Польша продлила помощь украинским беженцам только на год

Навроцкий: Польша продлила помощь украинским беженцам еще на год

Tекст: Вера Басилая

Польша продлила программу помощи украинским беженцам только на один год, заявил президент страны Кароль Навроцкий во время встречи с избирателями, передает РИА «Новости».

Навроцкий отметил, что в третий год с начала спецоперации на Украине, украинское меньшинство должно получать такое же отношение, как и другие национальные меньшинства, и подчеркнул, что подписал соответствующий закон о помощи в последний раз.

Президент также напомнил, что недавно наложил вето на законопроект о предоставлении неработающим гражданам Украины социальных выплат и медицинского обеспечения – в первую очередь речь шла о ежемесячных 800 злотых на каждого ребенка. Позже он подписал другой закон, принятый сеймом, который лишает неработающих иностранцев права на эти выплаты.

Навроцкий выразил уверенность, что правительство работает над новыми решениями, которые одновременно обеспечат благосостояние Польши и нормальное пребывание украинцев в стране. По данным различных источников, сейчас в Польше проживают примерно 1, 5 млн граждан Украины.

