленджиком принимаются меры по отражению беспилотников, летящих со стороны Новороссийска.

    14 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Conversation: Коррупционный скандал произошел в самое неподходящее время для Зеленского

    Conversation: Скандал в энергетике Украины совпал с провалами ВСУ на фронте

    Conversation: Коррупционный скандал произошел в самое неподходящее время для Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Ukrainian/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Коррупционный скандал в энергетической сфере Украины произошел в критический момент для главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет The Conversation.

    Ситуация с раскрытием мошеннических схем осложнила положение правительства на фоне потерь украинской армии и разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских ударов, отмечает The Conversation, передает РИА «Новости».

    «Недавний коррупционный скандал, потрясший Украину, не мог произойти в более неподходящее время и в более деликатной сфере экономики для все более ослабленного правительства Владимира Зеленского», – говорится в материале.

    Напомним, на Украине в рамках дела о коррупции в энергетической сфере обвинения предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича, при этом пятеро из них задержаны, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны, о которой заявило НАБУ. По его словам, речь идет о сумме не менее 100 млн долларов.

    Украина доложила Конгрессу США о коррупционном скандале в энергетике.

    14 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Захарова уличила Кличко в двойных стандартах

    Захарова: Кличко хочет снизить возраст мобилизации, но сыновей в ВСУ не отправляет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала критику по поводу нежелания мэра Киева Кличко отправить своих сыновей в ВСУ, несмотря на его инициативы по снижению мобилизационного возраста в армии Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге прокомментировала предложение мэра Киева Виталия Кличко снизить возраст мобилизации на Украине до 22 лет. Он выступает за снижение минимального возраста мобилизации на Украине, но при этом не отправляет своих сыновей служить в ВСУ, цитирует Захарову РИА «Новости».

    Захарова напомнила, что у Кличко есть сыновья «богатырского телосложения», подходящие по возрасту и состоянию здоровья для службы, однако они живут в Британии и США.

    Представитель МИД РФ считает, что инициатива по снижению возраста мобилизации призвана обеспечить сохранение у власти на Украине Владимира Зеленского, Кличко и их окружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 ноября Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет из-за нехватки солдат.

    Сейчас на Украине обсуждают массовую мобилизацию бездомных в ряды ВСУ для решения проблемы с кадрами.

    Ранее на брифинге Захарова напомнила, что Киев выполнил менее 30% договоренностей по обмену пленными.

    14 ноября 2025, 18:12 • Новости дня
    Венгрия направила предназначенные Украине деньги армии Ливана

    Сийярто: Венгрия направит 1,5 млн евро на поддержку ВС Ливана вместо Украины

    Венгрия направила предназначенные Украине деньги армии Ливана
    @ MOHAMED HOSSAM/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Венгрии приняло решение направить 1,5 млн евро на поддержку ливанской армии вместо покупки вооружений для Украины.

    Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). По его словам, страна не станет использовать свою долю в Европейском фонде мира для передачи оружия на Украину и предпочла направить средства в пользу вооруженных сил Ливана.

    Сийярто подчеркнул, что интересы национальной безопасности Венгрии связаны с обеспечением мира на Ближнем Востоке.

    Ранее Сийярто призвал завершить финансирование Киева из-за коррупции.

    14 ноября 2025, 10:05 • Новости дня
    Медведев: Зеленский попал в цугцванг

    Медведев предсказал поражение Зеленского по всем фронтам из-за дела Миндича

    Медведев: Зеленский попал в цугцванг
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича грозит обезобразить «лик» Владимира Зеленского, глава киевского режима попал в цугцванг, каждый день приносит ему ухудшение позиций, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил, что каждый день приносит «зеленой гниде» Владимиру Зеленскому ухудшение позиции.

    «Коррупционное дело озверевшего от безнаказанности кошелька – Миндича – грозит окончательно обезобразить лик героя, бесстрашно сражающегося за свободу страны», – написал Медведев в Telegram-канале.

    Он отметил, что для «поддержания светлого образа» Зеленский срочно выехал в прифронтовую зону, пытаясь создать образ бесстрашного борца.

    Медведев подчеркнул, что окружение украинских войск может обрушить всю линию фронта, а энергетический кризис из-за российских ударов привел к перебоям с электроснабжением и отсутствию тепла в ряде регионов. Европейские лидеры, по его словам, выразили «глубокое разочарование» происходящим на Украине, опасаясь «исчезнуть вместе с расплодившейся коррумпированной плесенью».

    «В шахматах цугцванг обычно заканчивается поражением. Его судьба подобна гнойному фурункулу, который должен созреть. Остро отточенный скальпель истории уже занесен над ним, вскрытие гнойника неизбежно», – подчеркнул Медведев.

    Правительство на Украине планирует проведение масштабного аудита государственных компаний на фоне коррупционного скандала.

    СМИ отмечают, что Владимир Зеленский готовит запасной план для переезда в Британию, где у него уже появилась недвижимость.

    Экс-премьер Украины Николай Азаров говорил, что участники коррупционных схем могут дать показания против главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по его самым уязвимым местам.

    14 ноября 2025, 09:59 • Новости дня
    Кустурица назвал Джоли пропагандисткой за поездку в Херсон

    Кустурица подверг критике актрису Джоли за поездку в Херсон

    Кустурица назвал Джоли пропагандисткой за поездку в Херсон
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что считает Анджелину Джоли пропагандисткой, осудив ее приезд в Херсон, а также раскритиковал работу как режиссера.

    Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица назвал актрису Анджелину Джоли «пропагандисткой» после ее визита в Херсон, сообщает ТАСС.

    По словам Кустурицы, Джоли приехала в город, чтобы создать информационный повод, однако, по его мнению, самой звездой она быть перестала и теперь выступает исключительно как специалист по пропаганде.

    Режиссер также напомнил о режиссерском дебюте Джоли – фильме «В краю крови и меда», посвященном событиям Боснийской войны.

    Кустурица отметил: «Ей дали 10-15 миллионов, чтобы [она] сделала глупый фильм о войне в Боснии, который [является] плохой пропагандой». Он добавил, что в советских фильмах была настоящая качественная пропаганда, а в Голливуде – всегда неудачная.

    Режиссер подчеркнул, что не считает Джоли профессиональным режиссером, и с иронией заметил: «Если Анджелина Джоли режиссер, то – я космонавт».

    С критикой Кустурица прокомментировал и задержание участника группы сопровождения Джоли на блокпосте в Николаевской области. По данным украинских СМИ, актрисе даже пришлось обращаться к сотрудникам ТЦК лично, чтобы решить этот вопрос.

    Как заявил в пятницу специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, приезд Анджелины Джоли в Херсон рассматривается как попытка отвлечь внимание украинского общества от сложной ситуации на фронте и внутреннего политического кризиса.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что сотрудники ТЦК на Украине задержали водителя из кортежа Джоли, чтобы получить вознаграждение за его освобождение.

    14 ноября 2025, 14:48 • Новости дня
    «Кошелек Зеленского» Миндич следил за детективами НАБУ через городские камеры Киева

    Директор НАБУ Кривонос заявил о контрслежке группы Миндича за детективами

    Tекст: Вера Басилая

    Участники коррупционной схемы под руководством Тимура Миндича использовали городскую систему видеонаблюдения для слежки за сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины, заявил директор НАБУ Семен Кривонос.

    По словам Кривоноса, участники крупной коррупционной схемы под руководством бизнесмена Тимура Миндича организовали незаконную слежку за детективами (НАБУ) с использованием городской системы видеонаблюдения, принимали чрезвычайные меры конспирации и контрслежки, передает ТАСС.

    По его словам, фактически с помощью системы «Безопасный город» отслеживались транспортные средства НАБУ, передвижение по городу, что является незаконным действием.

    По словам главы НАБУ, ведомство намерено разобраться в ситуации. Он отметил, что надеется на сохранность записей в системе видеонаблюдения, и подчеркнул, что будут установлены все лица, отслеживавшие перемещения служебного транспорта НАБУ.

    Кривонос добавил, что группа Миндича действовала очень смело и пользовалась поддержкой и услугами некоторых представителей правоохранительных органов, имея с ними довольно тесные связи.

    Ранее украинские СМИ писали, что участники коррупционной схемы на Украине собирали данные на руководителей НАБУ и САП.

    В одной из конспиративных квартир обнаружили информацию о Кривоносе и Александре Абакумове, который возглавляет операцию «Мидас».

    Замминистра образования Украины, сопредседатель фракции «Слуга народа» в Киевском горсовете  Андрей Витренко нашел прослушивающее устройство в своем служебном автомобиле.

    Кривонос сообщил, что бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана планируют объявить в международный розыск.

    14 ноября 2025, 01:17 • Новости дня
    Зеленский собрался в Афины с просьбой передать ЗРК Patriot и истребители Mirage
    Зеленский собрался в Афины с просьбой передать ЗРК Patriot и истребители Mirage
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В воскресенье украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Грецию намерен провести переговоры по поставкам ЗРК Patriot и истребителей Mirage 2000-5Mk2, пишет греческий портал pronews.gr.

    Зеленский в воскресенье совершит экстренный визит в Грецию и встретится с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом, передает ТАСС со ссылкой на pronews.gr.

    По данным портала, речь идет о двух из шести систем Patriot, находящихся у вооруженных сил Греции, одна из которых была передана в аренду Саудовской Аравии, а остальные обеспечивают противовоздушную оборону Афин и Салоник.

    Зеленский также намерен затронуть тему передачи всех имеющихся у греческих ВВС истребителей Mirage 2000-5Mk2 в случае, если Греция приобретет у Франции 12 новых самолетов Rafale – соответствующие переговоры сейчас ведутся.

    В ходе визита украинский президент планирует переговорить не только с премьер-министром, но и с президентом страны Константиносом Тасуласом, а также со спикером парламента Никитасом Какламанисом. Ранее официальный представитель МИД Лана Зохью подтверждала визит Зеленского в ноябре, но не называла точную дату.

    По информации pronews.gr, Украина практически исчерпала запасы зенитных ракет, в частности Patriot, и визит Зеленского призван решить проблему дефицита. Однако, по мнению журналистов портала, вероятность передачи Афинами комплексов Patriot остается под вопросом.

    Отмечается, что Греция уже передала Киеву крупные партии вооружений: 122 БМП-1 с боекомплектом, 15 тыс. снарядов 73 мм, 150 тыс. снарядов 155 мм, 150 тыс. снарядов 203 мм, две тыс. сто ракет 122 мм, 20 тыс. автоматов Калашникова, 3 млн 200 тыс. патронов 7,62 мм, 60 ПЗРК FIM-92 Stinger, одна тыс. сто РПГ-18 и 60 самоходных артиллерийских установок М110. Для доставки вооружения использовались шесть греческих самолетов C-130, а также десять транспортников Канады и пять Новой Зеландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина планирует заказать у американских производителей 27 зенитных ракетных комплексов Patriot. National Interest отметил, что украинская ПВО после ударов ВС России практически прекратила существование.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации